Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyitä uhkaa uusi, jopa 15 vuoden vankeusrangaistus väitetyistä petoksista ja tuomarin kunnian loukkaamisesta. Oikeudenkäynti järjestetään täysin poikkeuksellisesti hänen vankileirillään Pokrovissa.

Twiitissä on kuva Aleksei Navalnyin tuuletuksesta Pokrovin vankileiriltä. Kuva on otettu tuoreen oikeusistunnon alkuhetkiltä.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on jälleen tänään syytettyjen penkillä oikeudenkäynnissä, jonka puitteita kuvaillaan täysin poikkeuksellisiksi.

Moskovalainen Lefortovin piirioikeus on nimittäin matkustanut tuomitsemaan Navalnyitä tämän vankileirille sen sijaan, että Navalnyi olisi kuljetettu normaaliin tapaan Moskovaan oikeuden istuntoon.

Navalnyin tukijoiden mukaan oikeudenkäynnin pitäminen vankileirillä selittyy ainakin sillä, että Venäjän viranomaiset haluavat rajoittaa oikeudenkäynnin saamaa huomiota ja saliin päästettävien toimittajien määrää.

Navalnyin avustaja Leonid Volkov twiittasi valokuvan oikeuden istunnosta. Hän huomioi, että poikkeuksellista on myös se, että Navalnyi ei ole tyypillisessä syytetyn häkissä, sillä koko oikeudenkäynti käydään nyt vankileirin aitojen sisäpuolella ja siten tuomari ja syyttäjä ovat itse joutuneet ”häkkiin”.

– Mutta vain Aleksei Navalnyi on vapaa ihminen, Volkov twiittasi viitaten Navalnyin henkiseen vapauteen Venäjän vallanpitäjien sorron edessä.

(Alla olevassa Leonid Volkovin twiitissä näkyvät Aleksei Navalnyi ja Julia-vaimo sekä Navalnyin avustajat oikeusistunnon alussa vankileirillä.)

Syyttäjän mukaan Navalnyi on kavaltanut saamiaan lahjoituksia henkilökohtaisiin menoihinsa yhteensä noin 350 miljoonaa ruplaa eli reilut 4 miljoonaa euroa, kertoo uutistoimisto Tass.

Syyttäjän version mukaan Navalnyi on käyttänyt väärin rahoja, jotka on lahjoitettu alkujaan hänen vuonna 2018 haaveilemaansa presidenttiehdokkuuteen sekä hänen sittemmin kielletylle Korruptionvastaiselle säätiölleen.

Jutussa on kuitenkin nimetty todistajiksi vain neljä väitettyä henkilöuhria, jotka kokevat joutuneensa petoksen uhreiksi. Heidän rahojaan Navalnyi olisi vienyt yhteensä noin 2,5 miljoonaa ruplaa.

(Alla olevassa twiitissä on videopätkä, jossa näkyy, kuinka Aleksei ja Julia pääsevät halaamaan toisiaan.)

Yksi kiinnostavimmista syyttäjän nimeämistä Navalnyin uhreista on salaperäinen ”sekatyömiesmiljonääri” nimeltä Aleksandr Kosheljov.

Navalnyin avustajan Ivan Zhdanovin mukaan Kosheljov on viime aikoina työskennellyt muun muassa lukkoseppänä ja putkimiehenä. Kosheljovin käteen jäävä kuukausipalkka on ollut 33 000 ruplaa eli noin 380 euroa verojen jälkeen.

Vaatimattomasta kuukausipalkastaan huolimatta Kosheljovin kerrotaan lahjoittaneen Navalnyille joulukuussa 2020 yhteensä 1 020 000 ruplaa eli noin 11 860 euroa sen jälkeen, kun hän oli katsonut YouTubesta yhden Navalnyin videoklipin ja harhautunut videon voimasta lähettämään tälle rahojaan.

Viikon kuluttua Kosheljov oli kuitenkin tullut katumapäälle ja hän oli kääntynyt viranomaisten puoleen vaatien, että he aloittaisivat tutkinnan hänen rahojensa anastamisesta.

Navalnyin avustajan mukaan Kosheljov oli siirtänyt rahansa sellaiselle Korruptionvastaisen säätiön tilille, jota ei ollut ylipäätään julkisesti tiedossa. Näin ollen tilinumero on voinut olla ainoastaan Venäjän viranomaisten saatavilla, Zhdanov sanoo Insider-lehdelle.

Huomiota herättää myös Kosheljovin lahjoittaman summan suuruus. Venäjän lakien mukaan petoksissa kaikki miljoonaan asti olevat summat ovat huomattavia ja yli miljoonan menevät summat erittäin huomattavia.

Zhdanovin laskelmien mukaan Kosheljovin päätöksellä lahjoittaa nimenomaan hieman reilut miljoona ruplaa on suuri merkitys siksi, että jo se tekee Navalnyin väitetystä petosrikoksesta törkeän. Navalnyitä uhkaakin nyt yhteensä maksimissaan 15 vuoden vankeus jo pelkästään juttua varten löydettyjen neljän henkilökärsijän todistuksen mukaan.

Navalnyin avustajien mukaan Kosheljov on selvästi Venäjän viranomaisten lavastama uhri, ja hänen lisäkseen jutussa on toinenkin viranomaisten haalima valelahjoittaja. Jutussa on väitettyinä uhreina lisäksi kaksi aivan aitoa Navalnyin toimintaan rahojaan lahjoittanutta ihmistä, jotka ovat Navalnyin avustajien mukaan suostuneet viranomaisten painostuksesta esittämään petoksen uhreja, kertoo Meduza-lehti.

Navalnyin oikeudenkäynti alkoi tiistaiaamuna Pokrovin vankileirillä välittömästi varsinaisella käsittelyistunnolla, mikä sekin on poikkeuksellista.

Oikeudenkäyntiä seuraamaan päästettiin Navalnyin Julia-vaimo.

Istuntoa saa seurata myös rajoitettu määrä toimittajia, mutta he eivät pääse varsinaiseen saliin, vaan he joutuvat seuraamaan tapahtumia viereisestä huoneesta videoyhteyden kautta. Vankileirille päästettyjen toimittajien määrää rajoitettiin vetoamalla Venäjän koronavirusrajoituksiin.

Väitettyjen petoksien lisäksi oikeudenkäynnissä on tarkoitus käsitellä myös väitettyä tuomariin kohdistunutta kunnianloukkausta, johon Navalnyin kerrotaan syyllistyneen edellisessä oikeudenkäynnissään, jossa käsiteltiin venäläisen sotaveteraanin kunnian loukkaamista.