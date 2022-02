Keskiviikkona vietettävän Kim Jong-ilin 80-vuotis­syntymä­päivän pelätään ulkomailla tuovan mukanaan sotilaallista voimannäyttöä.

Pohjois-Korean uskotaan parhaillaan valmistautuvan hyvin mittaviin juhlallisuuksiin, sillä keskiviikkona vietetään maan entisen johtajan, vuonna 2011 edesmenneen Kim Jong-ilin 80-vuotis­syntymä­päivää. Kunnianosoituksena ex-johtajalle helmikuun 16. päivä on Pohjois-Koreassa nimetty Loistavan tähden päiväksi.

Viime viikolla yhdysvaltalainen ajatushautomo 38 North kertoi tuoreiden satelliittikuvien osoittavan, että valmistautuminen keskiviikon juhlallisuuksiin on ollut jo täydessä vauhdissa. Satelliittikuviin tallentui satoja ihmisiä Mirimin paraati­harjoitus­kentällä. Harjoituskenttä on rakennettu muistuttamaan Pjongjangin keskustassa sijaitsevaa Kim Il-Sungin aukiota, jolla isot juhlaparaatit on tavattu pitää. 38 Northin julkaiseman raportin mukaan Mirimin paraati­harjoitus­kentän lähistölle oli pysäköity myös yli 240 linja-autoa. Satelliittikuviin ei kuitenkaan tallentunut viitteitä Pohjois-Korean asevoimien aseistuksesta, kuten ballistisista ohjuksista.

Myös Etelä-Koreassa päämajaansa pitävä NK News on uutisoinut Pjongjangissa havaituista suihkukoneista ja marssimuodostelmista, joiden uskotaan liittyvän juhlaparaatin valmisteluihin.

– Pohjois-Korea ei tee ilmoitusta tämänkaltaisista tapahtumista etukäteen, mutta edeltävien vuosien aikana harjoitukset Mirimin paraati­harjoitus­kentällä ovat yleensä alkaneet jo useita kuukausia ennen varsinaisia juhlallisuuksia, 38 Northin raportissa todetaan.

Ulkomailla pelätään, että Pohjois-Korea pyrkii keskiviikkona osoittamaan sotilaallista iskukykyään myös muutoin kuin pelkällä paraatilla. Uutistoimisto Reuters arvioi, että kyseeseen saattaisi tulla esimerkiksi ohjuskoe tai maan saavuttamien aseteknologisten edistysaskelten esittely jollain muulla tavoin.

Pohjois-Korea teki tammikuussa useita ohjuskokeita. Yksi kokeista tehtiin keskipitkän matkan Hwasong-12-ohjuksella. Kyseessä oli Pohjois-Korean ensimmäinen keskipitkän matkan ballistisen ohjuksen kokeilu vuoden 2017 jälkeen. Turvallisuus­analyytikkojen mukaan testien tarkoituksena on ollut painostaa Yhdysvaltoja jatkamaan pitkään jäissä olleita ydinase­neuvotteluja ja osoittamaan, että Pjongjang on voimissaan ja vaikutusvaltainen. Pohjois-Korea on myös väläytellyt mahdollisuutta uusista kokeista pitkän kantaman ja mannerten­välisillä ohjuksilla.

Kokonaisuudessaan vuosi 2022 näyttäytyy Pohjois-Korean osalta isojen juhlien vuotena, sillä huhtikuun 15. päivänä tulee kuluneeksi tasan 110 vuotta maan perustajan Kim Il-sungin syntymästä. Kyseinen päivä on Pohjois-Koreassa nimetty Auringon päiväksi. Sekä Loistavan tähden päivä että Auringon päivä ovat Pohjois-Koreassa merkittäviä lomapäiviä.