Ranskan pääkaupungissa Pariisissa poliisi otti viikonloppuna kiinni 97 mielenosoittajaa, joista 81 oli yhä putkassa sunnuntaina. Koronarajoituksia ja kohoavia elinkustannuksia vastustaneet mielenosoittajat olivat pyrkineet tukkimaan liikenteen pääkaupungin keskustassa lauantaina.

Ranskan sisäministeriön mukaan Pariisissa oli kaikkiaan yli 7 600 muun muassa koronarokotevaatimuksia vastustanutta mielenosoittajaa. Pariisiin lähetettiin mielenosoitusten takia 7 200 poliisia. Poliiseilla oli käytössään panssariajoneuvoja ja vesitykkejä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisilähde on kertonut, että kiinniotettujen joukossa oli myös yksi vuosien 2018 ja 2019 keltaliiviprotestien johtohahmoista, joka tuki myös tuoretta Kanadan protestista vaikutteita saanutta mielenosoitusta.

Kielto ei auttanut

Ranskan poliisi oli kieltänyt Kanadan Convoy-protestien kaltaiset mielenosoitukset jo hyvissä ajoin ennen kuin satojen ajoneuvojen saattue oli saavuttanut Pariisin. Kielloista ja kaduille lähetettyjen poliisien mittavasta määrästä huolimatta arviolta yli sata mielenosoittajien ajoneuvoa pääsi Pariisin Champs Elysees -pääkadulle. Poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoituksen hajottamiseksi.

Viranomaisten mukaan muualla maassa mieltään osoitti noin 24 000 ihmistä.

Osa Pariisin mielenosoittajista on ollut aikeissa lähteä Brysseliin, jossa on määrä järjestää maanantaina laajempi eurooppalaisten mielenosoittajien kokoontuminen. Belgia on kieltänyt tapahtuman, ja pääministeri Alexander de Croo on kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään omassa maassaan.

Kiellosta huolimatta ainakin Ranskan pohjoisosassa sijaitsevaan Lillen kaupunkiin oli sunnuntaina saapunut arviolta 300 ajoneuvoa, joiden kuljettajien määränpäänä oli Bryssel.

– Menemme Brysseliin ja yritämme tukkia sen. Taistelemme tätä jatkuvaa valvonnan politiikkaa vastaan, kertoi uutistoimisto AFP:lle Toulousesta kotoisin oleva Jean-Pierre Schmit.