Venäjän hyökkäyksen uhka Ukrainaan kiihtyi viikonlopun aikana – diplomaattiset linjat käyvät kuumina

Ukrainan tilanne on kiristynyt viime päivinä entisestään samalla kun useat maat, Suomi mukaan lukien, ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta.

Washingtonissa presidentti Joe Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan kertoi sunnuntaina hyökkäyksen voivan alkaa ”minä päivänä tahansa”.

– Emme voi täydellisesti ennustaa minä päivänä, mutta olemme jo jonkin aikaa sanoneet, että olemme nyt aikaikkunassa, Sullivan totesi CNN:lle.

Washingtonin mukaan ovi diplomaattiseen ratkaisuun on yhä avoinna, mutta on toistuvasti varoittanut, että yli 100 000 sotilaan joukot Ukrainan rajoille kerännyt Venäjä on valmis hyökkäämään.

Saksalaislehti Spiegel kertoi, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA ja maan puolustusvoimat ilmoittivat perjantaina Nato-maille, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan keskiviikkona.

Lehden tietojen mukaan Yhdysvallat kertoi mahdollisesta tulevasta hyökkäyksestä yksityiskohtaisesti. Joidenkin lähteiden mukaan Yhdysvallat levitti tietoa tarkoituksella torpedoidakseen Venäjän hyökkäyssuunnitelmat.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on varoittanut, että Ukrainaan voidaan hyökätä ennen kuin olympialaiset päättyvät. Myös Blinkenin mukaan hyökkäys voi alkaa minä hetkenä hyvänsä.

Moskova on kiistänyt väitteet ja tyrmänneet puheet ”hysteriaksi”, mutta viikonlopun mittaan Venäjän ja länsimaiden kesken käydyistä korkean tason keskusteluista huolimatta tilanne on räjähdysaltis.

Yhdysvaltain Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat lauantaina tilanteesta, mutta keskustelussa ei saavutettu läpimurtoa.

Kremlin ulkopoliittisen neuvonantajan Juri Ushakovin mukaan ”hysteria on saavuttanut huippunsa”. Presidenttien puhelun jälkeen kommenttinsa lausuneen Ushakovin mukaan Putin ja Biden sopivat, että keskusteluja jatketaan kaikilla tasoilla.

– Presidentti Biden teki selväksi, että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan tulee Yhdysvaltain sekä sen liittolaisten ja kumppaneiden vastaus olemaan päättäväinen, mistä seuraa pikaisia ja ankaria seurauksia Venäjälle, tiedotti Valkoinen talo.

Valkoisen talon mukaan Biden toisti, että Venäjän uusi hyökkäys Ukrainaan aiheuttaisi laajaa inhimillistä kärsimystä ja heikentäisi Venäjän asemaa.

Ukrainan armeijan sotilaat purkivat Kiovaan lennätettyjä Liettuan lahjoittamia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia Kiovassa sunnuntaina.

Bidenin ja Putinin puhelulta oli ennakkoon odotettu mahdollista ratkaisua Ukrainan tilanteeseen, mutta amerikkalaisviranomaisten mukaan keskustelu ei johtanut mihinkään merkittävään läpimurtoon kriisin suhteen, kertoivat mm. uutistoimistot Reuters ja AFP.

Muun muassa Yhdysvaltojen, Britannian ja Suomen kansalaisia on kehotettu poistumaan maasta muuttuneen tilanteen vuoksi.

Ulkoministeriöstä arvioitiin IS:lle , että perjantai-iltana maassa olisi ollut noin 150 suomalaista. Matkustusilmoituksen tehneitä oli 110. Heille lähetettiin tekstiviesti päivittyneestä matkustustiedotteesta.

Suurlähettiläs Päivi Laine jää toistaiseksi Kiovaan, ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan.

SUOMI kotiuttaa osan Ukrainan suurlähetystön henkilökunnasta. Asian vahvisti Suomen suurlähettiläs Päivi Laine Ilta-Sanomille sähköpostilla sunnuntaina.

Suurlähetystö pidetään edelleen auki ja Laine pysyy Ukrainassa. Laine vahvisti viestissään, että suurlähetystö kotiuttaa osan henkilökunnastaan sekä perheenjäsenet. Kotiuttaminen oli Laineen mukaan jo alkanut sunnuntaina noin kello 20.30 aikaan.

– Vakavissa kriisitilanteissa edustusto keskittyy ydintehtäviin, joita ovat suomalaisten avustaminen pois maasta sekä tilannekuvan muodostaminen Ukrainasta käsin, Laine kirjoittaa.

Venäläisen uutistoimisto Ria Novostin lähteen mukaan monet venäläiset diplomaatit ovat lähdössä Ukrainasta.

Venäjän Kiovan-lähetystö on aiemmin kertonut toimivansa kuten tavallisesti.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz kertoi sunnuntaina, että Venäjä joutuu välittömästi kohtaamaan länsimaiden sanktioita, jos se hyökkää Ukrainaan.

Scholzin on määrä tavata maanantaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi Kiovassa ja presidentti Putin Moskovassa tiistaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli presidentti Bidenin kanssa sunnuntaina.

Sunnuntaina presidentti Biden ja presidentti Zelenskyi keskustelivat kiristyneestä turvallisuustilanteesta puhelimessa. Valkoisen talon mukaan presidentit olivat samaa mieltä siitä, että Venäjän luomaan uhkaan on jatkossakin tärkeää reagoida diplomatian ja pelotteiden keinoin.

Zelenskyin mukaan varoitukset Venäjän hyökkäyksestä lietsovat paniikkia. Hänen mukaansa tällä hetkellä ukrainalaisten pahin vihollinen on paniikki.

– Kaikki tämä informaatio vain synnyttää paniikkia, ja se ei auta meitä, sanoi presidentti viikonloppuna.

Presidentti myös vaati, että jos jollain on varmoja todisteita siitä, että Venäjä on hyökkäämässä Ukrainaan, tulisi nämä todisteet näyttää Ukrainalle.

– Jos jollain on mitään lisätietoja siitä, että Venäjä on 100 prosentin varmuudella hyökkäämässä, antakaa tämä tieto meille.