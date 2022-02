Kanadassa saatiin tyhjennettyä tärkeä rajasilta Convoy-mielenosoittajista –mielenosoittajia on valunut yhä paikalle

Mielenosoittajia on valunut lauantaina jälleen maan pääkaupunkiin Ottawaan, joka on ollut protestien tukkima jo kahden viikon ajan.

Kanadassa saatiin lauantaina tyhjennettyä tärkeän rajanylityspaikan alue, mutta Yhdysvaltoihin vievää siltaa ei olla päästy vieläkään avaamaan.

Mielenosoittajat olivat ehtineet tukkia pääsyn tärkeälle rajasillalle jo useiden päivien ajan osana koronatoimia vastustavaa mielenosoitusta. Ambassador-silta on tärkeä kauppareitti, jonka yli kulkee neljännes Yhdysvaltain ja Kanadan välisestä kaupasta.

Paikallista aikaa lauantaina iltapäivästä silta oli edelleen avaamatta, ja sadat mielenosoittajat olivat kokoontuneena risteysalueen sijaan läheiselle Huron Church Roadille, joka on sillalle vievä pääväylä, kertoo kanadalaislehti Globe and Mail.

Kanadalaistuomari oli vaatinut mielenosoittajia poistumaan paikalta perjantaina alkuiltaan mennessä, mutta määräyksen takaraja umpeutui ja protestiväki jäi sillalle. Lauantaina aamusella uhmakas tunnelma kuitenkin muuttui.

Globe and Mailin mukaan paikalle saapui aamukahdeksan aikoihin useita satoja poliiseja. Aamupäivästä yhteentoista mennessä valtaosa autoista oli poistunut paikalta, mutta jälkeen jäi edelleen pieni, mutta vihainen joukko mielenosoittajia.

Kanadalaismedia CBC:n mukaan iltapäivään mennessä paikalta olivat poistuneet kaikki rekat. Paikalle on kuitenkin valunut edelleen rajasulun tukijoita ja väkijoukon määrä on kasvanut.

– Pidätyksiä ei ole tehty, ajoneuvoja ei ole hinattu osana poliisin toimintaa, Windsorin poliisin edustaja Jason Bellaire kertoi CBC:lle.

Ambassadorin lisäksi myös useat muut rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna. Mielenosoittajat ovat tukkineet rajanylityspaikat ainakin Manitoban ja Albertan provinsseissa.

Sadat ihmiset kokoontuivat Ottawan keskustaan

Mielenosoittajia on ollut kokoontuneena myös Kanadan pääkaupunkiin Ottawaan, joka on ollut mielenosoittajien tukkima jo pari viikkoa. Ontarion provinssiin julistettiin perjantaina poikkeustila protestien vuoksi.

Lauantaiaamuna mielenosoittajat kokoontuivat jälleen Ottawassa. Sadat ihmiset kokoontuivat kaupungin keskustaan heiluttaen Kanadan lippuja.

Niin kutsuttu Freedom Convoy eli vapaasti suomennettuna Vapaussaattue alkoi maan länsiosasta, josta rekat valuivat kulkueena pääkaupunkiin.

Kanadan Convoy-protesti alkoi alun perin vastalauseena tiukoille testi- ja eristysvaatimuksille, jotka kohdistuvat Yhdysvaltain rajan yli palaaviin rokottamattomiin rekkakuskeihin.

Sittemmin mielenosoitus on kuitenkin muuttunut laajemmaksi koronamääräyksiä ja Trudeaun hallitusta vastustavaksi protestiksi.

Pariisissa poliisi hajotti mielenilmauksen hajottamiseksi

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa poliisi käytti lauantaina kyynelkaasua ajoneuvosaattueen hajauttamiseksi. Koronarajoituksia ja kohoavia elinkustannuksia vastustaneet mielenosoittajat olivat pyrkineet tukkimaan liikenteen pääkaupungin keskustassa.

Maan sisäministeriön mukaan pääkaupungissa oli lisäksi kaikkiaan yli 7 600 muun muassa koronarokotevaatimuksia vastustanutta mielenosoittajaa.

Koronatoimia vastustavien mielenosoitusten vuoksi ympäri Pariisia oli lähetetty lähes 7 200 poliisia. Poliiseilla oli käytössään panssariajoneuvoja ja vesitykkejä.

Poliisi oli kieltänyt Kanadan protestien kaltaiset mielenosoitukset jo hyvissä ajoin ennen kuin satojen ajoneuvojen saattue oli saavuttanut pääkaupungin. Poliisit pyrkivät tyhjentämään kaupungin sisääntuloväylät mielenosoittajien ajoneuvoista ja jakoivat sakkoja luvattomaan mielenilmaukseen osallistuneille.

Kielloista ja kaduille lähetettyjen poliisien mittavasta määrästä huolimatta arviolta yli sata mielenosoittajien ajoneuvoa pääsi Pariisin Champs Elysees -pääkadulle. Poliisi käytti kyynelkaasua mielenosoituksen hajottamiseksi.

Kiinniotettujen joukossa myös takavuosien keltaliiviprotestien johtohahmo

Sisäministeri Gerard Darmanin kertoi Twitterissä, että poliisi oli ottanut Pariisissa kiinni yhteensä 54 mielenosoittajaa ja antanut kaikkiaan 337 sakkoa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisilähde on kertonut, että kiinniotettujen joukossa oli myös yksi vuosien 2018 ja 2019 keltaliiviprotestien johtohahmoista, joka tuki myös tuoretta Kanadan protestista vaikutteita saanutta mielenosoitusta.

Mielenosoittajat ovat vastustaneet Pariisissa paitsi useissa julkisissa tiloissa vaadittua koronapassia sekä polttoaineen, sähkön ja ruuan kohonneita hintoja. Kohonneet energia- ja ruokakustannukset olivat tapetilla myös maata takavuosina ravistelleissa keltaliiviprotesteissa.

Eräs koronapassivaatimuksia kritisoinut pariisilainen kertoi AFP:lle, ettei hän voinut enää esimerkiksi käyttää pitkän matkan TGV-junaa, vaikka saisi kotitestistä negatiivisen tuloksen.

Kanadan mielenosoitusta jäljitteleviä protesteja on järjestetty lisäksi ainakin Hollannissa, Sveitsissä, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Suomessa.

Eurooppalaiset mielenosoittajat aikovat kokoontua Brysselissä maanantaina

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi perjantaina ymmärtävänsä pandemiaan liittyvän uupumuksen.

– Tämä uupumus johtaa myös vihaan. Ymmärrän sen, presidentti sanoi ranskalaislehti Ouest-Francelle, mutta kannusti samalla rauhanomaisuuteen.

Pariisin poliisi kielsi saattueprotestin, sillä viranomaiset näkivät sen uhkaavan yleistä järjestystä. Maan korkein hallinto-oikeus piti kiellon voimassa lauantaisella päätöksellään.

– Se on petos. Määräyksen pohja ei kunnioita lakia ja vapautta osoittaa mieltä, rokotteita vastustava keltaliiviaktivisti Sophie Tissier kertoi AFP:lle.

Pääministeri Jean Castex kuitenkin puolusti poliisin toimia. Hän painotti, että mielipiteen vapaus ja oikeus osoittaa mieltä ovat perustuslaissa taattuja oikeuksia. Sen sijaan oikeus estää muiden liikkuminen ei hänen mukaansa ole.

Maan hallitus on kertonut aikovansa höllentää kasvomaskipakkoa helmikuun loppuun mennessä ja lopettaa koronapassivaatimuksen maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun mennessä.

Viranomaisten mukaan muualla maassa mieltään osoitti noin 24 000 ihmistä. Osa mielenosoittajista taas on aikeissa lähteä Pariisista Brysseliin, jossa on määrä järjestää maanantaina laajempi eurooppalaisten mielenosoittajien kokoontuminen. Belgia on kieltänyt tapahtuman ja pääministeri Alexander de Croo on kehottanut ihmisiä osoittamaan mieltään omassa maassaan.