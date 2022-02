Viranomaiset yrittivät häätää Convoy-mielenosoittajia Uudessa-Seelannissa soittamalla Macarenaa

Mielenosoittajia yritettiin saada poistumaan myös Barry Manilowin hittikappaleilla.

Uuden-Seelannin pääkaupungissa Wellingtonissa viranomaiset ovat yrittäneet häätää parlamenttitalon edustalle leiriytyneitä Convoy-mielenosoittajia omintakeisin keinoin.

Viranomaiset ovat soittaneet kaiuttimista 90-luvun hittikappale Macarenaa ja yhdysvaltalaislaulaja Barry Manilowin tunnetuimpia kappaleita, kuten Mandy ja Could It Be Magic saadakseen mielenosoittajat poistumaan. Asiasta uutisoi BBC.

Mielenosoittajat ovat vastanneet soittamalla muun muassa Twisted Sistersin We're Not Gonna Take It -kappaletta.

Mielenosoitus alkoi tiistaina, kun sadat koronarajoituksia vastustavat mielenosoittajat ajoivat ajoneuvoillaan parlamenttitalolle. Mielenosoitus on saanut innoituksensa Kanadan vastaavista protesteista.

Keskiviikkona mielenosoittajien määrä laski Wellingtonissa joihinkin kymmeniin, mutta viikonloppuna protestoijia on jälleen ollut enemmän. Poliisi pidätti torstaina 122 mielenosoittajaa.

Perjantaina viranomaiset yrittivät saada mielenosoittajia poistumaan laittamalla päälle vesisprinklerit nurmikolta, jolle mielenosoittajat olivat leiriytyneet.

Kun tämä ei tuottanut tulosta, otettiin käyttöön uudet keinot ja alettiin soittaa musiikkia.

Uudessa-Seelannissa on ollut käytössä tiukat koronarajoitukset, ja suluilla sekä rajojen sulkemisella tartunnat ja kuolinluvut ovat pysyneet hyvin matalalla.

Rajoitukset ja rokotepakko ovat kuitenkin herättäneet vastustusta ja lisänneet tyytymättömyyttä pääministeri Jacinda Ardernin hallitukseen viimeisten kuukausien aikana.