Myanmarin sotilasjuntta kertoo vapauttavansa yli 800 vankia – australialaismiehen kohtalosta ei varmuutta

Myanmar on ajautunut vaikeaan humanitaariseen kriisin ja poliittiseen kaaokseen viime vuonna tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen.

Myanmarin sotilasjuntta kertoi lauantaina armahtavansa yli 800 vankia.

Juntan puhemies ei kertonut, onko vapautettavien joukossa yli vuoden vangittuna ollut australialainen akateemikko Sean Turnell, joka toimi maan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin neuvonantajana.

Lauantaina Myanmarissa juhlittiin Panglongin sopimuksen vuosipäivää, jolloin armahduksia on ollut tapana tehdä. Juhlapäivänä järjestettiin myös sotilasparaateja maan pääkaupungissa Naypyidawissa.

Myanmar on ajautunut vaikeaan humanitaariseen kriisin ja poliittiseen kaaokseen viime vuonna tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen. Yli 1 300 ihmistä on surmattu turvallisuusjoukkojen kurittaessa juntan vastustajia, ja ympäri maata on muodostettu junttaa vastustavia aseellisia joukkoja.