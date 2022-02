Biden jakaa vihdoin Afganistanin jäädytetyt rahat – puolet 9/11-uhreille, puolet köyhään Afganistaniin

Kun Taleban valtasi Afganistanin elokuussa, Yhdysvaltain keskuspankki jäädytti maan hallinnon New Yorkissa olleet 7 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden päätti perjantaina, että jäädytetyt afganistanilaiset rahat jaetaan puoliksi yhdysvaltalaisten terrori-iskun uhrien ja näiden omaisten hyväksi ja puoliksi Afganistaniin humanitääriseen työhön.

Asiasta kertovat muun muassa Guardian ja New York Times.

Taleban valtasi koko Afganistanin elokuussa. Yhdysvaltain keskuspankki jäädytti silloin Afganistanin valtion New Yorkissa keskuspankissa olleet varat, koska oli epäselvää, kuka on niiden laillinen omistaja. Sen jälkeen on puitu, mitä hieman yli seitsemän miljardin dollarin (eli 6 170 000 000 euron) omaisuudelle pitäisi tehdä.

Vertailun vuoksi: Suomen valtion vuoden 2022 alkuperäinen budjetti on 64,8 miljardia euroa eli Afganistanin entisen hallinnon New Yorkissa pankissa ollut omaisuus vastaa noin kymmenystä Suomen vuoden budjetista.

Yhdysvallat ei tunnusta Talebania Afganistanin virallisena hallitsijana, joten järjestöllä ei ole ollut vaateistaan huolimatta pääsyä entisen hallituksen varoihin.

Monet Yhdysvalloissa ovat vaatineet, että jäädytetyt varat käytetään syyskuun 11. päivän terrori-iskun uhrien ja näiden sukulaisten hyväksi. Uhreja edustaneet ryhmät ovat hakeneet korvauksia oikeusteitse jo aiemmin muun muassa al-Qaidalta ja Talebanilta ja nyt esittäneet vaateita siitä, että Afganistanin entisen hallinnon varat kuuluvat heille.

Varoihin kuuluu valuuttaa, kultaa ja joukkovelkakirjoja. Osa varoista koostuu tavallisten afganistanilaisten säästöistä, ja suuri osa on länsimaiden viime vuosikymmeninä Afganistaniin lahjoittamaa rahaa.

Bidenin perjantaina allekirjoittaman toimeenpanomääräyksen mukaan varoista puolet eli noin 3,5 miljardia dollaria menisi terrori-iskun uhrien omaisille. Puolet aiotaan suunnata rahastoon, josta niitä voitaisiin käyttää muun muassa elintarvikkeiden hankkimiseen ja muuhun humanitääriseen työhön Afganistanissa. Guardianin mukaan ajatuksena on, että varat pidetään poissa Taleban-hallinnon näpeistä.

Talebanin valtaannousun jälkeen Afganistanin kansa on joutunut kokemaan äärimmäistä köyhyyttä ja näkemään nälkää. Kansainvälisen selvityksen mukaan 98 prosenttia ihmisistä ei saa tarpeeksi syödäkseen. Valtio ei ole esimerkiksi pystynyt maksamaan palkkoja pitkään aikaan. Myös avustusjärjestöjen asema maassa on vaikeutunut.

Pankkijärjestelmä on Afganistanissa heikoissa kantimissa, ja kriitikoiden mukaan lisäraha voisi vaikeuttaa tilannetta. Maa kärsii käteispulasta, jonka vuoksi ihmiset saavat nostaa käteistä rajatusti. Inflaatio on suurta.

– Syyskuun 11. päivän uhreille on annettava oikeutta, mutta ei niiltä afganistanilaisilta, jotka itse joutuivat Yhdysvaltojen johtaman terrorismin vastaisen sodan ja alistavan Taleban-hallinnon keskelle, sanoi Guardianin mukaan Quincy-instituutin tutkija Adam Weinstein, joka on myös palvellut Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaana Afganistanissa.