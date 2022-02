Ontarioon julistettiin hätätila rekkaprotestin takia

Pariisia kohti oli perjantai-iltana matkalla tuhansia mielenosoittajia saattueessa. Poliisi kertoi etukäteen kieltävänsä Convoy-tyyliset protestit ja estävänsä teiden tukkimisen.

Kanadassa Ontarion provinssissa julistettiin perjantaina hätätila rekkaprotestin takia. Pitkään jatkunut protesti on halvaannuttanut pääkaupungin Ottawan ja sulkenut kaupankäynnin Yhdysvaltojen kanssa, kertoi provinssin pääministeri Doug Ford.

– Me ryhdymme mihin tahansa tarvittaviin toimiin varmistaaksemme, että (Kanadan ja Yhdysvaltain välinen) raja avataan uudelleen, hän sanoi.

Hän uhkasi suurilla sakoilla, jos protestoijat eivät lopeta ”laitonta valtausta”.

Kanadassa jo kaksi viikkoa jatkunut rekkaprotesti aiheuttaa enenevissä määrin ongelmia myös Yhdysvaltojen ja Kanadan autoteollisuudelle. Yhdysvallat patisteleekin Kanadaa ryhtymään voimakkaampiin toimiin rekkasulkujen purkamiseksi maiden välisellä rajalla.

Koronatoimia ja hallitusta laajemminkin vastustavat protestit ovat tukkineet Ottawan katuja kahden viikon ajan, ja maanantaista lähtien kanadalaisen Windsorin kaupungin ja Yhdysvaltain autoteollisuuden keskuksen Detroitin yhdistävä Ambassador-silta on ollut käytännössä pois käytöstä rekkakuskien aiheuttaman tukoksen takia.

Silta on tärkeä autoteollisuudelle, sillä molemmin puolin rajaa on runsaasti autonvalmistajien ja niiden alihankkijoiden tehtaita. Auton osat ja komponentit saattavat ylittää sillan jopa kuusi tai seitsemän kertaa valmistusprosessin aikana. Autoyhtiöt ovatkin jo ilmoittaneet, että protestit vaikuttavat niiden tuotantoon.

Sillan ylittää päivittäin noin 40 000 ihmistä ja yli 300 miljoonan dollarin arvosta rahtia. Silta on tärkeä muidenkin alojen toimitusketjuille.

Yhdysvallat kehottanut Kanadaa voimakkaampiin toimiin

Kaksi muutakin Kanadan ja Yhdysvaltain välistä rajanylityspistettä on protestien takia tukossa, yksi Albertassa ja yksi Manitobassa.

Valkoinen talo kertoo, että Kanadaa on kehotettu ryhtymään voimakkaampiin toimiin sulkujen purkamiseksi. Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuuden ministeri Alejandro Mayorkas on virkamieslähteiden mukaan kehottanut Kanadaa tarttumaan liittovaltion valtaan tilanteen ratkaisemiseksi ja luvannut ministeriönsä tukevan toimia.

Lähteiden mukaan myös Yhdysvaltain liikenneministeri Pete Buttigieg on keskustellut Yhdysvaltojen toimitusketjujen toimivuuden tärkeydestä Kanadan kollegansa kanssa.

Yhdysvaltojen Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer korosti tukoksen vaikutuksia osavaltion autoteollisuudelle ja penäsi Kanadan viranomaisilta toimintaa.

Autoletkat etenevät kohti Pariisia

Pariisia kohti oli perjantai-iltana matkalla eri puolilta Ranskaa tuhansien mielenosoittajien saattue. Monien koronarokotuksia ja -rajoituksia vastustavien protestoijien toiveena on pääkaupungin saarto.

Pariisin poliisi kertoi jo etukäteen kieltävänsä Convoy-tyyliset protestit ja estävänsä teiden tukkimisen.

– Jos ihmiset haluavat osoittaa mieltään normaalisti, he voivat tehdä niin. Jos he haluavat tukkia liikenteen, me puutumme siihen, sanoi Ranskan sisäministeri Gerald Darmarin.

Mielenosoittajat ovat vaatineet hallitusta luopumaan koronarokotuspassista, jota vaaditaan monissa yleistiloissa. Myös nopeasti nousseet energian hinnat aiheuttavat suuttumusta.