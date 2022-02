Sauli Niinistö kertoo Spiegelille yrittävänsä ymmärtää Vladimir Putinia, vaikka se ei ole helppoa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo saksalaiselle Spiegelille antamassaan haastattelussa, miten hänen tuntemansa Venäjän presidentti Vladimir Putin on muuttunut vuosien aikana. Lehti luonnehtii Niinistöä Putinin parhaiten tuntevana ja häntä parhaiten ymmärtävänä valtionpäämiehenä.

Presidentti kertoo monista keskusteluista ja tapaamisista Putinin kanssa viime vuoden aikana. Ensimmäiset merkit Venäjän ja lännen välien kiristymisestä Niinistö kertoo havainneensa kesäkuussa, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Putin olivat keskustelleet Genevessä asevalvonnasta. Keskustelut sujuivat hyvin, mutta sen jälkeen sävy muuttui. Niinistön mukaan muille maille kävi selväksi, että Yhdysvallat ei enää pidä Venäjää merkittävänä globaalina vastustajana.

– Kysyin elokuussa Putinilta, mitä hän ajattelee tästä turvallisuuskeskustelusta. Hän ei vastannut, Niinistö kertoi.

Lokakuussa Niinistö kysyi Kremlissä ollessaan, oliko Yhdysvaltojen kanssa käydyissä neuvotteluissa ongelmia.

– Putin vastasi kysymykseeni: ei, kaikki on hyvin. Pian sen jälkeen CIA:n johtaja William Burns matkusti Moskovaan, ja me kaikki tiesimme: jokin on vialla. Kysyit minulta, onko Putin muuttunut. Kyllä on, mutta ei tavoissaan vaan käytöksessään. Hän oli yhtäkkiä hyvin, hyvin päättäväinen. Luulen, että hän näki tilaisuuden, halusi tarttua siihen ja tehdä sen, mitä hän oli kantanut päässään jo jonkin aikaa. Joskus Putinin lausuntoja on tulkittava, vaikka hän ei vastaisikaan, Niinistö sanoi.

Venäjä vaati joulukuussa Yhdysvalloilta ja Natolta takuita, ettei Nato laajene itään. Niinistö kertoi yllättyneensä Venäjän vaateista.

– Jopa tällaisen vaatimuksen esittäneen ihmisen oli ymmärrettävä, että niitä oli lähes mahdotonta täyttää. Puhuin Putinin kanssa puhelimessa 14. joulukuuta, ja hän vaikutti hyvin viralliselta keskustelun siinä kohdassa, jossa puhuimme vaatimuksista. Hän kuulosti siltä kuin lukisi lauseita paperilta, Niinistö kertoo.

Niinistö kertoi Spiegelille pettyneensä EU:n toimiin. Hän otti asian esiin viime viikolla, kun EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili Suomessa.

– Olisin odottanut jo joulukuussa, että selkäytimestä olisi syntynyt, että minä puolustan omiani, myös unionissa, Niinistö kertoi tuolloin.

– Jos sinun etupiiriisi puututaan, niin reagoitko sinä vai et.

”En tiedä, kuinka hyvin ymmärrän häntä. Mutta minä yritän. Kuten me kaikki yritämme”, Niinistö kommentoi Spiegelissä suhdettaan Putiniin.

Vladimir Putin ja Sauli Niinistö Kultarannassa vuonna 2013. Ensimmäisen kerran he tapasivat Pietarissa kesällä 2012.

Spiegelille Niinistö kertoo puhelusta Putinin kanssa tammikuun lopussa. He puhuivat yli tunnin puhelimessa. Putin mainitsi Minskin sopimuksen, mutta Niinistö ei sanonut siitä mitään.

– Kremlin puhelinkeskustelua koskevassa tiedotteessa sanottiin kuitenkin, että molemmat presidentit olivat korostaneet sopimuksen tärkeyttä. Se sopi minulle hyvin, koska olen painottanut sitä seitsemän vuotta, kuten kaikki muutkin. Mutta Venäjän ulkoministeriön lehdistötiedotteessa puhelinkeskustelustamme ei sanottu mitään muuta – siinä puhuttiin vain Minskistä. Se sai minut ajattelemaan, Niinistö sanoi.

Pitkässä haastattelussa Niinistö kertoo, että on mahdotonta arvioida, mitä Putin tahtoo.

– Venäjä on kuitenkin valmis maksamaan korkean hinnan siitä, mitä se pitää tärkeänä, hän vastasi, kun toimittaja kysyi häneltä, ymmärtääkö Venäjä, mitä hyökkäys tulisi tarkoittamaan Venäjälle.

Spiegel on viikoittainen yhteiskunnallinen aikakauslehti. Niinistön kaksisivuinen haastattelu on julkaistu numerossa 7/2022.

Tammikuun lopussa yhdysvaltalainen Washington Post julkaisi Niinistön haastattelun. Niin Washington Post kuin Niinistöä aiemmin haastatellut brittilehti Times tituleerasivat Niinistöä ”Putin-kuiskaajaksi”.