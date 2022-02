Aborttien määrä Texasissa romahti uuden tiukan lain myötä

Syyskuussa tehtiin 60 prosenttia edelliskuuta vähemmän raskaudenkeskeytyksiä. Moni nainen on matkustanut muihin osavaltioihin aborttia varten.

Aborttien määrä Texasissa Yhdysvalloissa on romahtanut sen jälkeen, kun osavaltion tiukka aborttilaki tuli voimaan. Tuoreiden tilastojen mukaan abortteja tehtiin lain tultua voimaan 60 prosenttia edellistä kuukautta vähemmän, kertoo muun muassa Guardian.

Lain tultua voimaan syyskuussa abortteja kirjattiin Texasissa vajaat 2 200. Elokuussa abortteja oli tehty yli 5 400.

Texasin aborttilaki kieltää käytännössä kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen, eli jo ennen kuin moni nainen tietää olevansa raskaana. Laki on tiukin Yhdysvalloissa käyttöön otettu aborttilaki sen jälkeen, kun aborttioikeus turvattiin liittovaltion tasolla korkeimman oikeuden vuoden 1973 kuuluisalla Roe vastaan Wade -päätöksellä.

Ennakkopäätöksen nojalla monet konservatiivisten osavaltioiden aborttilait on sittemmin todettu perustuslain vastaisiksi. Texasin laki onnistuu kuitenkin kiertämään Roe vastaan Wade -päätöstä. Se ei suoraan rankaise abortin hankkinutta naista, vaan sallii yksityisten kansalaisten haastaa oikeuteen tahoja, jotka auttavat naista abortin toteuttamisessa.

Monet texasilaisnaiset ovat matkustaneet satoja kilometrejä naapuriosavaltioihin tai kauemmas tekemään abortteja. Useissa osavaltioissa aborttiklinikat ovat ruuhkautuneet.

Aborttia vastustava kansalaisjärjestö Texas Right to Life sanoi tuoreiden lukujen julkaisun jälkeen, että uusi laki on ollut menestys.

Yhdysvaltain konservatiivienemmistöinen korkein oikeus päätti joulukuussa, että Texasin laki saa pysyä voimassa. Korkein oikeus saattaa jopa kumota Roe vastaan Wade -päätöksen myöhemmin tänä vuonna odotetussa päätöksessä.

Aborttiklinikat liberaaleissa osavaltioissa ovat jo valmistautuneet tähän laajentamalla toimintojaan.