Venäjän armeija on kääntänyt aiemman heikkoutensa edukseen – tässä on uusi syömä­hammas

Jos Venäjä aloittaa sotatoimet Ukrainaa vastaan, ovat esimerkiksi Syyriassa testatut droonit suuressa roolissa.

Venäjän asevoimat kehittää nopeaa tahtia uusia miehittämättömiä asejärjestelmiä, joiden käytöstä on saatu oppia viime vuosien konflikteista maailmalla.

Venäjä on ollut aiemmin länttä jäljessä lennokkien kehityksessä, mutta nyt sotilasjohto ja poliittinen johto uskovat, että itsenäisesti toimivat asejärjestelmät ovat ratkaisevia tulevaisuuden sodankäynnissä. Venäjällä on jo jonkin aikaa panostettu näiden kehittämiseen.

– Venäjän puolustusministeriö painostaa aseteollisuutta lunastamaan vuosia sitten antamansa lupaukset, huomauttaa Venäjän asevoimia seuraava asiantuntija Samuel Bennett amerikkalaisesta CNA-ajatushautomosta Forbesille.

CNA julkisti helmikuun alussa oman raporttinsa Venäjän droonien kehittelystä ja niiden mahdollisesta roolista Ukrainan kriisissä. Droonit on avainasemassa, sillä niiden avulla Venäjä voisi taata nopean voiton Itä-Ukrainassa ja minimoida omat miestappionsa.

Venäjä julkaisi joulukuun puolivälissä videon, jossa uusi S-70 Okhotnik (Metsästäjä) -häivedrooni pudottaa perinteisen, ei-ohjattavan pommin hämmästyttävällä tarkkuudella kohteeseensa. Okhotnik on ollut kehittelyssä vuodesta 2011 ja vaikuttaisi nyt olevan toimitusvalmiina.

Joulukuussa myös Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti, että pitkän­kantamaan Altius-RU-drooni on vihdoin läpäissyt testivaiheen. Altius-RU on Venäjän vastine Yhdysvaltain strategiselle tiedustelulennokki RQ-4 Global Hawkille.

Venäjä on myös ottanut käyttöön Orion-taisteludroonin, jolla voidaan tuhota vihollisen lennokkeja sekä maakohteita. Venäjän puolustusministeriön mukaan Orionia on testattu harjoituksissa Krimin niemimaalla.

Orion-E -droonin arvellaan olevan Venäjän vastaus turkkilaisille TB2 Bayraktar-drooneille, joita Ukraina on hankkinut. Ukraina on iskenyt niillä muun muassa Itä-Ukrainan separatisteja vastaan.

Venäjällä on puolestaan kokemusta ja tietoja jo seitsemän vuoden ajalta Syyriasta, jossa Venäjä on enenevässä määrin lisännyt droonien käyttöä. CNA:n mukaan Venäjän Syyriassa käyttämiä drooneja ovat muun muassa Eleron-3, Zastava, Orlan-10, Granat-4 ja Forpost.

Eleron-3-tiedustelulennokki kuvattuna viime vuonna.

Lisäksi Venäjä on testannut miehittämättömiä Uran-6-, Scarab- ja Sphera -maa-ajoneuvoja. Ne kuitenkin tarvitsevan ajokin lähellä toimivan operoijan ja siksi taistelukäyttöön tarkoitetun Uran-9-ajokin kehittely on osoittautunut odotettua hankalammaksi. Venäjän mukaan testeistä on otettu opiksi ja parannettujen versioiden tuotanto alkoi 2021.

CNA ei kuitenkaan usko, että ajokeilla olisi vielä merkittävää roolia mahdollisessa Ukrainan sodassa.

Venäjä sanoo myös testanneensa miehittämätöntä Galtel-sukelluslaitetta Syyriassa. Sillä paikannettiin räjähtämättömiä pommeja sekä kartoitettiin merenpohjaa Tartusin sataman alueella, jossa sijaitsee Venäjän laivastotukikohta.

CNA:n mukaan syyrialaiskapinallisten pienten, kaupallisesti saatavilla olevien droonien käyttö on tehnyt vaikutuksen venäläisiin. Drooneja on usein vaikea havaita ja ne ovat edullisia verrattuna niiden tuhoamiseen käytettyihin ilmatorjuntajärjestelmiin.

Venäjän puolustusministeriö ilmoittikin jo 2019 aloittaneensa pienten drooni­koptereiden tuotannon ja tammikuusta 2021 niitä on liitetty laajalti joukko-osastoihin vahvistamaan tiedustelua ja valvontaa.

Pieniä drooneja pystyy myös aseistamaan ja iskemään maakohteisiin. Ukrainan hallinto onkin pitkään epäillyt, että Venäjän asevoimat on salaa käyttänyt drooneja Ukrainan asevarastoja vastaan. Venäjä on kiistänyt väitteet.

CNA:n mukaa Venäjän lennokeilla on ollut merkittävä rooli operaatioissa Itä-Ukrainassa. Venäjän käyttämiä drooneja Ukrainassa ovat Granat-lennokit sekä Orlan-10, Eleron-3, Zastava, Takhion ja Forpost, joita Ukrainan puolustus on silloin tällöin onnistunut ampumaan alas.

Lisäksi Venäjä on käyttänyt elektronisen sodankäynnin Leer-3- järjestelmää Ukrainassa. Se rakentuu usean Orlan-10-droonin varaan, joilla voidaan lamauttaa ja häiritä matkapuhelinverkkoja ja -mastoja.

Orlan-10 -droonit kattavat suurimman osan Venäjän noin yli 2 000 lennokin laivastosta.

Ukrainan asevoimat on myös havainnut, että paranneltu Orlan-10 kykenee lentämään jopa 6 kilometrin korkeudessa, mikä vaikeuttaa niiden torjumista. Lisäksi Orlan-10 pystyy aiempaa tehokkaammin suojautumaan elektronisilta vastatoimilta.

Toinen merkittävä uudistus on Orlan-10- ja Forepost-droonien aseistaminen. Viime vuonna Venäjä käytti Zapad-2021 -sotaharjoituksessa droonien taisteluversioita. CNA pitääkin droonien aseistamista merkittävänä kehityksensä Venäjän lennokeille, lisäten niiden hyötyä maaoperaatioissa.

– Nykypäivän taistelu olisi mahdotonta ilman drooneja. Niitä tarvitsevat tykistö, tiedustelu, lentäjät – aivan jokainen, on venäläiskenraali Valeri Gerasimov todennut.