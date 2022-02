Tuoreissa satelliittikuvissa näkyy muun muassa uusi telttaleiri.

Keskiviikon ja torstain aikana otetut satelliittikuvat paljastavat, että Venäjä on yhä lisännyt joukkojaan ja sotilasvarusteluaan useissa paikoissa Ukrainan ympärillä, mukaan lukien Krimin niemimaalla, Länsi-Venäjällä ja Valko-Venäjällä, New York Times uutisoi. Tämä on entisestään kasvattanut pelkoa mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Avaruusteknologiafirma Maxar Technologiesin uusissa kuvissa näkyy, kuinka Venäjä on lisännyt läsnäoloaan kolmella paikalla Krimin niemimaalla. Venäjä liitti niemimaan vastoin kansainvälistä lakia itseensä vuonna 2014.

Satelliittikuva paljastaa, että Slavnessa, Krimin niemimaalla on lisätty venäläisjoukkojen läsnäoloa.

Kuvista näkyy, kuinka Venäjä on lisännyt joukkojaan, ajoneuvojaan ja muita varusteita Novoozernessä ja Slavnessa lähellä Krimin länsirannikkoa. Lisäksi kuvissa näkyy yli 550 uutta telttaa joukoille ja satoja ajoneuvoja käyttämättömällä lentokentällä Oktjabrskessa, lähellä niemimaan keskustaa.

Valko-Venäjällä satelliittikuviin tallentui joukkoja, armeijan ajoneuvoja ja helikoptereita lentokentällä lähellä Gomelin kaupunkia, noin 25 kilometrin päässä Ukrainasta, CNN uutisoi. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun alueella havaittiin helikoptereita. Paikalla näyttäisi olevan myös kenttäsairaala.

Raketinheittimiä Novoozernessä, Krimin niemimaalla.

Lisäksi joukkoja ja monia taisteluryhmiä näyttää olevan edelleen lähellä valkovenäläistä Retshytsan kaupunkia, joka sijaitsee 45 kilometrin päässä Ukrainasta.

Sosiaalisessa mediassa on myös näkynyt venäläisarmeijan liikehdintää Länsi-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa, erityisesti Kurskin, Rostovin ja Brjanskin alueilla.

Oktjabrskesta otetussa kuvassa näkyy telttaleiri ja armeijan varusteita.

Ennen ja jälkeen -kuvat Novoozernestä. Vasemmalla puolella otettu kuva on syyskuulta, oikealla puolella otettu kuva helmikuun alusta.

Venäjällä ja Valko-Venäjällä on käynnissä parhaillaan sotilasharjoitukset, joihin osallistuu myös yksiköitä lähellä Ukrainan pohjoista rajaa. Harjoitukset alkoivat torstaina ja niiden on määrä kestää 10 päivää.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi Reutersin mukaan viime viikolla, että noin 30 000:n venäläissotilaan odotetaan osallistuvan Valko-Venäjällä järjestettävään harjoitukseen. Mukana on myös Spetsnaz-erikoisjoukkoja, SU-35-hävittäjiä, S-400 ilmapuolustusjärjestelmiä sekä Iskander-ohjuksia, jotka on varustettavissa tavallisen taistelukärjen lisäksi myös ydinkärjellä. Venäjä ja Valko-Venäjä eivät ole kertoneet joukkojen tarkkaa määrää julkisuuteen.