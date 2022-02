Kirja: Trump väittää pitävänsä edelleen yhteyttä Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin

Toimittaja Maggie Haberman kertoo syksyllä ilmestyvässä kirjassaan myös Valkoisessa talossa säännöllisesti ilmenneistä putkitukoksista, joiden syyksi paljastuivat vessasta alas vedetyt paperinivaskat.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin virkakauden päättymisestä on kulunut jo reilu vuosi, mutta häneen ja hänen hallintoonsa liittyvien paljastuskirjojen virtaa se ei ole toistaiseksi katkaissut. Nyt vuorossa on New York Timesin Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Maggie Haberman, jonka kirja Confidence Man ilmestyy ensi lokakuussa.

Kirjan nimi on vanhahtava versio sanasta con man, jolla tarkoitetaan henkilöä, joka petkuttaa ihmiset luottamaan ensin itseensä ja saa heidät sitten uskomaan valheisiin. Ennakkopaloja kirjan sisällöstä ovat julkaisseet muun muassa BBC sekä Axios.

Habermanin kirjan mukaan Trump on kertonut useille ihmisille pitäneensä presidenttikautensa päättymisen jälkeen edelleen yhteyttä Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin. Kimin väitetään olevan maailman valtiojohtajista ainoa, jonka kanssa Trump on edelleen kontaktissa.

Pohjois-Korean valtion uutistoimiston kesäkuussa 2019 julkaisemassa kuvassa Kim Jong-unin kerrottiin lukevan Trumpilta saamaansa ”henkilökohtaista kirjettä”.

Tosin Haberman myös mainitsee, että väitettä on mahdotonta vahvistaa. Yhtä lailla on siis hänen mukaansa mahdollista, ettei se pidä paikkaansa.

Trump kertoi jo presidenttinä ollessaan saaneensa Kimiltä ”rakkauskirjeitä”. Trumpin ponnistelut Pohjois-Korean suhteen eivät kuitenkaan johtaneet toivottuun ydinaseriisuntaan, vaikka valtiojohtajat myös tapasivat toisensa kahteen otteeseen.

BBC huomauttaa, että Yhdysvaltojen entisen presidentin ja Pohjois-Korean johtajan yhteydenpidon jatkuminen olisi erittäin poikkeuksellista, kun ottaa huomioon Pohjois-Korean eristyneisyyden ja ydinaseohjelman, jonka kehittämistä se on jatkanut edelleen vastoin kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä.

– Kuten tiedämme, Trumpilla oli fiksaatio tähän suhteeseen. Se, mitä hän sanoo, ei ole aina yhteneväistä sen kanssa, mitä oikeasti tapahtuu. Hän on kuitenkin kertonut ihmisille säilyttäneensä jonkinlaisen kirjeenvaihto- tai keskusteluyhteyden Kim Jong-uniin, Haberman kertoi CNN:n New Day -ohjelman haastattelussa torstaina.

Kimin Trumpille lähettämät ”rakkauskirjeet” nousivat alkuviikosta otsikoihin toisessa yhteydessä, jota Haberman niin ikään sivuaa kirjassaan. Yhdysvaltain kansallisarkiston kerrottiin joutuneen hiljattain noutamaan Trumpin presidenttikauden aikaisia asiakirjoja tämän Floridan-kartanosta, vaikka ne olisi lain mukaan pitänyt luovuttaa arkistolle presidenttikauden päättyessä.

Tammikuussa 2019 Trump esitteli kabinettinsa kokouksessa Kim Jong-unilta saamaansa kirjettä.

Kansallisarkiston kerrottiin saaneen osan dokumenteista revittyinä ja kasaan teipattuina. Trumpin on sanottu suhtautuneen dokumenttien asianmukaiseen arkistoimiseen yliolkaisesti sekä myös repineen papereita.

Kirjassaan Haberman paljastaa, että Valkoisen talon henkilökunta joutui säännöllisesti kutsumaan putkimiehen avaamaan viemäriputkiin ilmestyneitä tukoksia. Niiden aiheuttajiksi paljastuivat toistuvasti paperit, jotka Trump oli avustajiensa mukaan mitä ilmeisimmin vetänyt wc-pöntöstä alas.

– Niputtain möykyksi muuttuneita, märkiä printtipapereita, joko muistiinpanoja tai muita papereita, jotka he uskoivat Trumpin vetäneen alas vessasta, Haberman kuvaili löytöjä.

Trump kiisti paperitukoksia koskevan väitteen torstaina julkaisemassaan lausunnossa.

– Jälleen yksi valeuutinen. Se, että olisin vetänyt papereita ja dokumentteja alas Valkoisen talon vessasta, on ehdottomasti paikkaansa pitämätön. Sen on keksinyt toimittaja saadakseen julkisuutta enimmäkseen fiktiiviselle kirjalleen, Trump sanoi lausunnossaan NBC Newsin mukaan.

Kustantaja Penguin Pressin mukaan Habermanin kirja kartoittaa Trumpin varhaisia vuosia New Yorkissa sekä hänen ”vuosikymmeniä kestänyttä vuorovaikutustaan syyttäjien kanssa”. Kirjassa kuljetaan myös läpi Trumpin Valkoisen talon vuosien sekä käsitellään hänen nykyistä elämäänsä Floridassa.