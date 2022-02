Presidentti Macron haluaa Ranskaan 14 uutta ydinreaktoria

Samaan aikaan kun Ranska on lisäämässä satsauksiaan ydinvoimaan, Saksa on luopunut ydinvoimasta ja korvannut sitä ilmastolle haitallisemmalla maakaasulla.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan torstai oli maan ydinvoimateollisuuden elpymisen päivä. Presidentti sanoi haluavansa, että maahan rakennetaan 14 uutta ydinreaktoria. Hän perusteli näkemystään maan siirtymisellä pois fossiilisista polttoaineista.

Tällä haavaa maan sähköstä noin 70 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla.

Macronin mukaan Ranska on laiminlyönyt investoinnit maan ydinvoimateollisuuteen kymmenen viime vuoden aikana vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden takia.

– Jotkut maat tekivät radikaaleja valintoja kääntämällä selkänsä ydinvoimalle. Ranska ei tehnyt sitä valintaa, mutta emme investoineet, koska meillä oli epäilyksiä, Macron sanoi.

Ydinvoimasta on tullut kiistakapula Ranskan ja Saksan välillä. Samaan aikaan kun Ranska on lisäämässä satsauksiaan ydinvoimaan, Saksa on luopunut ydinvoimasta ja korvannut sitä ilmastolle haitallisemmalla maakaasulla.