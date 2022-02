Tällainen on yli miljardi vuotta vanha, äärimmäisen harvinainen musta timantti – uskotaan tulleen avaruudesta

Mustia timantteja on löydetty vain kahdesta paikasta. Niiden uskotaan tulleen Maahan avaruudesta.

Miljardi vuotta vanha musta timantti, jonka uskotaan olevan maailman suurin leikattu timantti, on myyty 3,75 miljoonalla eurolla, BBC uutisoi. Huutokauppakamari Sotheby’s kertoo, että ostaja käytti kryptovaluuttaa.

Engimaksi nimetty timantti on 555,55 karaattia. Timantti on carbonado, joka on yksi luonnon timanttien kovimmista muodoista. Mustat timantit ovat erittäin harvinaisia ja niitä on löydetty ainoastaan Brasiliasta ja Keski-Afrikasta, National Geographic kertoo.

Enigma ei ole mikään pieni timantti.

Carbonadot sisältävät osborniittia, joka on mineraali, jota on löytynyt ainoastaan meteoreista. Tämän takia mustien timanttien uskotaan päätyneen Maahan avaruudesta. Silti niiden alkuperä on mysteeri.

Mustat timantit ovat yleensä 3,8–2,6 miljardia vuotta vanhoja. Timantit ovat siis ajalta ennen dinosauruksia. Maapallo on noin 4,65 miljardia vuotta vanha.