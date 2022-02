Ranska ja Saksa ovat menossa energiapolitiikassa eri suuntiin.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo julkistaa torstaina jättimäisen investoinnin uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen, kertoo uutistoimisto AFP lähteidensä perusteella.

Macronin on tarkoitus julkistaa kuuden uuden ydinreaktorin rakentaminen vuoteen 2050 mennessä. Reaktorit valmistaa valtiollinen energiayhtiö EDF. Suunnitelmaan kuuluu optio kahdeksasta lisäreaktorista.

Macron matkustaa torstaina Ranskan itäosassa sijaitsevaan Belfortiin, jossa valmistetaan ydinvoimaloissa käytettäviä turbiineja. Presidentin on tarkoitus puhua energiapolitiikasta.

– Se (ydinvoima) on ekologista, se mahdollistaa hiilivapaan sähkön tuottamisen, se antaa meille riippumattomuutta energiahuollossa, ja se tuottaa hyvin kilpailukykyistä sähköä, eräs Macronin avustajista kertoi toimittajille.

Avustajan mukaan Ranskan energiapaletti koostuu tulevaisuudessa niin ydinvoimasta kuin uusiutuvasta energiasta.

Ydinvoimalla on ollut tärkeä merkitys Ranskan taloudelle 1970-luvulta asti. Maan sähköstä noin 70 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla. Ala on kuitenkin kokenut takaiskuja viime vuosina, kun uusien reaktorien rakennusprojektit ovat venyneet vuosilla ja ylittäneet budjettinsa reippaasti.

EDF:n lippulaivaprojekti Flamanvillessä Pohjois-Ranskassa on maksamassa neljä kertaa alkuperäisen budjettinsa verran, ja polttoaineen lataaminen reaktoriin alkaa aikaisintaan ensi vuonna, 11 vuotta alkuperäisestä aikataulusta jäljessä.

Energia on muodostumassa myös yhdeksi vaaliteemoista Ranskan huhtikuun presidentinvaaleissa. Useimmat ehdokkaat ovat sitoutuneita investoimaan ydinvoimaan.

Ydinvoimasta on tullut kiistakapula Ranskan ja sen tärkeän EU-liittolaisen Saksan välillä. Samaan aikaan kun Ranska on lisäämässä satsauksiaan ydinvoimaan, Saksa on luopunut ydinvoimasta ja korvannut sitä ilmastolle haitallisemmalla maakaasulla. Asialla on myös geopoliittinen ulottuvuus, koska ydinvoimasta luopuminen on tehnyt Saksasta energian osalta riippuvaisemman Venäjästä.

Ranska oli yhdessä muun muassa Suomen ja Ruotsin lobbaamassa ydinvoiman luokittelua siirtymävaiheen kestäväksi energiamuodoksi EU:n kestävien rahoitustuotteiden taksonomiassa. Luokittelu mahdollistaa ydinvoiman rahoittamisen ilmastoystävällisenä energianlähteenä.