Ukrainan presidentti sanoi harjoitusten olevan psykologista painetta maata kohtaan.

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisten sotaharjoitusten toinen vaihe on alkanut, Venäjän puolustusministeriö kertoo.

Ministeriön mukaan Valko-Venäjällä pidettävät harjoitukset keskittyvät "ulkoisen aggression tukahduttamiseen ja torjumiseen". Harjoitusten painopisteenä on myös "terrorismia vastaan taisteleminen ja (Venäjän ja Valko-Venäjän) valtioliiton intressien puolustaminen." Harjoitusten on tarkoitus kestää 20. helmikuuta asti.

Yhdysvaltain ja sotilasliitto Naton arvion mukaan noin 30 000 venäläissotilasta osallistuu yhteisharjoituksiin Valko-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsui torstaina harjoituksia psykologiseksi paineeksi Ukrainaa kohtaan.

– Joukkojen keskittäminen rajalle on psykologista painetta naapureiltamme. Tässä ei ole mitään uutta, Zelenskyi sanoi.

– Riskejä on olemassa, ja ne ovat olleet olemassa vuodesta 2014. Kysymys on riskien suuruudesta ja siitä, miten me vastaamme niihin.

Zelenskyin mukaan Ukrainalla on riittävästi voimaa "puolustaaksemme maatamme kunniakkaasti."

Ranska tuomitsi torstaina Venäjän ja Valko-Venäjän harjoitukset.

– Aivan Ukrainan rajoilla on kasvava määrä hyvin merkittäviä harjoituksia... se on hyvin väkivaltainen ele, joka huolettaa meitä, Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi.

Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan katsotaan pönkittävän sotaharjoituksilla vuoden 2020 kansannousussa heikentynyttä asemaansa. Valko-Venäjän maanpaossa olevan opposition johtajiin kuuluvan Svjatlana Tsihanouskajan mukaan Lukashenka maksaa velkaansa Kremliltä saamastaan tuesta.

– (Lukashenka) menetti silloin legitimiteettinsä kaikkien maiden silmissä, Kreml on nyt hänen ainoa liittolaisensa. Antamalla maamme näitä sotilasharjoituksia varten hän maksaa velkaansa Kremlille, joka auttoi häntä selviämään vuodesta 2020. Nyt hän haluaa näyttää, ettei ole yksin, vaan hänellä on Kreml tukenaan, Tsihanouskaja kertoi maanantaina puhelimitse STT:lle.

Tsihanouskajan mukaan oppositiossa pelätään nyt, että Lukashenka "luopuu pala kerrallaan maamme suvereniteetista".

Alkuviikosta STT:lle puhunut Ulkopoliittisen instituutin Itä-Euroopan politiikan tutkija Ryhor Nizhnikau arvioi kuitenkin, ettei Valko-Venäjä yhteisharjoituksista ja aggressiivisesta puheestaan huolimatta ole alistunut pelkäksi Venäjän voimapolitiikan käsikassaraksi.

– (Lukashenkalla) on yhä valtamonopoli maassaan, eikä hän halua liikkua kohti lähempää integraatiota Venäjän kanssa, mutta hän haluaa voimistaa liittolaisuutta retorisesti. Hän kopioi sen, mitä Putin sanoo osoittaakseen heidän olevan yhtä mieltä, mutta ei mene sen pidemmälle. Toistaiseksi tämä on riittänyt Venäjälle, Niznhikau sanoo.