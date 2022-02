Mielenosoittajat ovat olleet leiriytyneinä parlamenttitalon edessä jo kolmatta päivää.

Poliisi otti torstaina yhteen pakollisia koronarokotuksia vastustavien mielenosoittajien kanssa Uuden-Seelannin pääkaupungissa Wellingtonissa. Yli 120 mielenosoittajaa otettiin kiinni, kun poliisi alkoi hajottaa Uuden-Seelannin parlamenttitalon ympärille leiriytyneiden mielenosoittajien joukkoa.

Mielenosoituksen kahden ensimmäisen päivän ajan poliisi tyytyi enimmäkseen seuraamaan tilannetta sivusta, mutta torstaina mielenosoittajat määrättiin poistumaan pidätyksen uhalla.

Protestoijat tekivät Uuden-Seelannin alkuperäisväestön maorien kuuluisaa haka-tanssia ennen kuin ottivat yhteen poliisin kanssa. Poliiseja potkittiin ja lyötiin, ja poliisi käytti paprikasumutetta muutamia mielenosoittajia kohtaan, kun he vetivät kaksi poliisia joukon keskelle. Kahnauksissa tuli vain lieviä loukkaantumisia.

Mielenosoittajien hampaissa ovat Uuden-Seelannin tiukat koronatoimet. Maassa on määrätty pakkorokotukset monilla julkisen hallinnon aloilla, kuten terveydenhuollossa, poliisissa, kouluissa ja armeijassa. Rokotuksista kieltäytyviä uhkaa työpaikan menettäminen.

Ravintoloihin, urheilutapahtumiin ja uskonnollisiin tilaisuuksiin pääsee vain koronapassilla.

Uusi-Seelanti on halki pandemian tullut tunnetuksi maailman järeimpiin kuuluvista koronatoimistaan. Saarivaltio on selvinnyt pandemiasta vain reilulla 50 kuolemalla pitämällä rajansa tiukasti kiinni. Viime viikkoina viruksen omikronmuunnos on kuitenkin saanut tartunnat myös Uudessa-Seelannissa nopeaan kasvuun.

Mielenosoitus alkoi tiistaina kopiona Kanadan rekkakuskien Convoy-mielenosoituksesta, jota myös Helsingissä pyrittiin matkimaan viime viikonloppuna. Tiistaina sadat matkailuautot ja muut suurikokoiset ajoneuvot jumittivat liikenteen Wellingtonin keskustassa.

Useimmat autot poistuivat kaupungista vuorokauden sisällä, mutta muutaman sadan aktivistin ydinjoukko jäi leiriytymään parlamenttitalon edustan nurmikoille.

Maan varapääministeri Grant Robertson kehotti poliisia toimintaan ja sanoi, että Wellingtonin asukkaiden kärsivällisyys protestia kohtaan on loppumassa.

– Tiet kaupungissa ovat tukossa, liikeyritysten on täytynyt mennä kiinni, ja ihmiset kokevat uhkaa ja pelottelua joidenkin mielenosoittajien taholta, Robertson sanoi ennen poliisin torstain operaatiota.

Wellingtoniin oli tuotu kaupungin ulkopuolelta yli 150 poliisia auttamaan mielenosoituksen hajottamisessa. Poliisi sulki parlamenttitalon alueen yleisöltä, jotta protestiin ei voisi liittyä uusia osanottajia.

Otettuaan yhteen mielenosoittajien kanssa poliisi vetäytyi iltapäivällä takaisin barrikadien taakse. Wellingtonin poliisipäällikön Corrie Parnellin mukaan mielenosoituksen hajottaminen voi viedä päiviä. Hän syytti joitakin mielenosoittajia lasten käyttämisestä ihmiskilpinä.