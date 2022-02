Nasa huolissaan SpaceX:n satelliiteista – saattavat hankaloittaa avaruuslentojen toteuttamista

SpaceX on saanut tähän mennessä luvan noin 12 000 satelliitille. Nyt yhtiön tarkoituksena olisi laukaista niitä yhteensä noin 30 000.

Tähän mennessä Starlink-satelliitteja on laukaistu noin 2 000 kappaletta.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasa on ilmaissut huolensa SpaceX-avaruusyhtiön Starlink-hanketta kohtaan, kertoo brittilehti The Guardian. Miljardööri Elon Muskin yhtiön on tarkoitus laukaista yhteensä 30 000 satelliittia luodakseen globaalin satelliitti-internetin tarjoavan verkoston.

Tähän mennessä satelliitteja on laukaistu noin 2 000 kappaletta. SpaceX on saanut tähän mennessä luvan noin 12 000 satelliitille. Nyt yhtiö on pyytänyt lupaa yhteensä noin 30 000 satelliitille.

Nasan mukaan satelliittien määrän lisääntyminen kasvattaa satelliittien läheltä piti -tilanteiden riskiä sekä mahdollisesti hankaloittaa avaruuslentojen toteuttamista.

Harvard-Smithsonianin astrofysiikan keskuksen astrofyysikko Jonathan McDowellin mukaan myös avaruuden tarkkailun pelätään vaikeutuvan.

– Olemme olleet huolissamme siitä, miten suuri määrä satelliitteja vaikuttaa tähtitieteellisten havaintojen tekoon. Mielestäni tarvitsemme lisää kokemusta tuhansien satelliittien vaikutuksesta ennen kuin voimme lisätä määrän kymmeniintuhansiin.

Tällä hetkellä kiertoradalla seurataan Nasan mukaan yhteensä noin 25 000 kohdetta. SpaceX:n Gen2-laajennus ”yli kaksinkertaistaisi kiertoradalla seurattavien kohteiden määrän”. Alle 600 kilometrin korkeudessa kiertävien kappaleiden määrä puolestaan yli viisinkertaistuisi.

Musk kommentoi hankkeen saamaa kritiikkiä joulukuussa todeten, että Starlink-satelliitit pystyvät kyllä toimimaan rinnakkain monien muiden satelliittien kanssa.

– Avaruus on äärimmäisen valtava paikka, ja satelliitit ovat hyvin pieniä. Tässä ei ole kyse tilanteesta, jossa me estäisimme muita toimimasta millään tavalla.

Musk vertasi satelliittien määrää maapallolla oleviin kahteen miljardiin ajoneuvoon vihjaten, että tilaa olisi ”kymmenille miljardeille satelliiteille”. Financial Timesin haastattelema astrofyysikko piti väitettä valheellisena, sillä satelliitit vaativat merkittävän tilan pystyäkseen välttämään törmäykset toistensa kanssa turvallisesti.