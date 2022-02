Korona-aika romahdutti yhteiskunnan turvaverkot, mikä johti väkivallan kasvuun New Yorkissa. Ilta-Sanomat tutustui tilanteeseen Harlemissa ja Bronxissa.

Poliiseja kokoontui kuoliaaksi ammutun nuoren konstaapelin Jason Riveran hautajaisiin New Yorkissa (oikealla). Vasemmalla ylhäällä surmatun konstaapelin Wilbert Moran äiti hautajaisissa. NYPD:n entinen rikosanalyytikko Jorma Huttunen on asunut 20 vuotta Harlemissa (alh.vas.).

New York

Vuosi 2022 alkoi New Yorkissa synkissä tunnelmissa. Omikron-aallon riehumisen lisäksi nähtiin jälleen todisteita toisesta pandemiasta, joka on elänyt koronapandemian varjossa: yhden viikon aikana tapahtui jälleen useampi väkivaltainen rikos. Poikkeuksellista oli, että nämä rikokset herättivät suurta huomiota.

Kaksi nuorta poliisia, iältään 22- ja 27-vuotiaat, ammuttiin kuoliaiksi, kun he menivät selvittämään kotiväkivaltatehtävää Harlemissa.

Poliisien muistotilaisuuteen New Yorkin keskustaan saapui tuhansia poliiseja univormuissaan. Viime vuonna yhteensä 61 poliisia kuoli Yhdysvalloissa aseväkivallan seurauksena. Poliisien viesti oli, että jo riittää. Jotain on tehtävä, ja heti.

Samalla viikolla poliisisurmien kanssa tapahtui toinen newyorkilaisia järkyttänyt rikos. Psyykkisesti sairas mies työnsi 40-vuotiaan naisen metron alle Times Squaren metroasemalla. Nainen kuoli välittömästi.

Times Squaren metroasemalla tapahtui henkirikos. Julkisen liikenteen laitoksen tutkimuksessa selvisi, että 36 prosenttia aktiivisista metronkäyttäjistä ei uskalla enää käyttää metroa kasvaneen rikollisuuden vuoksi.

Ennen pandemiaa turistien kansoittamalla Times Squarella on nyt ollut ammuskeluja, joissa on haavoittunut sivullisia.

Joillakin alueilla koululaisten on mahdollisuus valita etäkoulu, mutta ei omikron-aallon takia, vaan aseväkivallan uhan vuoksi.

Kuluneiden kahden vuoden aikana väkivaltaisten kuolemien ja rikosten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti paitsi New Yorkissa, myös muualla Yhdysvalloissa. Korona-aika on luonut piikin tilastoissa, jotka ovat karua luettavaa, myös poliittisille päättäjille.

Vuonna 2020 raportoitiin kaikkien aikojen ennätyslukema aseväkivallan uhreissa. Viranomaiset toivoivat, että sulkutilojen purkamisen jälkeen vuoden 2021 tilastot olisivat paremmat. Toisin kävi, ainakin suurimmissa kaupungeissa.

Esimerkiksi New Yorkissa väkivaltarikosten uhrien määrä kasvoi entisestään edellisestä ennätysvuodesta. Vuonna 2021 New Yorkissa kirjattiin 1 561 kuolemaan tai haavoittumiseen johtanutta ampumisvälikohtausta, joka on jopa yli sata prosenttia enemmän kuin 2019.

Surmatun konstaapelin Wilbert Moran äiti hautajaisissa.

New Yorkin poliisivoimissa eli NYPD:ssä 20 vuoden uran tehnyt, hiljattain eläkkeelle jäänyt suomalainen Jorma Huttunen erikoistui rikosdatan analysointiin. Hän tutki esimerkiksi, millä alueilla aseväkivalta on pahentunut.

Istumme Huttusen kanssa kahvilassa Harlemissa, lähellä hänen kotiaan. Tilastollisesti katsoen olemme yhdellä pahimmista aseväkivallan ongelma-alueista.

– Tilastojen mukaan aseita käytetään eniten jengiväkivallassa. New Yorkissa jokainen katu on jonkun nuorisojengin ”omistama”. Aseiden käyttäjät ovat yleensä 15-20-ikäisiä nuoria, Huttunen kertoo.

Huttunen vahvistaa, että aseiden käyttö on lisääntynyt korona-aikana myös pääosin valkoisilla alueilla.

– Se on koko Yhdysvaltoja koskettava ongelma tällä hetkellä.

NYPD:n entinen rikosanalyytikko Jorma Huttunen on asunut 20 vuotta Harlemissa. – En ole koskaan pelännyt täällä, Huttunen sanoo.

Syitä väkivallan ryöpsähtämiseen on useita. Korona-aika vei monelta työn, toimeentulon, mahdollisesti myös asunnon. Koulut olivat suljettuina, ja osa ihmisistä putosi pois koulutuksen piiristä. Päihde- ja mielenterveysongelmaisten tukimuodot jäivät katkolle, samalla kun nämä ongelmat ovat lisääntyneet.

Lisäksi vankilasta vapautettiin ennenaikaisesti vankeja, jotta korona ei olisi päässyt leviämään yhtä tehokkaasti vankien keskuudessa. Kasvokkaisia tapaamisia ehdonalaisvalvojien kanssa ei ollut normaaliin tapaan.

– Korona-aika aiheutti yhteiskunnallisen suojaverkon täyden murtumisen. Sitä ei enää ole, Huttunen sanoo.

– Epätietoisuus tulevaisuudesta, kuten missä asua tai mistä saa seuraavan ruuan, aiheutti suurta huolenaihetta ihmisille.

Erilaiset hyväntekeväisyyspalvelut, kuten ruokapalvelut, menivät kiinni pandemian alkaessa. Moni yhteisöllinen asia rapautui.

– Silloin ei voinut mennä kirkkoon tai olla tekemisissä omien uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Niissä ihmisistä olisi pidetty huolta jollakin tasolla ja olisi saanut keskusteluapua ongelmiinsa.

Tuhannet poliisit kokoontuivat muistamaan surmattuja kollegoitaan.

Samalla korona-aikana aseiden myynti on kasvanut rajusti: vuoden 2020 maaliskuusta joulukuuhun Yhdysvalloissa myytiin ennätykselliset 19 miljoonaa asetta. Trendi jatkui myös 2021.

Aseiden ostajissa on ollut korona-aikana paljon ensikertalaisia. Epävarmat ajat ovat saaneet myös kaupunkien valkokaulustyöläiset hankkimaan aseita.

– Ihmiset pelkäävät mitä tapahtuu, ja niiden pitää suojella itseänsä, Huttunen selittää.

Osansa on myös Yhdysvaltojen medialla, joka on osittain jakautunut tiukasti eri leireihin arvokysymyksissä ja samalla puoluepoliittisesti.

– Aina kun on joku katastrofi Yhdysvalloissa, kuten kouluammunta, niin se mitä tv-kanavaa katsoo, vaikuttaa siihen miten reagoi. Ja kokeeko, että tarvitsee aseen, Huttunen pohtii.

New Yorkissa on maan tiukimpiin lukeutuvat aselait. Aseita tulee kaupunkiin eteläosavaltioista, kuten Floridasta. Reitti on saanut lempinimen Iron Pipeline.

Huttunen toivoo, että paikallispoliisin eli NYPD:n ja liittovaltion poliisin yhteistyötä tiivistettäisiin, jotta tähän aseiden kuljetukseen voitaisiin puuttua.

– Ei auta, että New Yorkissa on tiukka aselaki, sen pitäisi olla tiukempi myös muissa osavaltioissa.

Ongelmana ovat myös niin sanotut haamuaseet. Näitä ovat internetistä ostettavat aseen osat, joista voi itse kasata aseen. Niistä tulee automaattisesti laittomia aseita, koska niissä ei ole sarjanumeroa.

– Kadulta aseen saa ostettua noin 300 dollarilla, Huttunen kertoo.

New Yorkin pormestari Eric Adams osallistui Harlemissa ammuttujen poliisien hautajaisiin.

Viime aikaiset väkivaltaiset rikokset ovat haaste New Yorkin pormestarina vuoden alussa aloittaneelle Eric Adamsille. Maltillinen demokraatti Adams on entinen poliisikomentaja, joka kampanjoi pormestarinvaaleissa nimenomaan turvallisuuden palauttamisella kaupunkiin.

Afroamerikkalainen Adams painiskelee saman ongelman kanssa kuin monen muunkin kaupungin demokraattipormestarit sekä myös presidentti Joe Biden: kuinka vähentää rikollisuutta ja aseväkivaltaa samalla, kun on tasapainoiltava mustien kokeman poliisiväkivallan kanssa?

Republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja liian pehmeästä suhtautumisesta rikollisuuteen.

Adams on kuvaillut aseväkivallan kasvua kansanterveydelliseksi kriisiksi. Hän julisti ohjelman, jolla pyritään vähentämään väkivaltaa. Siihen kuuluvat myös naapurustoissa partioivat poliisien erikoisyksiköt, jotka edellinen pormestari Bill de Blasio lakkautti poliisiväkivaltaa vastustavien Black Lives Matter -mielenosoitusten jälkeen.

Progressiiviset demokraatit ovat jo arvostelleet Adamsia tästä ratkaisusta, sillä he uskovat, että kovista otteista syytetyt poliisijoukot vain lisäävät poliisin ja mustien naapurustojen vastakkainasettelua.

– Poliisin mielestä kaupunginvaltuustolla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä kaupungissa tapahtuu, Huttunen sanoo.

Huttunen ottaa esimerkiksi lain, jonka mukaan alle 18-vuotiaita nuorisorikollisia ei kohdella kuin aikuisia, vaan he menevät perhetuomioistuimiin, joissa ongelmia yritetään sovitella sen sijaan, että nuori joutuisi vankilaan.

– Ajatus on tietysti hirveän hyvä. Mutta se meni siihen, että yli 18-vuotiaat pistivät nuoremmat ammuskelemaan. Koska jos he jäivät kiinni, heille ei tullut suuria seurauksia.

Huttunen kertoo olevansa varovaisen toiveikas uuden pormestarin linjausten suhteen.

– Nyt tästä edes puhutaan ja tajutaan, että viimeiset pari vuotta ovat menneet ihan päin helvettiä.

Huttunen uskoo, että väkivallan aalto taittuu jossain vaiheessa. Tilanteen paraneminen kestää todennäköisesti ainakin parisen vuotta.

– Olen toiveikas siitä, että kaupunki nousee, mutta siihen menee aikaan.

Presidentti Biden tapasi New Yorkissa alueen päättäjiä keskustellakseen aseväkivallasta.

Harlemin poliisisurmien jälkeen myös presidentti Joe Biden matkusti New Yorkiin, jossa hän julisti ohjelmansa aseväkivallan kitkemiseksi.

Biden aikoo muun muassa pyytää kongressilta lisää rahoitusta naapurustoissa toimivien poliisijoukkojen lisäämiseen ja aseväkivaltaa ennaltaehkäisevien järjestöjen tukemiseen.

” Aseet ovat yhtä amerikkalaista kuin baseball.

Yksi presidentti Bidenin New Yorkin -matkalla tapaamista aseväkivaltaa ehkäisevien järjestöjen työntekijöistä oli David Caba. Hän on Pohjois-Bronxissa sijaitsevan Bronx Rises Against Gun violence eli B.R.A.G. -järjestön projektijohtaja.

Caba on varovaisen optimistinen sen suhteen, että Bidenin hallinto saa aseväkivaltaa kitkettyä.

– Aseet ovat yhtä amerikkalaista kuin baseball. Mutta nyt asiasta sentään puhutaan. Valitettavasti asiasta puhutaan, koska kaikki tämä kauheus tapahtuu silmiemme edessä, Caba sanoo.

Caba on syntynyt ja kasvanut Pohjois-Bronxissa, joten hän tuntee alueen ja sen ongelmat. Hän kasvoi köyhissä oloissa, päätyi kadulle huonoon seuraan, teki rikoksia ja joutui kohtaamaan tekojensa seuraukset.

– Menetin ystäviä ja perheenjäseniä. Vaihtoehto oli joko kuolla tai tehdä elämänmuutos. Olen kiitollinen, että istun nyt tässä, Caba sanoo toimistossaan.

Bronxissa toimivan aseväkivaltaa ehkäisevän järjestön projektipäällikkö David Caba tuntee Pohjois-Bronxin alueen ja sen ongelmat.

Bronx on yksi pahiten korona-ajasta kärsineitä alueita. Jo valmiiksi köyhällä alueelle sosiaalipalvelujen romahdus näkyy piikkinä työttömyydessä, itsemurhissa, päihteidenkäytössä, kotiväkivallassa ja aseväkivallassa.

– Aseväkivalta leviää kuin virus. Se alkaa nuorista ihmisistä, mutta lopulta se vaikuttaa koko yhteisöön. Se vaikuttaa perheisiin, paikallisiin yrityksiin, kirkkoihin– aivan kaikkeen.

B.R.A.G.-järjestö käyttää työssään Chicagosta mallin saanutta cure violence -ohjelmaa. Siinä tärkeässä osassa ovat paikalliset lähettiläät, jotka toimivat rauhanomaisina välittäjinä tilanteissa, joissa on väkivaltaisen yhteenoton riski.

Caban mukaan on tärkeää, että järjestön työntekijöillä on koulutuksen lisäksi katu-uskottavuutta, eli he tuntevat alueen ja sen ihmiset ja tietävät, mistä puhuvat. Väkivalta on koskettanut myös heitä henkilökohtaisesti.

– Kuka tahansa ei voi tulla tänne ja sanoa nuorelle, joka osoittaa aseella, että pistä se ase pois.

Presidentti Biden vieraili 3. helmikuuta New Yorkin naapurustoissa tapaamassa aseväkivaltaa ehkäisevien järjestöjen ihmisiä.

Kun on tapahtunut ampumistapaus, järjestö ottaa yhteyttä siinä mukana olleisiin, heidän perheisiinsä ja ystäviinsä 72 tunnin aikana.

– Pyrimme vaikuttamaan siihen, että ampumisesta ei seuraa koston kierrettä, Caba sanoo.

Järjestöllä on myös toimisto sairaalan ensiapuyksikössä, jonne ampumisen uhrit tuodaan. Toimistossa työskentelevät ovat itse entisiä aseväkivallan uhreja, joten he tietävät, millaisen trauman uhri käy läpi.

– Siinä vaiheessa uhrit yleensä sanovat, että he ovat kyllästyneitä elämäntyyliinsä. He ovat valmiita vastaanottamaan apua.

” Täällä väkivalta nähdään normaaliin elämään kuuluvana asiana.

Lisäksi järjestö pyrkii tavoittamaan riskinuoria. Näitä nuoria autetaan muuttamaan käytöstään ja näkemyksiään pitkäkestoisella terapeuttisella prosessilla.

Aluksi pidetään huolta nuoren perustarpeista: ruuasta, vaatteista, turvallisesta paikasta. Sen jälkeen ensimmäinen askel on muuttaa väkivaltaista ongelmien ratkaisumallia.

– Puhumme niistä perimmäisistä syistä, miksi nuoren mielestä väkivalta on tapa ratkaista tilanne, jossa hän on vihainen. Haluamme näyttää, että tilanteen voi ratkaista ilman, että kukaan tulee murhatuksi, Caba sanoo.

Kerran kuukaudessa järjestetään tapahtumia, joilla halutaan laajentaa nuorten näköaloja. Nuoria viedään erilaisiin paikkoihin, kuten kulttuuri- ja urheilutapahtumiin.

– Monelle näistä nuorista koko maailma on ollut pari korttelia. Haluamme näyttää, että niiden ulkopuolella on suuri maailma: taidetta, urheilua, viihdettä, koulutusta...

Paikallinen taiteilija suunnitteli B.R.A.G.:n logon. Se on tärkeä merkki myös paikalliselle poliisille, joka voi näin tunnistaa järjestön työntekijät kadulla.

Merkityksellinen tekeminen ehkäisee halua liittyä jengeihin. Järjestö auttaa nuoria löytämään kesätöitä sekä koulun jälkeen tehtävää osa-aikatyötä. Ja koska ollaan hip hopin syntysijoilla Bronxissa, järjestöllä on myös oma rap-levytysstudio. Myös nyrkkeilytreeniä ja muuta urheiluharrastustoimintaa on tarjolla.

Järjestö toimii myös kouluissa, jotta oppilaat eivät joutuisi vedetyksi mukaan jengeihin.

– Kun kävin koulua, jouduin tappelemaan joka päivä, koska en halunnut liittyä jengeihin. Jengit päivystävät koulujen ulkopuolella ja yrittävät kiristää nuoria liittymään niihin, Caba kertoo.

Järjestö pyrkii myös vaikuttamaan koko yhteisön asenteisiin. Naapurustossa järjestetään kerran kuukaudessa tapahtumia, kuten grillikutsuja, joissa voidaan levittää väkivallattomuuden sanomaa.

– Täällä väkivalta nähdään normaaliin elämään kuuluvana asiana. Mutta me kerromme, että on epänormaalia, että yhteisössä on tällainen määrä väkivaltaa, Caba sanoo.

– Koko yhteisö on vastuussa siitä, että me emme hyväksy väkivaltaa.