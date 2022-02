Vladimir Zhirinovski joutui hengityskoneeseen koronan takia – oli saanut tehosteeksi tehotonta venäläisrokotetta

Kansanedustaja Vladimir Zhirinovski on sairastunut vakavasti koronaviruksen omikronvariantin vuoksi, Venäjän terveysministeriö vahvistaa. Zhirinovskin ottamista tehosterokotteista kolme piikkiä on ollut vastikään tehottomaksi paljastunutta EpiVakKoronaa.

Vladimir Zhirinovski on ollut Venäjän terveysministeriön mukaan sairaalassa jo viikon verran.

Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Vladimir Zhirinovski, 75, on mediatietojen mukaan joutunut sairaalaan ja hengityskoneeseen.

Keskiviikkona saadut tiedot ovat yhä osittain ristiriitaisia, mutta Lenta-uutisisvuston mukaan Venäjän terveysministeriö on vahvistanut Zhirinovskin joutuneen sairaalaan koronan takia jo viikko sitten 2. helmikuuta.

Ria Novostin mukaan terveysministeriön lähde kuvailee Zhirinovskin tilaa nyt ”vakaaksi”. Hänen kerrotaan saaneen omikronvariantin.

Esimerkiksi Interfax, Ria Novosti, Tass, Ura.ru, RBK ja Mash-kanava Telegramissa kertoivat aiemmin keskiviikkona, että Zhirinovskilla on vaikea koronan aiheuttama tauti ja hänen keuhkonsa ovat pahoin vaurioituneet.

– Vladimir Volfovitsh on hengityskoneessa koronaviruksen takia, Interfax siteeraa nimetöntä lähdettään.

Ura.ru:n mukaan Zhirinovski saatetaan lähettää ulkomaille hoitoon, mikäli se katsotaan välttämättömäksi.

Mash-kanavan mukaan Zhirinovskin keuhkoista on vaurioitunut noin 50-75 prosenttia. Keuhkokuume olisi molemminpuolinen.

Interfaxin lähteen mukaan keuhkovaurio on vaikea. Hänen kerrotaan olevan hoidettavana Venäjän presidentinhallinnon alaisuuteen kuuluvassa sairaalassa Moskovassa.

(Zhirinovskin rokottautumisesta on video alla.)

Samaan aikaan Zhirinovskin puolueen lehdistöedustaja kiisti vielä keskiviikkona, että kyse olisi mistään vakavasta.

– Vladimir Volovitsh työskentelee dokumenttien parissa. Hän voi hyvin, LDPR-puolueen varapuheenjohtaja Vasili Vlasov sanoi Interfaxille.

Toisten väitteiden mukaan Zhirinovski olisi kyllä sairaana, mutta taudinaiheuttaja ei olisi välttämättä koronavirus. Zhirinovskia ei ole viime aikoina näkynyt julkisissa tapahtumissa eikä puolueen tilaisuuksissa.

RBK-kanavan mukaan Zhirinovskin tila on vaikea ja kyse on nimenomaan koronasta.

– Kukaan ei anna mitään takuita. Tilannetta vaikeuttavat muut hänellä olevat sairaudet, RBK:n nimetön lähde sanoi.

Zhirinovski on kehunut aiemmin Venäjän mediassa, että hän on ottanut useita koronarokotteita. Joulukuussa hän kertoi rokotteita olevan hänellä kaikkineen jo kahdeksan, mutta niistä vain seitsemän oli koronavirusta vastaan. Yksi on influenssarokotus.

Lue lisää: Vladimir Zhirinovski kehuu ottaneensa jo kuusi koronarokotetta – yllyttää uusimaan piikin ”aina kahden kuukauden kuluttua”

Zhirinovski on kertonut myös ottaneensa eri valmistajien koronarokotteita. Hän oli alussa ottanut Sputnikia ja sitten hän on ottanut sekä venäläistä EpiVakKoronaa että venäläistä KoviVakia.

Eho Moskvyn mukaan Zhirinovski on kertonut ottaneensa ensin kaksi Sputnik V:tä, sitten yhden Sputnik Lightin, sitten kolme kertaa EpiVakKoronaa ja viimeisen piikin KoviVakia.

Vastikään useat venäläiset tiedotusvälineet ovat kertoneet, että EpiVakKorona on paljastunut riippumattomissa tutkimuksissa tehottomaksi ja siten jopa vaarallista turvallisuudentunnetta herättäväksi rokotteeksi.

Lue lisää: Putinin kehuma venäläisrokote paljastui tehottomaksi – Venäjän media syyttää viranomaisia tietojen pimittämisestä