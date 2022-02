Putinin kehuma venäläisrokote paljastui tehottomaksi – Venäjän media syyttää viranomaisia tietojen pimittämisestä

Venäjällä on paisumassa suuri skandaali siperialaisen EpiVakKorona-rokotteen tehottomuudesta koronavirusta vastaan. Rokotteen katsotaan antaneen ihmisille valheellisen turvallisuudentunteen ja aiheuttaneen siten turhia kuolemia.

EpiVakKorona on valmistettu siperialaisessa Vektor-instituutissa.

Siperialaisen Vektor-institiuutin valmistama EpiVakKorona-rokote koronavirusta vastaan on paljastunut tehottomaksi useiden riippumattomien tutkimusten mukaan, kertoo Venäjän media.

Rokotteen tehoa on epäilty jo reilun vuoden verran, sillä tuolloin ryhmä rokotteen testaukseen osallistuneita ihmisiä ihmetteli, miksi heillä ei näy testeissä koronaviruksen vasta-aineita.

EpiVakKorona on siperialaisen synteettinen peptidirokote, jonka laaja levitys alkoi Venäjällä viime keväänä. Tarkkoja tietoja rokotteen saaneiden määrästä ei ole, mutta valmistettuja rokoteannoksia on joka tapauksessa miljoonia.

Venäjän viranomaiset ja Vektor-instituutti eivät ole vielä myöntäneet virallisesti, että rokotteessa olisi jotain pielessä. Vastikään kävi kuitenkin ilmi, että Venäjän terveysministeriö on pysäyttänyt ainakin toistaiseksi EpiVakKoronan tilaukset.

Useat venäläiset tiedotusvälineet ovat samaan aikaan raportoineet, että EpiVakKorona ei ole estänyt vakavia koronatartuntoja.

– Tutkijat ja Meduzan toimittajat ovat saaneet vakuuttavaa todistusaineistoa siitä, että EpiVakKorona on tehoton ja se antaa saajilleen täysin valheellisen tunteen turvallisuudesta, kirjoittaa esimerkiksi Latviassa maanpaossa toimiva venäläistoimittajien Meduza-sivusto.

Meduza muistuttaa samalla, että nyt saatuja huolestuttavia tutkimustuloksia ei pidä sotkea venäläiseen SputnikV-rokotteeseen, jonka on todistettavasti osoitettu suojelevan koronataudin vaikeimmilta muodoilta. Meduzan laajan artikkelin englanninkielinen versio löytyy tästä linkistä.

EpiVakKoronan ongelmista ovat kertoneet myös muun muassa Novaja gazeta useissa eri artikkeleissa, pietarilainen Fontanka-uutissivusto ja RTVi-kanava.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kehunut EpiVakKoronaa julkisuudessa muun muassa siksi, että se ei ole aiheuttanut minkäänlaisia sivuoireita rokotteen ottamisen jälkeen.

Meduzan mukaan Vektor-instituutti ja Venäjän terveysviranomaiset eivät ole julkaisseet avoimesti tietoja, joista kävisi ilmi EpiVakKoronan antaman suojan vahvuus verrattuna muihin rokotteisiin.

– Tietoja on olemassa näitä laskelmia varten, niitä keräävät Venäjän terveysministeriö, Moskovan julkinen terveydenhuolto ja lukuisat muut terveysviranomaiset. Valitettavasti mikään näistä laitoksista ei ole jakanut tietojaan julkisuuteen eivätkä ne ole julkaisseet omien analyysiensä tuloksia pientä Sputnik Light -tutkimusta lukuun ottamatta, Meduza kirjoittaa.

Julkisten tietojen puuttuessa riippumattomat toimittajat, EpiVakKoronan testeihin osallistuneet vapaaehtoiset ja Pietarin Eurooppalaisen yliopiston tutkijat ovat tehneet lukuisia toisistaan riippumattomia tutkimuksia, jotka kaikki ovat päätyneet samaan lopputulokseen: EpiVakKorona on tehoton. Meduzan mukaan rokote on tehottomuudessaan jopa niin vaarallinen, että se olisi vedettävä pois markkinoilta.

On paljastunut muun muassa, että EpiVakKoronan ottaneita ihmisiä on joutunut sairaalaan vakavan koronan vuoksi paljon muita rokotteensaajia useammin, heitä on kuollut eikä heiltä ole todettu verestä koronaviruksen vasta-aineita. Sen sijaan tiedossa ei ole, että rokote sinänsä aiheuttanut mitään sivuoireita tai seuraamuksia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hehkuttanut EpiVakKoronaa useita kertoja, vaikka hän itse on paljastanut ottaneensa Sputnikin. Venäjän varapääministeri Tatjana Golikova on sen sijaan kertonut rokottautuneensa EpiVakKoronalla.

Putin kehui EpiVakKoronaa viime kesänä niin kutsutussa suorassa linjassaan, jossa hän kertoi harkinneensa myös itse sen ottamista, mutta päätyneensä sitten Sputnikiin, koska sen vaikutusaika on arvioitu pidemmäksi. Putin antoi kuitenkin ymmärtää, että EpiVakKorona sopisi erityisesti niille, jotka haluavat välttää rokotteen sivuoireita.

– Sen jälkeen ei ole ylipäätään mitään sivuoireita, ei edes kuumeen nousua, eikä mitään muitakaan reaktioita, Putin selitti.

Pietarilainen Fontanka-sivusto kertoo, että monet Venäjän rokotevastaiset henkilöt ovat ottaneet nimenomaan EpiVakKoronan. Monet heistä ovat halunneet saada lähinnä vain rokotustodistuksen. Heille on ollut tärkeää välttää rokotusta seuraavat lihaskivut ja kuumetuntemukset, joten EpiVakKorona on vaikuttanut heidän kannaltaan ihanteelliselta ratkaisulta.

Golikovan mukaan EpiVakKorona perustuu ”eräälle lupaavalle synteettiselle alustalle”.

– Se on peptidirokote, joka koostuu keinotekoisesti syntetisoiduista lyhyistä virusproteiinien partikkeleista, joiden kautta immuunijärjestelmä oppii ja myöhemmin se tunnistaa ja neutraloi viruksen, Golikova sanoi Gazeta.ru-sivuston mukaan.