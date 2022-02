Näin Venäjä ryhtyy valvomaan suomalaistenkin terveyttä – positiivinen koronatesti voi johtaa työluvan hylkäämiseen

Ulkomaalaisten työntekijöiden terveystarkastuslaista on tullut uutta selkoa Venäjällä. Maaliskuun alusta on astumassa voimaan tulkinta, joka mukaan testejä ei tarvitse tehdä neljästi vuodessa, vaan pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Venäjällä käyviä turisteja terveystarkastusvaatimus ei koske, mikäli he eivät viivy maassa kerrallaan yli 90 päivää.

Venäjällä työskenteleviä ja asuvia suomalaisia kovasti askarruttaneeseen terveystarkastuslakiin on saatu lisää selkoa.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) kertoo laajassa artikkelissaan, että Venäjällä astuvat maaliskuun alussa voimaan uudet säännöt ulkomaalaisten sormenjälkien rekisteröinnistä, biometrisestä valokuvauksesta sekä terveystarkastuksesta.

Tärkein uusi tulkinta on, että terveystarkastus pitää maaliskuun alun jälkeen tehdä näillä näkymin pääsääntöisesti kerran vuodessa, mikäli henkilö asuu tai työskentelee Venäjällä yli 90 päivän ajan joko viisumin tai niin kutsutun patentin nojalla.

Kun Venäjän terveystarkastuslaki uudistettiin vuodenvaihteessa, siinä oli muotoilu, jonka mukaan terveystarkastuksista saatu todistus olisi voimassa vain kolme kuukautta kerrallaan eli tarkastus olisi pitänyt käydä läpi neljä kertaa vuodessa. Muun muassa Suomalais-Venäläinen kauppakamari kirjelmöi tuolloin yhdessä muiden kansainvälisten bisnesyhteisöjen kanssa Venäjän hallitukselle, jotta laintulkintaan saataisiin selkoa.

Terveystarkastuksissa ulkomaalaiset joutuvat käymään läpi seitsemän vastaanottoa tai näytettä, jotka on otettava Venäjän viranomaisten hyväksymillä klinikoilla.

Tarkastukseen kuuluvat yleislääkärin ja psykologin vastaanotot, koronatesti, röntgenkuva tuberkuloosin toteamiseksi sekä veri- ja virtsakokeet, joista testataan sukupuolitaudit sekä mahdollinen huumeiden käyttö.

Väliaikaisen tai pysyvän oleskeluluvan haltijoita toistuvat tarkastukset eivät koske, kuten eivät myöskään diplomaatteja tai alle 6-vuotiaita lapsia. Sen sijaan ne koskevat niin sanottuja korkeasti koulutettuja asiantuntijoita eli HQS-statusta, kun heidän oleskelulupaansa uusitaan.

Turistien, liikematkalaisten, opiskelijoiden sekä työlupalaisten perheenjäsenten kohdalla laintulkinta sisältää mahdollisuuden välttää terveystarkastusten tekeminen, mikäli he oleskelevat maassa aina alle 90 päivää kerrallaan.

– Heidän kohdallaan ”laskuri” nollautuu käymällä Venäjän ulkopuolella ennen 90 päivän täyttymistä, SVKK:n artikkelissa kerrotaan.

Kauppakamarin julkaisemassa artikkelissa annetaan suomalaisille useita käytännön ohjeita testien suorittamiseksi, sillä esimeriksi Moskovassa ja Pietarissa on omat erikoisuutensa.

Pietarissa terveystarkastus suoritetaan sisäministeriön omalla terveysklinikalla, josta tiedot menevät välittömästi maahanmuuttoviranomaisille. Jos tarkastukseen menee esimerkiksi tietämättään koronapositiivisena, se voi johtaa työluvan ja -viisumin hylkäämiseen.

– Vaarallinen tartuntatauti, kuten korona, on peruste hylätä työlupa ja -viisumi. Koska kyse on sisäministeriön toimipisteestä, tiedot välittyvät ministeriölle heti. Hylkäys tarkoittaa sitä, että maasta on poistuttava kolmen päivän kuluessa, SVKK varoittaa.

Suomalaisten osalta laintulkintoja on selvittänyt muun muassa Venäjällä toimiva Forte Tax & Law -lakitoimisto ja sen toimitusjohtaja Mika Kokkonen.

Venäjän viranomaiset eivät yhä edelleenkään ole julkaisseet kaikkia uuteen laintulkintaan liittyviä dokumentteja, joten muutokset ja yllätykset tulkinnoissa ovat vielä mahdollisia.

Vastikään uutistoimisto Tass kertoi, että viranomaiset ovat pyytäneet ulkomaalaisten negatiivisen HIV-todistuksen voimassaolon jatkamista kolmesta kuukaudesta vuoteen.