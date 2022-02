”Putinin on odotettava hieman, että maaperä on jäässä”– mutkistaako muta Venäjän Ukraina-suunnitelmia?

Ukrainan talvi on ollut tavallista lämpimämpi, eikä routaa ole muodostunut maaperään tyypilliseen tapaan. Takavuosina sääolosuhteilla on ollut isoja vaikutuksia sodankäyntiin.

Yhdysvaltain mediassa on spekuloitu pitkin alkuvuotta säätilan vaikutusta Venäjän mahdollisiin hyökkäyssuunnitelmiin Ukrainaa vastaan. Tammikuu oli suuressa osassa Itä-Eurooppaa tavallista leudompi, ja esimerkiksi Ukrainassa lämmin sää on viivästyttänyt roudan muodostumista eli maaperässä olevan veden jäätymistä.

Tammikuun alkupuolella New York Times kertoi yhdysvaltalaisten sotilasviranomaisten arvioineen, että aikaikkuna Venäjän mahdolliselle hyökkäykselle olisi rajallinen ja roudan kehittymiseen vaikuttavista pakkasista riippuvainen.

Keväällä ja syksyllä päällystämättömillä teillä liikkujien vaivana on kelirikko eli rospuutto, venäläisittäin rasputitsa, joka saattaa pehmentää kulkuväylät mutaiseksi hetteiköksi ja pahimmillaan kulkukelvottomiksi.

Tämän vuoksi myös raskaan kaluston liikutteleminen olisi huomattavasti vaikeampaa rospuuton aikana kuin roudan kovettamalla maalla.

Muun itäisen Euroopan tavoin myös Ukrainan talvi on ollut tänä vuonna tavallista leudompi. Maan länsiosissa Uzhhorodissa virtaava Uzh-joki ei ollut tammikuun lopulla jäässä, toisin kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

New York Timesin viranomaislähteiden mukaan Venäjä olisi joutunut tästä syystä mahdollisesti lykkäämään hyökkäyssuunnitelmiaan. Lehti kertoi Yhdysvaltain hallinnon pestanneen myös meteorologeja tarkkailemaan säätilannetta alueella.

– Vladimir Putinin on odotettava hieman, että maaperä on jäässä, jotta hän voi ylittää rajan, presidentti Joe Biden sanoi lehdistötilaisuudessa tammikuussa.

Kenraali Mark Milley puolestaan kertoi tammikuun lopulla Pentagonin tilaisuudessa, että roudan muodostuminen luo ”optimaaliset olosuhteet” maateitse etenemiseen ja pyörillä liikkuvien ajoneuvojen kuljettamiseen.

Venäjä on kiistänyt toistuvasti suunnittelevansa hyökkäystä Ukrainaan siitä huolimatta, että se on koonnut maiden välisen rajan tuntumaan yli 100 000 sotilasta, raskasta aseistusta sekä muuta sotilaskalustoa. CNN:n mukaan samoilla seuduilla viime päivinä kuvatuilla, sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy, kuinka maa on myös siellä ollut viime aikoina pehmeää, mutaista ja vetistä.

Venäjän kalustoa Krimin niemimaalla sijaitsevan Jevpatorijan kaupungin lähellä viikon takaisessa satelliittikuvassa.

Roudan vaikutuksesta sotatoimiin löytyy esimerkkejä myös historiasta. Foreign Policy muistuttaa, kuinka saksalaiset joutuivat vuonna 1941 ensin lykkäämään hyökkäystään Neuvostoliittoon ja myöhemmin etenemään hankalissa olosuhteissa kevään ja syksyn sateiden vuoksi. Kun maa routaantui, Neuvostoliiton joukot käyttivät tilannetta hyväkseen vastahyökkäyksessä.

Kaikki eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että sääolosuhteet olisivat nykyään erityisen merkittävä tekijä sotasuunnitelmien laatimisessa, vaikka niillä merkitystä onkin. Sitten toisen maailmansodan sotilasteknologia on edistynyt valtavasti ja Venäjä on myös investoinut siihen paljon.

Foreign Policyn haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Venäjän armeija kykenee suorittamaan hyökkäyksen mihin vuodenaikaan tahansa.

– Venäjän armeija harjoittelee kaikissa sääolosuhteissa, ja heidän harjoittelusyklinsä ulottuu koko vuodelle. Siksi maaperän olosuhteiden vaihtuminen on heille jokseenkin tuttua, sanoi Rand-ajatushautomon Venäjän puolustukseen erikoistunut tutkija Dara Massicot.

Myös CNN:lle puhunut Massicot huomauttaa, että Venäjän Ukrainan rajan läheisyyteen siirtämän kaluston joukossa on havaittu muun muassa hinausautoja ja siltamateriaaleja, joilla saatetaan varautua juuri mutaisiin olosuhteisiin.

Massicotin mukaan mielessä olisi syytä myös pitää se, että maaperän routaisuudella ei ole mitään vaikutusta täsmäohjuksiin ja mahdollisiin ilmaiskuihin.

Venäjän joukot ovat tottuneet harjoittelemaan kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Kuva Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisestä sotaharjoituksesta tammikuun puolivälistä.

CNA-tutkimuskeskuksen Venäjä-asiantuntija ja entinen Yhdysvaltain armeijan panssarivaunumies Jeffrey Edmonds arvioi tammikuussa Business Insiderille, että vaikka mutainen maa saattaa tehdä toiminnoista haastavampia, se ei missään tapauksessa muodosta estettä joukkojen mahdolliselle etenemiselle.

Edmondsin mukaan sääolosuhteiden aiheuttamiin haasteisiin voidaan vastata esimerkiksi tarkalla suunnittelulla sekä tekniikan ja logistisen tuen avulla. Myös hän muistutti venäläisten harjoittelevan juuri tällaisia tilanteita varten ja kaikenlaisia sääolosuhteita silmällä pitäen.

– Muta kuuluu sen tyyppisiin asioihin, jotka saattavat jollakin tavoin hidastaa toimia. Se saattaa lykätä operaatioita, mutta kyse ei ole ylipääsemättömistä esteistä, Edmonds sanoi.