Putinin valtava pöytä naurattaa somessa – asiantuntijalta selitys erikoiselle ratkaisulle

Asiantuntijan mukaan valtavan pöydän käyttäminen ei liity valtapeliin.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin maanantaisesta tapaamisesta julkaistut kuvat ovat naurattaneet sosiaalisessa mediassa. Putin ja Macron kuvattiin keskustelemassa valtavan pöydän ääressä, Putin toisessa päässä ja Macron toisessa.

Twitterissä on levinnyt gif-animaatioita ja kuvia, joissa pöytä onkin suuri kiikkulauta, sulkapallokenttä, pingispöytä ja luistelurata. Joku oli muokannut Macronin käteen näkötestiin viittaavan lapun, toinen muokkasi hänelle megafonin.

– Putin vs Macron. Tai, kun ruokapöytäsi on 12:lle ihmiselle, mutta olet käymässä läpi avioeroa, eräs twiittaaja heitti.

– Kuinka kotoisan pienen pöydän Putin on valinnut neuvotteluihin Macronin kanssa, toinen kirjoitti sarkastisesti.

– Ehkä Putin ei yritä vallata Ukrainaa, koska hän on paha. Ehkä hän vain tarvitsee lisää tilaa valtaville huonekaluilleen, amerikkalaiskoomikko Trevor Noah vitsaili.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan pöydälle on kuitenkin hyvin yksinkertainen selitys: koronaviruspandemia.

– Se muistuttaa koronahysteriaa. Hän on ihan ystävällismielistenkin toimijoiden kanssa istunut sen pöydän ääressä.

Samaa pöytää käytettiin esimerkiksi, kun Putin tapasi Unkarin pääministerin Viktor Orbanin. Tuolloin tosin pöydän ääressä istuivat myös miesten tulkit.

– Kuvassa, joka otettiin Macronin selän takaa, siinä näkyy selkeästi ilmanpuhdistin, Lassila huomauttaa.

Sama laite näkyy myös esimerkiksi kuvassa, jossa Putin astelee saliin.

Lassilan mukaan jo pandemian varhaisessa vaiheessa Putin pyrki eristäytymään ja viettämään paljon aikaa Sotshissa Moskovan sijaan. Näin, vaikka samaan aikaan Venäjä pyrki vähättelemään koronaviruksen muodostamaa uhkaa ja virustartuntoja salailtiin.

– On vahvoja viitteitä siitä, että Sotshiin on rakennettu samanlainen työhuone kuin Putinilla on Moskovassa, mikä hämärtää sitä, milloin Putin oikein on Moskovassa ja milloin Sotshissa.

Nykyisin Putinia nähdään julkisuudessa lähinnä korkean profiilin tapahtumissa ja tapaamisissa.

Ne, jotka haluavat tavata Putinin, joutuvat olemaan kaksi viikkoa karanteenissa.

– Karanteenimääräyksillä on mahdollisesti ollut merkitystä jopa Venäjän sisäiseen dynamiikkaan ja Putinin lähipiirin keskuudessa kehkeytyviin jännitteisiin. Lähipiiriläisten on ollut korona-aikana on ollut entistä vaikeampaa päästä häntä tapaamaan ja tämä on keskeistä Putinin valtahierarkiassa. Ja tämä ei koske vain presidentin lähipiiriä. Kun Putin esimerkiksi kuvattiin voitonpäivän paraatissa, hänen ympärillään olleiden piti olla karanteenissa ennen tilaisuutta.

Lassilan mukaan Putinin tiukat koronatoimet ovat herättäneet villejä spekulaatioita Putinin terveydentilasta.

– Joku syy siellä on taustalla, mutta menee puhtaan spekuloinnin puolelle, että mikä syy on. Yhtenä syynä on pidetty sitä, että hänellä on joku sairaus, jolloin koronaviruksen aiheuttama tauti olisi hengenvaarallinen tai, että hän on tullut vainoharhaisemmaksi.

– Hänestähän on viime vuosina tullut yhä enemmän julkisuudesta vetäytyvä ja kaikenlainen spontaanius on pyritty minimoimaan. Turvatoimet on tehty entistä näkyvimmiksi. Esimerkiksi Pietarissa Leningradin piirityksen päättymisen vuosipäivänä Putin vieraili hautausmaalla, joka jouduttiin sulkemaan ja naapuritalon katolla oli tarkka-ampujia varmuuden vuoksi.