Putinin kommentti Ukrainasta hätkähdytti – Kreml kiistää synkän viittauksen

Monet tulkitsivat Vladimir Putinin viitanneen lauluun, joka kertoo raiskauksesta ja nekrofiliasta.

Presidentti Vladimir Putinin sanavalinta on puhuttanut.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lausumat kommentit tiedotustilaisuudessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tapaamisen jälkeen puhuttavat. Sinänsä Putinin lausunnon sisältö ei yllättänyt: presidentti puhui Minskin sopimuksista ja niiden noudattamisesta. Sen sijaan Putinin käyttämä sanonta on jakanut mielipiteitä.

Putin sanoi ensin uskovansa, ettei Minskin sopimuksille, joissa Ukraina ja Venäjä sopivat tulitauosta vuonna 2015, ollut vaihtoehtoa.

– (Ukrainan) presidentti hiljattain sanoi, ettei hän pidä Minskin sopimusten yhdestäkään kohdasta. ”Pidä siitä tai ole pitämättä, se on velvollisuutesi, kaunokaiseni.” Ne pitää täyttää. Se ei toimi muuten, Putin sanoi CNN:n mukaan.

Business Insider on kääntänyt Putinin sanat: ”Pidit siitä tai et, kestä se, kaunokaiseni.”

Kreml tai valtion omistama Tassin uutistoimisto eivät julkaisseet Putinin sanoja sellaisenaan.

Sosiaalisessa mediassa Putinin sanat yhdistettiin Neuvostoliiton aikana soittaneen Red Mold -punkbändin raiskausta ja nekrofiliaa käsitelleeseen kappaleeseen.

– Tiedotustilaisuudessa Putin viittasi lauluun, jossa lauletaan ruumiin raiskaamisesta – puhutellessaan (Ukrainan) presidenttiä (Volodymyr) Zelenskyin vaihtoehtoja Minskiin (sopimuksiin) liittyen, toimittaja ja kirjailija Michael Weiss puolestaan twiittasi.

Politicon kirjeenvaihtaja David Herszenhorn tulkitsi myös Putinin viitanneen sanoillaan raiskaukseen.

– Hän sanoi, että Ukrainan pakotettaisiin panemaan toimeen Minskin sopimukset käyttäen vulgaaria viittausta raiskaukseen, Herzenhorn twiittasi.

Toisaalta moni oli sitä mieltä, ettei Putin viitannut lauluun vaan siteerasi vanhaa venäläistä sanontaa.

– David, se sanonta nukkuvasta kaunottaresta ei suurimmalle osalle venäläisistä tuo mieleen viittausta raiskaukseen tai muuhun. Se on yleinen idiomi, joka tarkoittaa, että sinun on tehtävä jotain, vaikka et pitäisi siitä. Vanhemmat sanovat niin lapsilleen, jotka eivät syö tai muuta, Kommersantin kirjeenvaihtaja Elena Tshernenko twiittasi.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kiisti myöhemmin Putinin viitanneen punkbändin lauluun.

– Presidentti tarkoitti, että jos valtio on sitoutunut tiettyihin velvollisuuksiin, jos valtion päämies on ne allekirjoittanut, sitten nämä velvollisuudet on täytettävä, Peskov sanoi.

– Olen aika varma, ettei Vladimir Putin tunne tämän ryhmän töitä, Peskov jatkoi, kun häneltä kysyttiin, oliko Putin tietoinen punkbändistä, jonka laulussa oli samanlaisia sanoja.

– Ja epäilen, että ehkä tämä ryhmä on lainannut (lauseen) venäläisestä kansanperinteestä.

Ukrainan presidentti Zelenskyi on myös kommentoinut Putinin sanoja.

– On tietysti asioita, joista emme voi väitellä Venäjän presidentin kanssa, Zelenskyi sanoi.

– Ukraina on kaunotar. Mitä tulee siihen, että se on hänen kaunokaisensa, se on hieman liioittelua.