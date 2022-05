Kim Jong-un on Pohjois-Korean yksinvaltias ja päättää kaikesta itse. Diktatuureistakin löytyy silti komentoketju. IS esittelee 12 hengen kabinetin.

1. Ri Sol-ju – vaimo

Pohjois-Korea on viimeisiä maita, joka mielikuvissa yhdistyy mihinkään moderniin. Yhdessä asiassa Kim on kuitenkin ajan hermolla: komentoketjun kärkipaikoilta on alkanut löytyä naisia.

Näkyvin heistä on diktaattorin vaimo Ri Sol-ju, jolle myönnettiin Pohjois-Korean ensimmäisen naisen arvonimi 2018. Ri nähtiin samassa kuussa hymyilevänä Koreoiden huipputapaamisen päättävällä juhlaillallisella Kim Jong-unin vierellä.

Ri Sol-jun ilmestyminen diktaattorin käsipuoleen aiheutti kommunistidystopiassa aikanaan kohun. Hänestä ei tiedetty juuri muuta kuin se, että hän oli kilpatason cheerleader ja lauloi Pjongjangissa toimineessa Unhasu-orkesterissa. Rin isä on mahdollisesti ilmavoimien entinen päällikkö Ri Pyong Chol.

Kimin isä, diktaattori Kim Jong Il ei sietänyt poikansa aiempaa seurustelukumppania, laulajatar Hyon Song Wolia ja tämä katosi nopeasti, kun Kim ja Ri alkoivat liikkua yhdessä.

He avioituivat vuonna 2009 – vain kuukausia ennen kuin ”Suuri johtaja” sai vakavan sairauskohtauksen. Vaimo esiteltiin alamaisille ensimmäistä kertaa 2012, kolme vuotta häiden jälkeen. Huomiota kiinnittivät korkokengät ja Diorin käsilaukku.

Ri Sol-ju kuvattiin punottavan Kim Jong Unin vierellä Loistavan tähden päivän juhlassa Mansudae-teatterissa Pjongjangissa.

Dennis Rodmanin vierailusta Pohjois-Koreassa julkistettiin kuvia maaliskuussa 2013.

Ri Sol-ju oli välillä poissa julkisista esiintymisistä, mutta palasi valokeilaan Loistavan tähden päivän juhlassa Pjongjangin Mansudae-teatterissa helmikuussa 2021.

Kimillä ja Rillä on tiettävästi kolme lasta, joista ainostaan tyttären nimi saattaa olla tiedossa. Sen lipasutti julki koripallotähti Dennis Rodman, joka vieraili Pohjois-Koreassa vuonna 2013. Rodman kertoi pitäneensä sylissään Kim Jong-unin tytärtä, jonka nimi oli Ju Ae.

2. Kim Tok-hun – pääministeri

Kim Tok-hun nousi Pohjois-Korean pääministeriksi elokuussa 2020.

Kim Tok-hunin arvellaan voittaneen Kimin luottamuksen paljastamalla skandaalin keskuskomitean esikunnassa. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Kim Tok-hun oli nimitetty esikunnan johtoon, kaadereita jäi kiinni laittomasta kullan ja platinan kaupasta, prostituutiosta sekä Pohjois-Korean lakien vastaisista kiinteistökaupoista.

Pääministeri Kim Tok-hun syyskuussa 2021.

Koronaepidemia ja rajut tulvat aiheuttivat diktaattorille päänvaivaa, ja hän luotti Kim Tok-hunin kykyihin hoitaa asiat kuntoon nopeasti. Kim nimitti tämän pääministeriksi 13. elokuuta 2020.

3. Kim Yo-Jong – pirullinen pikkusisko

Kim Yo-jong on eri tietojen mukaan 34- tai 35-vuotias ja hänellä on ehkä yksi lapsi.

Kim Yo-jong saattaa olla valtakunnan vaikutusvaltaisin nainen, vaikka hänen on välillä uumoiltu joutuneen isoveljensä mustalle listalle.

Washington D.C:ssä toimivan Stimson Centerin Pohjois-Korea-asiantuntijan Michael Maddenin mukaan Kim Yo-jong on yksi nykyhallinnon avainpelureita.

Kimin pikkusisko teki ”kansainvälisen” debyyttinsä Kimin ja Donald Trumpin huipputapaamisessa Vietnamin Hanoissa helmikuussa 2019.

Joka paikkaan ehtinyt Kim Yo-jong vaikutti veljensä kansliapäälliköltä.

– Hän on se, joka turvaa Kim Jong-unin selustan, professori Clark Sorensen Washingtonin yliopiston Korea-tutkimuksesta analysoi naisen roolia Time-lehdelle.

Sisko nimitettiin 2017 työväenpuolueen politbyroon jäseneksi. Häntä alettiin lännessä pitää veljensä portinvartijana.

– Hän pääsee käsiksi kaikkeen, mitä Kim Jong-unin pöydälle tulee. Mikäli joku haluaa Kimin juttusille, kannattaa ehkä ystävystyä Kim Yo-jongin kanssa, Michael Madden on sanonut.

Kim Yo-Jong (vas.) oli mukana Kim Jong-unin ja Donald Trumpin tapaamisessa Singaporessa 2018.

Massachusettsissa toimivan Tuftsin yliopiston professori Sung-Yoon Lee sanoi 2018, että Kim Yo-jongilla on ”selvästi oikeaa valtaa".

– Hän on vaikutusvaltaisempi kuin kukaan muu veljensä rinnalla.

Kim Yo-jongin on arveltu toimineen veljensä sijaisena vuonna 2014, kun Kim Jong-un sairasti. Pohjois-Korea myönsi poikkeuksellisesti johtajansa kärsivän ”epämukavasta fyysisestä olotilasta”, mutta jätti tarkentamatta oliko tuolloin 31-vuotiaalla Kimillä kihti.

Kim Yo-jong katosi politbyroon listalta tammikuussa 2021, kun työväenpuolue valitsi uuden keskuskomitean, mutta kuvattiin pari viikkoa takaperin Kimin vieressä seuraamassa ballistisen ohjuksen laukaisua.

– Se tarkoittaa, että Kim Jong-un on antanut hänelle lisää pelivaraa ja laajemmat valtuudet, Sung-Yoon Lee arvioi.

4. Choe Ryong-hae – kakkosmies

72-vuotias Choe Ryong-hae on Korkeimman kansanneuvoston puheenjohtaja ja diktatuuriekspertti Michael Maddenin mukaan Kimin epävirallinen kakkosmies.

Choe Ryong-hae on myös OGD:n (engl. Organization and Guidance Department) johtaja. Madden on saonut, että kyseinen elin on maan mahtavin instituutio, koska se vastaa kaikista henkilöstöasioista Pjongjangin hallinnossa ja valvoo virkamiesten ja poliitikkojen toimia.

Choen poliittinen ura alkoi 1970-luvulla, ja kerran hän oli jo joutua teloituskomppanian eteen myytyään romumetallia ulkomaille ilman hallituksen siunausta. Tuolloin Kim Jong-unin täti Kim Kyong-hui pelasti hänen henkensä.

5. Ri Yong-gil – puolustusministeri

Ri Yong-gil, 67, nousi armeijan pääesikunnan johtajaksi toukokuussa 2018 ennen Kimin ja Donald Trumpin tapaamista. Etelä-Korean media raportoi kaksi vuotta aikaisemmin, että Ri on teloitettu, mutta väite ei selvästikään pitänyt paikkaansa.

Maddenin mukaan Ri on yksi maan korkeimmista sotilashenkilöistä ja Etelä-Korean tietojen mukaan hänet nimitettiin puolustusministeriksi kesällä 2021.

North Korea Leadership Watch -sivusto on päivittänyt Rin tietoja viime kuussa, ja niiden mukaan hän todella on Pohjois-Korean puolustusministeri.

6. Pak Jong-chon – esikuntapäällikkö

Marsalkka Pak Jong-chon menetti sotilasarvonsa 2020, mutta Kim nosti hänet takaisin lähipiiriinsä viime vuonna. Pak on nyt valtapuolueen keskuskomitean sihteeri ja armeijan pääesikunnan päällikkö.

Pak palasi Kimin rinnalle heinäkuussa, ja on esiintynyt liki kaikissa suurissa tapahtumissa.

Pak Jong-chonin väliaikaiset ”potkut” johtuivat joidenkin arvioiden mukaan maan koronatilanteen pahenemisesta.

7. Pak Pong-ju – kansan ääni

Tavallisen kansan huolet huomioidaan diktatuureissa – etenkin äärivasemmistolaisissa sellaisissa – harvoin.

Kimin valtakunta ei ole tässä poikkeus, mutta entinen pääministeri Pak Jong-ju on edes yrittänyt löytää ratkaisuja ruokapulaan, nälänhätiin ja valtaviin taloudellisiin ongelmiin.

Pak Pong-ju juhlistamassa kiinalaista uuttavuotta. Kuva on otettu helmikuussa 2019.

82-vuotias Pak on Michael Maddenin arvion mukaan Pohjois-Korean vaikutusvaltaisin siviilijohtaja. Hän toimi maan pääministerinä vuodet 2013–2019. Aikanaan 1990-luvulla Pak oli Kimin tädin Kim Kyong-huin pääavustaja.

8. Jang Kum-chol – Tiedustelupomo

Jang Kum-cholin nimi kuultiin lännessä ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2019. Kim syrjäytti ”oikean kätensä” Kim Yong-cholin ja valitsi hänen tilalleen pohjoiskorealaisittain ”nuoremman polven” tiedustelu-upseerin.

Päälle 50-vuotias Jang on uutistoimisto AP:n mukaan pitkäaikainen puoluekoneiston virkailija, apparatsikki, joka on tehnyt uransa UFD:n eli hallituksen tiedusteluorganisaation syvissä riveissä.

UFD tulee englanninkielisestä lyhenteestä United Front Department. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa vakoilu ja propaganda.

Kaikille Kimin instituutioille ei löydy suoria suomennoksia, mutta lähin vertailukohde lienee Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean alainen Yhteisrintaman työosasto, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Jangin arvellaan olevan koko UFD:n johtaja.

– Ulkopuoliset eivät ehkä tunne Jangia, mutta Pjongjangin sisäisessä valtapelissä hän on merkittävä tekijä, Pohjoisen ihmisoikeustilannetta tarkkaileva Robert Collins kommentoi AP:lle.

9. Ri Pyong-chol – appiukko

Pohjois-Korean armeijan ilmavoimien entinen päällikkö Ri Pyong-chol on tietolähteestä riippuen joko Kim Jong-unin appiukko tai hänen vaimonsa setä.

73- tai 74-vuotias Ri on tuttu myös lännessä, sillä Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti hänet pakotelistalle joulukuussa 2017.

North Korea Leadership Watchin mukaan Ri riisuttiin vallasta heinäkuussa 2021, mutta hän sai silti pitää toimistonsa, henkilökuntansa ja salatun puhelinlinjansa.

Viime kuussa hän ilmaantui keskuskomitean 90-vuotisjuhliin jälleen kerran politbyroon täysjäsenenä.

10. Jo Yong-won – kolmosmies

64-vuotias Jo Young-won valittiin vuosi sitten helmikuussa puolueen politbyroon viiden hengen neuvostoon, johon kuuluu myös diktaattori Kim itse.

– Tämän siirron jälkeen Jo saattaa olla käytännössä maan kolmanneksi vaikutusvaltaisin henkilö Kimin ja Choe Ryong-haen jälkeen, Washington D.C:ssä toimivan Wilson Centerin asiantuntija Cheong Seong-chang kommentoi Korea Heraldille.

11. Kim Kyong-hui – täti

Kim Kyong-hui, 75, on Kim Jong-unin isän, diktaattori Kim Jong-ilin sisko.

Kim Kyong-hui oli näkyvässä roolissa tuoreimman Kimin noustua valtaan, mutta kun tämä määräsi hänen aviomiehensä Jang Song-thaekin teloitettavaksi, Kim Kyong-hui katosi julkisuudesta.

Teloituksen syy oli virallisesti maanpetturuus, ja se pantiin toimeen perjantaina 13. joulukuuta 2013 – joidenkin tietojen mukaan ilmatorjuntatykillä. Väitteitä siitä, että myös Jangin perhe olisi surmattu, ei ole voitu vahvistaa.

Kim Kyong-hui (vas.) paraatissa kesällä 2013.

Täti jäi kuitenkin eloon, sillä hän ilmestyi ainakin länsimaisten tarkkailijoiden yllätykseksi julkisuuteen ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen uudenvuodenjuhlassa Pjongjangissa 2019.

Pohjois-Koreaa seuraavan NK Newsin toimittaja Oliver Hotham arvioi tädin saaneen takaisin vaikutusvaltaisen asemansa. Etelä-Korean tiedusteluviranomaiset kertoivat, että täti oli joutunut vuonna 2013 puhdistuksen sijaan sairaalahoitoon.

Viimeksi täti nähtiin Kim Jong-unin ja tämän vaimon Ri Sol Julin seurassa Pjongjangin Mansudae-teatterissa helmikuun alussa.

12. Kim Jong Sik – joukkotuhovastaava

Ohjuskokeiden aikana diktaattorin seurassa on yleensä Kim Jong-sik, jota voisi kutsua valtakunnan ”joukkotuhovastaavaksi”.

Kim johtaa maan joukkotuhoaseista ja avaruusohjelmasta vastaavia virkailijoita. Hän nousi nykyiseen asemaansa 2015 ja jo seuraavana vuonna hän oli Kim Jong-unin henkilökohtainen avustaja ohjustekniikkaan liittyvissä asioissa.

Reutersin mukaan Kim Jong-sik johtaa ohjusten ja ydinaseiden kehitystyötä. Hän aloitti uransa siviili-ilmailun parissa.

Lähteet: The Guardian, Sky News, The Korea Herald, The Sun, NK News, CNBC, Reuters, Nkleadershipwatch.com, Associated Press