Näin Tallinnassa kuollut Hanna-Maria Sell keräsi mainetta mallimaailmassa – ”Hänen hymynsä tullaan muistamaan ikuisesti”

Turkkilaisen kauneuskilpailujärjestäjän omistaja Svetlana Shpova kuvailee edesmennyttä virolaismallia positiiviseksi ja hyväsydämiseksi persoonaksi.

Virolaisen Hanna-Maria Sellin, 23, mallinuralta katkesivat siivet ennen aikojaan.

Sell löydettiin viikko sitten tiistaina kuolleena Tallinnan vanhassakaupungissa sijaitsevasta huoneistosta yhdessä avopuolisonsa, suomalaisen liikemiehen Teemu Vasankarin, 52, kanssa.

Pariskunta löydettiin iltapäivällä ampumavammoihin menehtyneenä.

Virkavalta on vahvistanut, ettei tekoon epäillä liittyvän ulkopuolisia. Tapausta tutkitaan tappona, jossa epäilty on kuollut. Asunnosta löydettiin ase, joka on IS:n tietojen mukaan Vasankarin.

Vain muutamaa päivää ennen kuolemantapauksia Vasankari sai kovan vankeustuomion Rovaniemen hovioikeudesta, kun hänet tuomittiin Oulun Toppilan Siilo-taloihin kytkeytyvästä talousrikosvyyhdistä liiketoimintakieltoon sekä 4,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Liikemies Teemu Vasankari tuomittiin Suomessa vankeustuomioon vain muutamaa päivää ennen kuin löytyi kuolleena Tallinnasta.

Pariskunta oli ollut yhdessä ainakin neljä vuotta. Mies tuli tunnetuksi useisiin yrityksiin kytkeytyneenä liikemies-sijoittajana.

Sell puolestaan ehti nuoresta iästään huolimatta kerätä mainetta työskentelemällä mallina ja osallistumalla erilaisiin kauneuskilpailuihin. Vuonna 2014 hän osallistui Viron Huippumalli haussa -kilpailuun ollessaan vasta yläasteikäinen.

Omaksi yllätyksekseen Sell pääsi 12 finalistin joukkoon. Hän joutui kuitenkin jättämään mallitalon heti ensimmäisenä.

Hanna-Maria Sell osallistui 17-vuotiaana turkkilaisen Future Fashion Faces World -kilpailun teini-ikäisten sarjaan.

Nuori mallinalku ei jäänyt silti huomaamatta.

Ohjelman jälkeen Sell solmi sopimuksen virolaisen mallitoimiston kanssa ja lähti kiertämään kauneuskilpailuja ulkomaille. Jo vuonna 2015 hän kisasi Super Model Universe -kilpailussa Bulgariassa ja palasi mukanaan kolme palkintotitteliä.

Heti seuraavana vuonna Sell nappasi Future Fashion Faces World -kilpailun teini-ikäisten sarjan voiton Turkissa. Hieman tuon jälkeen hän kertoi kilpailun järjestäneille lopettaneensa sopimuksensa mallitoimiston kanssa.

Future Fashion Faces World -organisaation omistaja Svetlana Shpova kertoo IS:lle sähköpostilla, että Sellin kuolema järkytti mallimaailmassa monia.

– Tämä ihana, iloinen ja aurinkoinen tyttö oli osa kansainvälistä perhettämme. Hänen traaginen kuolemansa tuli shokkina meille, kuten myös monille malleille, jotka tunsivat Hannan ja olivat hänen kanssaan yhteyksissä, Shpova kirjoittaa.

Shpova kuvailee Selliä positiiviseksi ja hyväsydämiseksi persoonaksi, joka oli aina valmis auttamaan muita.

– Hänen hymynsä tullaan muistamaan ikuisesti.

Hanna-Maria Sell on sijoittunut kauneuskilpailussa ensimmäiselle sijalle useamman kerran.

Sell oli kotoisin pienestä rannikkokaupungista Haapsalusta, joka sijaitsee alle sata kilometriä Tallinnasta lounaaseen.

Unelmat mallin urasta kytivät jo nuorena ja Sell sai unelmilleen tukea lähimmäisiltään, jotka kyhäsivät hänestä kotikutoisia mallikansioita.

17-vuotiaana Sell kertoi lehtihaastattelussa, että hänen sukulaisensa otti hänestä ensimmäiset mallikuvat, kun hän oli vasta 13-vuotias.

– Pukeuduin isoäitini vaatekaappiin, puin päälleni kauniimpia mekkoja ja kenkiä ja kävelin huoneessa edestakaisin lukemattomia kertoja, hän kertoi haastattelussa.

13-vuotiaana Sell koki myös suuren menetyksen, kun hänen isänsä kuoli vakavaan sydänsairauteen. Myöhemmin Sell kertoi Õhtulehdelle, kuinka isä aina kannusti tavoittelemaan unelmiaan, vaikka halusikin, että tytär opiskelisi lakia.

– Isäni oli vahva liikemies ja välitti minusta todella paljon. Hän rakasti minua yli kaiken, koska olen hänen ainoa tyttärensä kolmen veljen rinnalla, Sell kertoi lehdelle vuonna 2014.

Virolaismalli haaveili mallintöistä jo 13-vuotiaana.

Mallintöiden ja kauneuskilpailuihin osallistumisen lisäksi Sell päätyikin lopulta työskentelemään myös liikeasioiden parissa. Hän on sanonut Haapsalun paikallislehden Lääne Elun haastattelussa, että mallintöistä maksetaan Virossa huonosti.

Samalla Sell mainitsi, että häntä sponsoroi rikas suomalainen liikemies.

– Valitettavasti en voi nimetä häntä, koska sopimuksemme ei salli sitä, malli sanoi lehdelle.

Sell toimi viime vuosina vastuuasemassa, kuten perustajana ja omistajana, useassa eri yrityksessä, joissa hän hoiti myös päivittäisiä paperiaskareita ja muita käytännön hommia. Yksi yrityksistä on vasta vuosi sitten perustettu suomalaisjohtoinen yritys, joka kehittää apuvälineteknologiaa.

Sell harjoitti liiketoimintaa ainakin osittain yhdessä avopuolisonsa Teemu Vasankarin kanssa, joka löydettiin myös kuolleena.

Vasankarilla oli naisystävänsä lisäksi muitakin yhteyksiä kauneuskilpailujen maailmaan, nimittäin hänen oli määrä sponsoroida kolme vuotta sitten Miss Estonia -kauneuskilpailuja Virossa. Koko kilpailu jouduttiin lopulta perumaan, kun miehen edustama sveitsiläinen yritys vetäytyi viime hetkillä sponsoroinnista.

Sell osallistui viime vuonna turkkilaiseen Future Fashion Faces World -kilpailuun.

Mallintöiden suhteen Sell pysytteli viime vuosina enimmäkseen pois julkisuudesta. Tosin vielä viime vuonna Sell osallistui uudelleen turkkilaiseen Future Fashion Faces World -kilpailuun.

Svetlana Shpova kertoo sähköpostissaan Sellin lähestyneen häntä viime vuonna ja pyytäneensä voivansa osallistua kilpailuun uudemman kerran.

– Hän halusi yrittää saavuttaa vieläkin korkeamman tittelin, Shpova kertoo.

Tällä kertaa Sell voitti Eurooppa-sarjan ykkössijan sekä paikan Turkkilaisen Feron Leather -nahka- ja turkisbrändin kasvoina. Myös muotibrändi Nermy Design valitsi Sellin toimimaan keulakuvanaan mallistolleen.