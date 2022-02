Yhdysvaltain kansallisarkisto joutui noutamaan Trumpin presidenttikauden asiakirjoja Floridasta – osa dokumenteista revittyjä ja teipattuja

Laki edellyttää Yhdysvaltain hallintoa säilyttämään presidenttien virkatehtäviin liittyvät asiakirjat sekä luovuttamaan ne maan kansallisarkistolle virkakauden päätyttyä.

Yhdysvaltain kansallisarkisto kertoi maanantaina noutaneensa viime kuussa 15 laatikollista dokumentteja ja muita esineitä maan entisen presidentin Donald Trumpin Mar-a-Lago-kartanosta Floridasta. Trumpin hallinnon olisi lain mukaan pitänyt luovuttaa dokumentit arkistolle tämän presidenttikauden päättyessä, mutta sen sijaan ne kuljetettiin Valkoisesta talosta Floridaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Washington Post. Lehden mukaan asiakirjojen Floridaan päätyminen herättää uusia huolia siitä, onko Trumpin hallinto jättänyt noudattamatta lakia, joka edellyttää presidenttien virallisiin velvollisuuksiin liittyvien muistioiden, kirjeiden, sähköpostien, faksien sekä muiden vastaavien dokumenttien säilyttämistä.

Mar-a-Lagoon päätyneiden asiakirjojen joukossa sanotaan olleen muun muassa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Trumpille lähettämiä ”rakkauskirjeitä” sekä Trumpin ja hänen edeltäjänsä Barack Obaman välistä kirjeenvaihtoa.

Asiakirjoista uutisoi Washington Postin lisäksi myös muun muassa AFP.

Dokumenttien noutamisen Washington Postille vahvistanut kansallisarkiston edustaja kertoi Trumpin edustajien ”jatkavan etsintää” edelleen lisädokumenttien osalta.

– Laki on kriittinen demokratiamme kannalta, sillä sen kautta hallitus kantaa vastuuta ihmisille, arkistonhoitaja David S. Ferriero sanoi kansallisarkiston julkaisemassa lausunnossa.

Trumpin neuvonantajat ovat kiistäneet, että asiakirjat olisi jätetty luovuttamatta tarkoituksella. Kansallisarkisto ja Trumpin asianajajat keskustelivat dokumenttien luovutuksesta viime vuodesta lähtien.

Kansallisarkistolle on tuottanut vaikeuksia dokumenttien säilyttämiseen yliolkaisesti suhtautuva Trump, sillä tällä on ollut tapana säännöllisesti jopa repiä virallisia asiakirjoja. Tästä johtuen arkisto on vastaanottanut runsaasti teipillä kokoon kursittuja sekä edelleen silppuna olevia papereita.

Osa niistä on päätynyt myös todistusaineistoksi edustajainhuoneen komitealle, joka tutkii parhaillaan Trumpin kannattajien kongressiin loppiaisena 2021 tekemää hyökkäystä. Trump hävisi tammikuussa oikeudessa yrityksensä estää kansallisarkistoa luovuttamasta tiettyjä asiakirjoja komitealle.

Lue lisää: Takaisku Trumpille: Korkein oikeus kieltäytyi estämästä Capitol-hyökkäyksen asiakirjojen luovuttamisen

Trumpin entisen neuvonantajat kertoivat Washington Postille nimettömänä, että Trump itse ei kantanut huolta asiakirjojen säilyttämistä koskevan lain noudattamisesta. Osa heistä kertoi, ettei usko ex-presidentin toimineen tarkoituksella rikos mielessään.

– Tämä on puhdas esimerkki Trumpin näkökulmasta presidenttiyteen, jossa laaja valta on olemassa häntä itseään varten eikä tarkoitettu amerikkalaisille, joille nämä dokumentit kuuluvat, entinen apulaisoikeusministeri Harry Litman kommentoi asiaa Twitterissä.

Trumpin tiedottaja ei kommentoinut asiaa Washington Postille eikä AFP:lle.