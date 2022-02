Liittymistä Naton jäseneksi pitää pohtia huolellisesti, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomella on ikuinen turvallisuusvaje, olimmepa me puolustusliitto Naton jäseniä tai emme. Venäjä on ja pysyy tuossa rajan takana. Väkirikkaana, pinta-alaltaan laajana ja sotilaallisesti meitä vahvempana ydinasevaltiona.

Pieni Suomi ei edes yhdessä Naton kanssa pysty rakentamaan sellaista puolustusjärjestelyä, joka olisi tasavertainen Venäjän kanssa. Turvallisuusvaje on ja pysyy. Pelotteen tai pidäkkeen rakentaminen on toki eri asia. Suomella on jo omaa pidäkettä Venäjän suuntaan. Natossa pidäke tehostuisi.

Venäjän uhitteleva, aggressiivinen toiminta on lisännyt Naton suosiota Suomessa ja myös tiivistänyt Euroopan unionin ja Naton suhdetta. Keskustelu Natoon liittymisestä käy nyt kuumempana kuin aikoihin.

Kuinka sitoutunut Nato olisi auttamaan Suomea? Kuinka varmat puolustusliiton peruskirjan artikla 5:n turvatakuut olisivat?

Nämä ovat hyviä kysymyksiä pohdittaessa Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä.

Turvatakuut ovat liittokunnan peruskirjan ydin. Artikla 5:n muotoilu on kuitenkin tarkoituksellisen epämääräinen. Kirjaus sotilaallisesta avunannosta ei ole kiveen hakattu.

Artikla 5 lausuu, että kukin sopimuksen osapuoli auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta ”ryhtymällä välittömästi, yksin tai yhdessä toisten sopimuspuolten kanssa, sellaiseen toimintaan, jonka se arvioi tarpeelliseksi, mukaan lukien aseellisen voiman käytön, tarkoituksenaan palauttaa Pohjois-Atlantin alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä.”

” Kuinka sitoutunut Nato olisi auttamaan Suomea?

On siis kunkin jäsenmaan oma asia päättää, millaisen toiminnan se arvioi tarpeelliseksi.

Toisaalta Naton ytimessä on perustamissopimuksen lisäksi liittokunnan uskottavuus, sen muodostama pelote. Jos Nato on riittävän vahva ja yhtenäinen ehkäisemään ennalta Venäjän aggression, se antaa jäsenmaille suojaa. Ja jos Nato ei puolusta jäseniään hyökkäykseltä, se menettää olemassaolon oikeutuksensa.

Entä sitten Euroopan unionin perussopimuksen turvatakuulauseke, artikla 42.7?

Se velvoittaa EU-maita avunantoon ”kaikin käytettävissä olevin keinoin” silloin, jos jokin niistä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Tällä hetkellä artikla 42.7 on Suomen ainoa sopimuspohjainen turvatakuu. Sen todellinen merkitys on kuitenkin yhä edelleen hämärä.

Artikla 42.7:n loppuosa kuuluu: ”Tämän alan sitoumusten ja yhteistyön on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin.”

Artikla 42.1 puolestaan lausuu vapaasti lainaten, että EU:n sotilaallisia ja siviilivoimavaroja saa käyttää vain EU:n ulkopuolella muun muassa kriisinhallintaan ja konfliktin estämiseen. Nato hoitaa kovan turvallisuuden EU:n sisällä lukuun ottamatta muutamia, erityisiä kansallisia ratkaisuja tehneitä maita.

Toisin sanoen, Natoon kuuluvien 21:n EU-maan turvallisuusratkaisu perustuu Naton jäsenyyteen. EU:n 27 jäsenmaasta puolustusliiton ulkopuolella ovat ainoastaan Suomi, Ruotsi, Itävalta, Irlanti, Malta ja Kypros.

Turvallisuustutkija Juha Pyykösen IS:lle esittämän tulkinnan mukaan 42.7 on kirjoitettu perussopimukseen ikään kuin ”reserviin”, huonoimman tilanteen varalta – tilanteen, jossa Nato, Yhdysvallat, Britannia tai mikään muukaan EU:n ulkopuolinen taho ei ole käytettävissä sotilaallisiin avunantotehtäviin. Tällaisessa hypoteettisessa tilanteessa EU:n pitäisi järjestää kova turvallisuutensa itse. Sille pitää olla juridinen pohja. Siksi artikla 42.7 kirjoitettiin perussopimukseen.

Ongelma on siinä, että artiklan tarkka, käytännön merkitys on epämääräinen ja vaikeasti tulkittava. Vasta tositilanteessa sen arvo selviää.

Suomi on aktiivisesti hakenut konkretiaa artikla 42.7:ään muun muassa esittämällä EU-maiden yhteisiä harjoituksia avunannosta. Hyvä niin. Artikla on tärkeä Suomelle, jos nykyinen linja pysyttäytymisestä Naton ulkopuolella jatkuu.