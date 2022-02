Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoo, että Venäjä on luonut todellisen kyvyn hyökätä Ukrainaan. Se ei silti hänen mukaansa tarkoita sitä, että päätös hyökkäyksestä olisi jo tehty.

Venäjä lisää painetta Ukrainan rajalla. Venäjä on tuonut lähes 100 000 sotilasta Ukrainan rajan läheisyyteen. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan on olemassa todellinen riski, että Venäjä aloittaa sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Suomalainen asiantuntija on samoilla linjoilla.

– Venäjä on siirtänyt eilisestä lähtien lisää joukkojaan lähelle Venäjän rajaa. Painetta lisätään tappiin asti, Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kertoo Ilta-Sanomille.

Pekka Toverin mukaan Venäjä lisää painetta ”tappiin asti”.

Toverin mukaan tiedot joukkojen liikkeistä käyvät ilmi hänen seuraamistaan tiedustelulähteistä, joista hän viittaa Conflict Intelligence Teamiin (CIT) Twitter-tilillään. CIT on vuonna 2015 perustettu venäläisten tutkivien toimittajien ryhmä.

Hänen mukaansa Venäjä on luonut todellisen kyvyn hyökätä Ukrainaan.

– Menossa on maksimaalinen Ukrainan painostaminen. Kaikki on ikään kuin kulminoitumassa siihen, että valmius on olemassa. Tämä ei silti tarkoita sitä, että päätös hyökkäämisestä olisi jo tehty, Toveri sanoo.

Toveri muistuttaa, että Venäjä käytti aiemmin niin sanottuja epäsymmetrisiä keinoja Ukrainaa vastaan. Venäjän ulkopolitiikka muuttui jo vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin ja rikkoi samalla kansainvälistä oikeutta sekä Ukrainan koskemattomuutta.

Länsimaat vastasivat talouspakottein Krimin miehitykseen ja Venäjän tukemaan Itä-Ukrainan ”separatistien” sotaan. Venäläismieliset kapinalliset ja Venäjältä lähetetyt tunnuksettomat sotilaat aloittivat välittömästi Krimin kriisiä seuranneen Itä-Ukrainan kriisin.

– Sotilaallinen yhteenotto on aina riskialtista, myös Venäjälle. Siihen lännen on helpompi vastata kuin Venäjän aiempiin toimiin Ukrainassa. Nyt sitten katsotaan, mitä muita vaihtoehtoja Venäjä aikoo käyttää, hän sanoo.

Venäjä on vaatinut länneltä takuita siitä, ettei Nato laajene itään. Venäjän toimien todellisia tarkoitusperiä arvailtu jo useiden viikkojen ajan.