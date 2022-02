Näin Suomi on varautunut, jos kriisi puhkeaa Ukrainassa

IS selvitti, miten suomalaiset viranomaiset ovat varautuneet Ukrainan kriisin mahdolliseen eskaloitumiseen.

Pelko Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kasvanut viime viikkojen aikana. Varautuminen on näkynyt myös lähialueilla: Yhdysvallat on lähettänyt sotilaita Romaniaan ja Puolaan, Britannia Puolaan ja Saksa on lähettänyt sotilaitaan Liettuaan. Euroopan Unionin ulkosuhteista vastaava Josep Borrell on kuvaillut Ukrainan kriisiä suurimmaksi turvallisuusuhaksi sitten kylmän sodan.

Tätä taustaa vasten myös Suomessa on jouduttu varautumaan siihen, että tilanne Ukrainassa eskaloituu. Viranomaiset kertoivat IS:lle, että joissain tapauksissa voitaisiin soveltaa olemassa olevia suunnitelmia, jotka on tehty minkä tahansa kriisitilanteen varalle. Muuten reagoitaisiin, jos tarvetta on. Suunnitelmien yksityiskohtia ei haluttu julkisuudessa avata.

Pääesikunnan valmiuspäällikkö Janne Huusko kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa tammikuussa, että Puolustusvoimat oli tehostanut valmiutta kiristyneen tilanteen takia. Huuskon mukaan tilanne oli heikentynyt jo pidempään. Huusko totesi, että lähialueiden tilannetta seurataan tarkkaan.

– Näin on tietysti nytkin. Olisi epäluonnollista, jos emme tarvittaessa säätelisi valmiutta havaintojemme perusteella, Huusko sanoi.

Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen kertoi IS:lle, ettei valmiustilanne ole muuttunut sitten Huuskon antaman haastattelun. Hän kuitenkin sanoi, etteivät Puolustusvoimien edustajat voi tarkemmin kommentoida, mitä valmiuden tehostaminen konkreettisesti tarkoittaa.

Sisäministeriössä on seurattu tiiviisti Ukrainan tilannetta etenkin siitä näkökulmasta, miten se voi vaikuttaa muuttoliikkeisiin. Erityisasiantuntija Mari Helenius kertoo, että Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014 nähtiin selkeä kasvu ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden määrässä, jolloin turvapaikkaa haki noin 300 ihmistä. Seuraavana vuonna hakijoiden määrä oli jo laskenut 77:ään ja on sen jälkeen pysynyt matalana.

– On mahdollista, että Suomeenkin tulisi enemmän turvapaikanhakijoita, mutta toistaiseksi siitä ei ole merkkejä.

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden määrä yllätti Suomen. Sisäministeriön mukaan vuoden 2015 tapahtumista on otettu opiksi.

Heleniuksen mukaan todennäköisesti Ukrainan tilanteen kärjistyminen johtaisi sisäiseen pakolaisuuteen tai Ukrainasta paettaisiin ensin naapurimaihin ja EU-maihin, joissa on ennestään merkittäviä ukrainalaisvähemmistöjä kuten Puolaan, Tshekkiin ja Saksaan.

Heleniuksen mukaan Suomessa on kuitenkin yleisen tason valmiussuunnitelmat laajamittaisen maahantulon varalta ja näitä suunnitelmia sovellettaisiin myös, jos Ukrainasta tulisi kerralla enemmän turvapaikanhakijoita.

– Varautumista on kehitetty paljon vuoden 2015 jälkeen. Jos turvapaikanhakijoiden määrä alkaisi nopeasti nousta, viranomaiset korottaisivat valmiuttaan.

Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi vastaanottopaikkojen lisäämistä, olemassa olevien vastaanottokeskusten kasvattamista ja uusien perustamista. Jos maahantulijoiden rekisteröinti rajalla ei onnistuisi normaalissa menettelyssä, voitaisiin perustaa järjestelykeskus. Lisäksi turvapaikkahakemusten käsittelyyn ohjattaisiin lisää resursseja, Helenius kertoo.

– Tarvittaessa Suomi voisi pyytää tukea myös Euroopan unionilta, esimerkiksi EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexilta. EU voi tukea Suomea myös hätärahoituksella, joka voisi kattaa tilanteesta Suomelle aiheutuvia kustannuksia.

Ukrainalainen sotilas eturintamassa Itä-Ukrainassa.

Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskusta johtavan Mikko Lehmuksen mukaan Ukrainan tilannetta, kuten muitakin rajaturvallisuuteen vaikuttavia tilanteita, seurataan huolellisesti.

Tietoja vaihdetaan kansallisten ja eurooppalaisten maiden ja kumppanien kuten Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin ja Europolin kanssa, jotta tilannekuva pysyy ajan tasalla.

– Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä oleellisesti kohonnutta rajaturvallisuuteen liittyvää riskiä, joka kytkeytyisi Ukrainan tilanteeseen. Tietysti kokonaisuus Euroopassa on jännittynyt ja muutokset ja heijastevaikutukset otetaan huomioon suunnittelussa ja varautumisella. Meillä on hyvät valmiudet toimia kaikissa tilanteissa.

Lehmuksen mukaan Rajavartiolaitoksen normaaliin toimintaan kuuluu erilaisiin skenaarioihin pohjautuva suunnittelu. Suunnitelmia ja niiden osia on myös harjoiteltu.

Mikäli Ukrainan kriisin takia turvapaikanhakijoita tulisi joukoilla Schengenin alueeseen kuuluvien maiden rajoille, voisi Suomi tarvittaessa tukea kohdemaan rajavalvontaa osana Euroopan raja- ja merivartioasetuksen mukaisia pysyviä joukkoja. Suomi lähetti Liettuaan ja Latviaan partiot viime kesänä, kun tuhansia siirtolaisia liikkui Valko-Venäjän ja EU-maiden rajan tuntumaan.

Lehmuksen mukaan Schengenin sopimusta noudattava maa, joka soveltaa Euroopan raja- ja merivartiovirastosta eli Frontexista annettua asetusta, voi pyytää Frontexilta tukea. Jos Frontex päätyy siihen, että tukea voidaan antaa, on mahdollista, että apua pyydettäisiin myös Suomelta.

– Jos tällainen pyyntö Frontexilta tulee, tähän mennessä Suomi on matalalla kynnyksellä pyrkinyt osallistumaan voimavarojensa puitteissa.

Ulkoministeriöstä kerrotaan IS:lle, että toistaiseksi Suomen suurlähetystö Kiovassa toimii normaalisti ja normaalimiehityksellä. Myöskään Euroopan unioni ei ole suositellut diplomaattien vetämistä Ukrainasta.

– Tilannetta seurataan tiiviisti ja olemme valmiita reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Lähtökohtaisesti suurlähetystöillä pitää olla päivitetyt valmiussuunnitelmat kriisitilanteen varalta. Myös Kiovan-suurlähetystöllä on tällainen suunnitelma, kertoo Sirpa Oksanen, joka on Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön yksikköpäällikkö.

Oksasen mukaan itse valmiussuunnitelmia ei voi tarkemmin avata julkisuudessa.

Tuore esimerkki tilanteen nopeasta eskaloitumisesta saatiin Afganistanissa loppukesästä, kun Kabulin-lähetystö suljettiin väliaikaisesti Taleban-ääriliikkeen noustua valtaan.

Tuolloin autettiin turvaan myös muita maassa olleita suomalaisia ja esimerkiksi suomalaisille työskennelleitä henkilöitä erillisellä valtioneuvoston päätöksellä. Kabulissa suurlähetystö avusti evakuoinneissa ja paikalle lähetettiin myös virkamiesjoukko ja suojausosasto avustamaan evakuoinneissa. Evakuoinnit tehtiin poikkeuksellisessa tilanteessa sotilaskonein. Kabulin edustuston päällikön sijainen Nelli Mikkola kertoi Ylen aamun haastattelussa myöhemmin, että henkilökunta pyrki toteuttamaan edustuston evakuoitumissuunnitelmaa.

Ukrainassa taisteluiden eturintama on toistaiseksi pysynyt idässä, kaukana Kiovasta. Jokainen kriisitilanne on kuitenkin aina erilainen. Mikäli suurlähetystö jouduttaisiin evakuoimaan, voisi se tapahtua ilmateitse kuten Kabulissa tai esimerkiksi Ukrainan naapurissa olevien EU-maiden kautta. Oksanen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miten mahdollinen kotiuttaminen toteutettaisiin.

Humanitaarisen avun ja politiikan yksikön yksikköpäällikkö Lauratuulia Lehtinen kertoo, ulkoministeriö katsoo pitkin vuotta mahdollisuuksia vastata YK:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen liikkeen äkillisiin hätäapupyyntöihin ja tämä koskee myös Ukrainaa.

Humanitaarisen rahoituksen edellytyksenä on, että YK tai Punaisen Ristin kansainvälinen liike todennut humanitaarisen avun tarpeen. Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomi on myöntänyt humanitaarisille järjestöille 2,3 miljoonaa euroa ja summalla on tuettu esimerkiksi puhtaan veden jakelua ja terveyspalveluja.

– Suomen koko humanitaarista budjettia ei tietenkään käytetä alkuvuodesta vaan katsomme myös pitkin vuotta, missä on avuntarvetta.

Lehtinen myös huomauttaa, että Suomi on tukenut Ukrainaa vuoden 2014 jälkeen. Suomen kokonaistuki Ukrainalle on vuodesta 2014 lähtien ollut yhteensä yli 64 miljoonaa euroa, ulkoministeriön tilastoista selviää. Vuosina 2021–2024 Suomen tuki Ukrainalle on 29 miljoonaa euroa, ulkoministeriön sivuilla kerrotaan.

Suomi tukee Ukrainaa humanitaarisen avun lisäksi kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen miinatoiminnan ja erilaisten kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kautta.

Lehtisen mukaan Suomi rahoittaa myös yleisrahoituksella humanitaarisia järjestöjä kuten Punaisen Ristin kansainvälistä komiteaa ja Maailman ruokaohjelmaa.

– Kun tulee akuutti kriisi, järjestöt voivat sitten tämän rahoituksen turvin heti reagoida. Jos tulee merkittäviä lisätarpeita, järjestöiltä tulee uusia apuvetoomuksia ja niihin vastataan tarpeen mukaan ja, miten pystytään.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean toimittamia avustustarvikkeita separatistien hallitsemassa Horlivkan kaupungissa, Donetskin alueella.

Suomi on rahoittajana myös esimerkiksi YK:n keskitetyssä hätäapurahastossa, jossa avun jakamisesta päättää YK:n humanitaarinen päällikkö eli hätäapukoordinaattori. Suomi on myös mukana Euroopan unionin kautta annettavassa humanitaarisessa avussa.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski kertoo, että apua Ukrainan useita vuosia kestäneeseen konfliktiin ohjataan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kautta eikä maassa ole suomalaisia Suomen Punaisen Ristin työntekijöitä. Myöskään suunnitteilla ei ole lähettää suomalaisia avustustyöntekijöitä Ukrainaan.

– Lisäavunpyyntö tulee kansainväliselle Punaiselle Ristille Ukrainan Punaiselta Ristiltä ja sitten selvitetään, mitkä tahot voivat tarjota tuon avun. Eli pyyntö ei tule suoraan SPR:lle, Saarikoski sanoo.

Aseellista apua Ukrainaan ei ole Suomen valtion toimesta annettu, puolustusministeriöstä kerrotaan. Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että linja olisi muuttumassa. Viro on pyytänyt Suomelta lupaa toimittaa Ukrainaan Suomesta ostetut 122-milliset haupitsit ja asian käsittely on vielä kesken. Muun muassa Deutsche Welle on uutisoinut, että Saksa, josta Suomi oli hauptsit ostanut, on kieltänyt aseiden toimittamisen Ukrainaan.