Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kävivät sunnuntaina puhelinkeskustelun Ukrainan tilanteesta.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan presidentit keskustelivat meneillään olevista diplomaattisista toimista ja pelotteista vastauksena Venäjän toimiin Ukrainan rajalla.

Tänään maanantaina Macronin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin Moskovassa. Macron on jo etukäteen sanonut, että hänen tavoitteenaan on käydä Putinin kanssa keskustelua kriisin purkamiseksi.

Tiistaina Macronin matka jatkuu Ukrainaan presidentti Volodymyr Zelenskyin vieraaksi.