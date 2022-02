Kanadan pää­kaupungissa julistettu hä­tätila, Convoy-mielen­osoittajia enemmän kuin poliiseja – ”Tämä on piiritys”

Ontarion osavaltion pääministeri on luonnehtinut kaupungin keskustassa toista viikkoa jatkuvaa tilannetta ”miehitykseksi”.

Kanadan pääkaupungin Ottawan pormestari Jim Watson on julistanut paikallisen hätätilan vastauksena ydinkeskustan tukkineeseen Freedom Convoy -mielenosoitukseen. Samalla poliisi on ilmoittanut rankaisevansa sakoilla kaikkia mielenosoittajille polttoainetta ja muuta materiaalia toimittavia kansalaisia. Asiasta uutisoi muun muassa CTV News.

– Hätätilan julistaminen kuvastaa käynnissä olevien mielenosoitusten aiheuttamaa vakavaa vaaraa ja uhkaa asukkaiden turvallisuudelle ja korostaa tarvetta tuelle muilta hallintoalueilta ja hallinnon tasoilta, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Mielenosoittajat kokoontuivat Ottawaan tammikuun lopulla vastustamaan Yhdysvaltojen ja Kanadan rajan ylittäville rekkakuskeille määrättyjä rokotusvelvoitteita. Sittemmin vaatimus on laajentunut kaikkien rokotusmandaattien kumoamiseen.

Poliisin mukaan sillä ei lauantaina ollut riittäviä resursseja protestin pysäyttämiseen. Paikalle oli saapunut noin 5 000 ihmistä sekä 1 000 rekka-autoa ja muuta ajoneuvoa. Ottawan kaupungintalolle kokoontui satoja vastamielenosoittajia, jotka vaativat tapahtuman lopettamista.

Asukkaat raportoivat kuulemistaan ilotulitteista, kovaäänisestä musiikista ja rekkojen torvensoitosta. Sunnuntaiaamuna paikallista aikaa niin sanotulla ”punaisella vyöhykkeellä” oli arviolta 500 ajoneuvoa.

– Tämä on piiritys. Se on demokratiassamme jotain aivan erilaista kuin mikään, mitä olen tähän asti elämässäni kokenut, poliisipäällikkö Peter Sloly kuvaili Ottawan poliisihallituksen tapaamisessa.

Sunnuntaina Kanadan televisiossa esiintynyt pormestari Watson totesi, että mielenosoittajat ovat selvästi ottaneet vallan keskustan ytimessä. Hänen mukaansa tilanne paikan päällä oli käynyt hallitsemattomaksi.

– Heillä (mielenosoittajilla) on paljon enemmän ihmisiä kuin meillä on poliiseja, ja minä olen ilmaissut poliisipäällikölle, että meidän on oltava paljon valppaampia ja ennakoivampia näiden toimien suhteen, Watson sanoi.

Mielenosoitusten jatkuessa jo toista viikkoa poliitikkojen ja virkavallan äänenpainot ovat käyneet yhä kireämmiksi. Kanadan yleisradioyhtiö CBC raportoi Ontarion osavaltion pääministerin Doug Fordin nimittäneen tilannetta ”miehitykseksi”, kun taas Ottawan poliisihallitus on kutsunut sitä ”kansannousuksi”. Reutersin mukaan tukensa mielenosoitukselle ovat antaneet muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.

Mielenosoituksen järjestäjät ovat kieltäytyneet luopumasta toiminnastaan ennen kuin rokotusmandaatit on kumottu. Kanadan julkisen turvallisuuden ministeri Marco Mendicino totesi lauantaina CBC:llä, ettei hallitus ole aikeissa myöntyä vaatimukseen.

– Me asetimme kysymyksen rokotteista ja rokotemandaateista äänestettäväksi (vuoden 2021) vaaleissa ja yksinkertaisesti toteutamme kansalaisten valtavan enemmistön tuella antamaamme lupausta.

Suomeen Kanadassa alkanut ilmiö rantautui viime viikon perjantaina. Convoy Finland 2022 -tapahtuman osallistujat kokoontuivat Mannerheimintielle vaatimaan koronarajoitusten poistoa, polttoaineverotuksen laskua ja Suomen hallituksen eroa.

Poliisi otti perjantaina mielenosoituksessa kiinni 55 henkilöä ja lauantaina 15. Sunnuntaina kiinniottoja ei poliisin viimeisimmän tiedon mukaan tehty.

Lue lisää: Kanadan pääministeri Trudeau ei aio hajottaa rekka­mielenosoitusta armeijan avulla

Lue lisää: Kanadan pääkaupungissa rokotusmääräystä vastustavat rekkakuskit ovat saaneet kaupungin kaaokseen

Lue lisää: Tutkija: Convoy-mielenosoituksesta tekee poikkeuksellisen yksi huolestuttava piirre – näin poliittinen liikehdintä on muuttunut korona-aikana