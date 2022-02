NBC Newsille sunnuntaina puhuneen Marc Shortin mukaan Yhdysvaltain ex-presidentille annettiin vääriä tietoja muun muassa siitä, mihin hänen varapresidenttinsä kykenisi.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ja hänen entisen varapresidenttinsä Mike Pencen välillä pari päivää sitten käynnistynyt ”väittely” vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksesta jatkui sunnuntaina, kun asiaan otti kantaa Pencen kansliapäällikkönä työskennellyt Marc Short.

– Valitettavasti presidentillä oli monta huonoa neuvonantajaa, jotka olivat käytännössä käärmeöljykauppiaita. He antoivat hänelle todella umpimähkäisiä ja ennennäkemättömiä ideoita esimerkiksi siitä, mitä varapresidentti voisi tehdä, Short sanoi NBC:n Meet the Press -ohjelman haastattelussa Reutersin mukaan.

”Käärmeöljykauppiailla” viitataan entisajan kulkukauppiaisiin, jotka mainostivat kaupustelemiaan humpuukiöljyjä valheellisesti parannuskeinona mihin tahansa vaivaan. Nykyään sanaa käytetään kuvaamaan esimerkiksi vääriin tietoihin perustuvaa markkinointia sekä muita huijauksia.

Perjantai-iltana Trump vastasi Pencen aiemmin samana päivänä Floridassa pitämään puheeseen. Pencen mukaan Trump oli väärässä siinä, että hänellä olisi ollut mahdollisuus estää demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton varmistaminen loppiaisena 2020.

Trump taas on sitä mieltä, että Pence olisi halutessaan voinut palauttaa Bidenin saamat valitsijamiesäänet vaalilautakunnille, jos näkyvillä oli ”ilmeisiä merkkejä vaalivilpistä tai sääntöjen vastaisuudesta”. Itseään oikeana voittajana pitävä Trump on edelleen väittänyt, että vaaleissa esiintyi laajamittaista vilppiä, vaikka väitteet on kumottu usealta taholta.

Tyrmätessään Pencen puheet hän nimitteli tätä muun muassa ”automaattiseksi liukuhihnaksi”, jonka tarkoituksena oli saada nostettua Biden presidentiksi ”niin pian kuin mahdollista”.

Trump ja Pence eivät tiettävästi ole olleet järin lämpimissä väleissä tammikuun 2021 jälkeen.

NBC Newsin haastattelussa Short otti kantaa myös presidentinvaalien lopputulokseen.

– Uskon, että Joe Biden on asianmukaisesti vaaleilla valittu Yhdysvaltain presidentti. Tosiasia on, että esille ei tullut riittävästi merkittävää vilppiä, joka olisi kumonnut tulokset yhdessäkään niistä osavaltioista, hän sanoi.

Short oli Pencen seurassa, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat Washingtonissa kongressiin loppiaisena 2021 estääkseen vaalituloksen vahvistamisen. Mellakoitsijat etsivät varapresidenttiä rakennuksen käytäviltä uhkaillen tätä muun muassa hirttämisellä.

Hiljattain Short kävi antamassa lausuntonsa edustajainhuoneen komitealle, joka tutkii loppiaisen hyökkäystä. Trump yritti estää Pencen virkadokumenttien luovuttamisen komitealle, mutta oikeus tyrmäsi ex-presidentin yrityksen.

Trumpin kannattajia kongressirakennuksen käytävällä loppiaisena 2021.

Viime viikolla Yhdysvaltain kansallisarkisto ilmoitti luovuttavansa dokumentit komitealle. Short kuitenkin epäili NBC:n haastattelussa, ettei Pence astuisi koskaan komitean eteen antamaan omaa lausuntoaan.

– Se olisi odottamaton askel. Mielestäni on eri asia haastaa entinen varapresidentti todistamaan yksityisistä keskusteluistaan presidentin kanssa. Sellaista ei ole koskaan tapahtunut, hän sanoi.

Komitea tutkii, oliko Trumpin lähipiiriläisiä mukana suunnittelemassa kongressiin tehtyä hyökkäystä. Tarkastelun alaisena on myös toimet, joihin Trump mahdollisesti ryhtyi pitääkseen itsensä vallassa.