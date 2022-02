Lin ja Megan Russellin murhista tuomitun Michael Stonen asianajaja sanoo saaneensa kirjeen, jossa kolmesta murhasta vankilassa istuva Levi Bellfield tunnustaa olevansa syyllinen veritekoon.

Britanniaa järkytti heinäkuussa 1996 Kentin Chillendenissä tapahtunut raaka murha, jonka uhriksi joutuivat uimareissulta palaamassa olleet perheenäiti Lin Russell, 45, sekä hänen tyttärensä Megan, 6. Russellin toinen tytär Josie, 9, sai hyökkäyksessä vakavia vammoja, mutta selvisi veriteosta hengissä.

Äiti ja tyttäret olivat kävelemässä hiljaisella maalaistiellä, kun heidän ohitseen ajoi auto. Kun kolmikko jatkoi matkaansa, he näkivät hetken kuluttua saman auton pysäköitynä poikittain tielle. Autosta nousi mies vasara kädessään.

Hän vaati ensin Russellilta rahaa, mutta pakotti sitten äidin ja tyttäret läheiseen metsikköön, jossa sitoi heidät puuhun. Pian seuranneessa brutaalissa hyökkäyksessä kaikkien uhrien päähän kohdistui voimakkaita iskuja. 15 minuutin ajan vasaran kanssa riehunut mies ei säästänyt edes mukana ollutta perheen Lucy-koiraa.

Tekonsa jälkeen murhaaja nousi autoonsa ja poistui paikalta tulosuuntaansa. Myös hyökkäyksestä ainoana hengissä selvinneen Josien luultiin ensin kuolleen, sillä hänen kallonsa oli murskattu niin ikään useasta kohtaa. Tyttö kuitenkin toipui kuin ihmeen kaupalla ja pystyi myöhemmin kertomaan poliisille tapahtumien kulusta.

Megan ja Lin Russellin murhista otettiin kiinni vuotta myöhemmin 37-vuotias Michael Stone. Poliisi oli saanut Stonesta useita vinkkejä, kun Russellien murhat oli rekonstruoitu television rikosohjelmassa.

Syyttömyyttään alusta asti vakuuttanut Stone todettiin vuonna 1998 syylliseksi Lin ja Megan Russellin murhiin sekä Josie Russellin murhan yritykseen. Tuomio kumottiin myöhemmin vetoomustuomioistuimessa, mutta uudessa oikeudenkäynnissä vuonna 2001 Stone sai teoista kolme elinkautista vankeusrangaistusta.

Sunnuntaina BBC ja Sky News uutisoivat kirjeestä, jonka Stonen asianajaja Paul Bacon oli saanut tunnetulta sarjamurhaajalta ja seksuaalirikolliselta Levi Bellfieldiltä, 53. Bellfield istuu elinkautista vankeutta kolmen nuoren naisen murhista sekä yhden naisen murhan yrityksestä, eikä hänellä ole mahdollisuutta päästä koskaan ehdonalaiseen vapauteen.

Bellfieldin tunnetuin uhri on 13-vuotiaana keväällä 2002 kadonnut Millie Dowler, jonka jäänteet löydettiin puoli vuotta myöhemmin Surreyssa sijaitsevasta metsästä. Bellfield vahvistui Dowlerin murhaajaksi vasta yhdeksän vuotta myöhemmin.

Entinen yökerhon sisäänheittäjä Levi Bellfield istuu vankilassa elinkautista murhatuomiota ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen.

Asianajaja Baconin mukaan Bellfield tunnustaa kirjeessään murhanneensa Lin ja Megan Russellin vuonna 1996. Hän kertoi kirjeen sisältävän myös yksityiskohtaisia tietoja veriteosta.

– Tällaista ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Tein rikoksen, ja toinen henkilö pidätettiin siitä. Ollakseni rehellinen, se oli helpotus. Pyydän katalia tekojani anteeksi Stonen ja Russellin perheiltä. Päässäni ei ollut kaikki hyvin silloin, kun elin väkivaltaista aikaa. Olen halukas puhumaan poliisille, Bellfield kirjoittaa kirjeessään Baconin mukaan.

Bacon on yrittänyt 15 vuoden ajan saada kumotuksi asiakkaansa Stonen elinkautisia tuomioita. Bellfieldin on jo vuosia aiemmin väitetty tunnustaneen Russellien murhat sellitoverilleen vankilassa, mutta aiemmin hän on kiistänyt tunnustuksen.

– Tämä on täysi ja vilpitön tunnistus. Uskon siihen, mitä hän sanoo ja jos poliisi aikoo kuulustella häntä, uskon hänen viimein myöntävän murhat, Bacon sanoi Sky Newsille.

Russellien tapauksen lisäksi Bellfield tunnustaa kirjeessään Baconin mukaan myös yhden ratkaisemattomana pidetyn henkirikoksen. Kyseessä on Lontoon Hampsteadissa vuonna 1990 tapahtunut kolmen lapsen äidin Judith Goldin murha, josta Bellfield nyt sanoo olevansa vastuussa.

Vääriksi väitettyjä oikeuden tuomioita tutkii Britanniassa CCRC-niminen komitea. BBC:n mukaan Bellfieldin väitetty tunnustus ohjataan seuraavaksi sen nähtäväksi.

– Herra Stonen tämänhetkinen vetoomus on tarkasteltavana ja me pidämme yllä säännöllistä yhteyttä hänen edustajiinsa. Olemme tietoisia siitä, että he ovat lähettämässä lisätietoja. Kun saamme ne, analysoimme ne läpikotaisin ja suoritamme tarvittavia tutkimuksia, CCRC:n tiedottaja kertoi BBC:lle.

Äitinsä ja pikkusiskonsa Chillendenissä kesäkuussa 1996 menettänyt Josie Russell muutti myöhemmin Walesiin isänsä Shaun Russellin kanssa. Hän joutui muun muassa opettelemaan uudelleen puhumaan, mutta on sittemmin luonut uraa menestyvänä tekstiilitaiteilijana.

Levi Bellfieldin tekemistä rikoksista sekä poliisin työstä hänen kiinni saamisekseen kertoo brittiläisen dekkarisarjan Murhaajajahdin ensimmäinen tuotantokausi, joka on parhaillaan katsottavissa Yle Areenassa.