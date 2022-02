Leonid Ivashovin allekirjoittama kirje julkaistiin hänen johtamansa ”itsenäisen upseeriliiton” nettisivuilla. Suomessakin useita kertoja vierailleen kenraalieverstin kirjettä on pidetty aitona Venäjän mediassa.

Venäjän asevoimien nykyiseen johtoon kriittisesti suhtautuva ”Kokovenäläinen upseerikokous” vaatii avoimessa kirjeessään Vladimir Putinin (oik.) eroa. Kirjeen on allekirjoittanut upseeriliiton puheenjohtaja, kenraalieversti Leonid Ivashov.

Venäjän asevoimien nykyiseen johtoon kriittisesti suhtautuva ”itsenäinen upseeriliitto” on julkaissut Venäjän kansalle ja presidentti Vladimir Putinille osoitetun avoimen kirjeen, jossa se vaatii kaikkien sotasuunnitelmien hautaamista ja presidentti Putinin eroa.

Venäjäksi upseeriliitto kantaa nimeä Kokovenäläinen upseerien kokous (OOS). Liitto kertoo, että se perustettiin vuonna 2003 Venäjän nykyisestä johdosta ja asevoimista riippumattomaksi ja erilliseksi itsenäiseksi järjestöksi, jotta sen puitteissa voidaan keskustella Venäjän asevoimien todellisesta tilasta.

Kirjeen on allekirjoittanut upseeriliiton puheenjohtaja, kenraalieversti Leonid Ivashov, 78. Liittoon kerrotaan kuuluvan sekä nykyisessä aktiivipalveluksessa olevia upseereita että eläkkeelle jääneitä upseereita.

Ivashov tunnetaan suorapuheisena, kansallismielisenä ja Naton laajentumista vastustavana ammattisotilaana. Vuonna 2000 hän kävi Suomessakin tutustumassa Suomen puolustusjärjestelyihin ja erityisesti meripuolustukseen.

Vuonna 2000 Ivashov varoitti IS:n haastattelussa Suomea ”Nato-flirtistä”. Hänen mukaansa yhteistyö Naton kanssa saattaa uhata Suomen liittoutumattomuuspolitiikan uskottavuutta.

Ivashov kävi Suomessa myös vuonna 1998. Silloin hän luennoi maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssille ”Venäjän kansallisen turvallisuuden uhkatekijöistä lännessä”.

Kenraalieversti Leonid Ivashov tapasi vuonna 2000 Suomen vierailullaan Suomen silloisen puolustusministerin Jan-Erik Enestamin.

Ivashovin allekirjoittaman avoimen kirjeen mukaan sodan aloittaminen hyökkäämällä nyt Ukrainaan olisi valtava tragedia ja vakava rikos.

Sota toisi tullessaan vääjäämätöntä hävitystä ja tuhoa sekä lukemattomia ihmishenkien menetyksiä, paljon kärsimystä sekä yhteiskunnan keskeisten toimintojen lamautumista, Ivashov varoittaa liiton virallisilla sivuilla.

Kirjeessä muistutetaan, että aikaisemmin ”Neuvostoliitto soti vain pakon edessä” – silloin kuin valtion suvereniteetti ja yhteiskunnan keskeiset toiminnot olivat vakavasti uhattuina eikä muuta ulospääsytietä ollut.

Kirjettä on siteerattu laajasti Venäjän mediassa, kuten esimerkiksi Eho Moskvyssä, Dozhd-kanavalla ja radio Svobodassa. Kirje on julkaistu jo 31. tammikuuta, mutta Venäjällä siihen kiinnitettiin huomiota vasta sunnuntaina 6. helmikuuta.

” Presidentti ja hallitus eivät voi olla tajuamatta seurauksia. He eivät ole niin typeriä.

Leonid Ivashov.

Ivashov kysyy, mikä uhkaa Venäjän olemassaoloa nyt ja onko sellaista uhkaa edes olemassa. Hänen mielestään tällaista Venäjän valtioon tai sen keskeisiin intresseihin kohdistuvaa vakavaa ulkoista uhkaa ei tällä hetkellä ole: strateginen vakaus on säilynyt, ydinaseet ovat luotettavasti kontrollissa, eikä puolustusliitto Natokaan ole aivan heti laajenemassa.

Uhka kumpuaa Ivashovin mukaan korkeintaan Venäjän sisältä päin. Liiton mukaan kaikki elämän tärkeät osa-alueet, alkaen väestörakenteesta ja -kehityksestä, ovat Venäjällä menossa voimakkaasti huonompaan suuntaan. Yhden osa-alueen pettäminen voi johtaa koko yhteiskuntajärjestyksen romahtamiseen.

Avoimessa kirjeessä katsotaan, että Venäjän valtiomalli on tullut tiensä päähän maan johdon ja hallinnon kyvyttömyyden ja ammattitaidon puutteen takia sekä yhteiskunnan passiivisuuden ja järjestäytymättömyyden takia.

Sisäiset ongelmat eivät kuitenkaan ole sotimisella ratkaistavissa. Sen takia joukkojen kasaaminen Ukrainan rajalle on Ivashovin mielestä keinotekoista ja laskelmoivaa.

Ivashov muistuttaa myös, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Ukrainasta tuli itsenäinen valtio, jolla on oikeus puolustaa omaa aluettaan. Venäjän hallinto on myös tunnustanut Donetskin ja Luhanskin alueiden kuulumisen Ukrainaan esimerkiksi Minskin-sopimuksessa.

Kirjeessä muistutetaan myös, että kansainvälinen yhteisö ei ole hyväksynyt Krimin ja Sevastopolin valloitusta eikä niiden kuulumista Venäjään, mikä osoittaa Ivashovin mukaan ”vakuuttavasti Venäjän ulkopolitiikan epäonnistumisen”.

– Yritys pakottaa ”rakastamaan” Venäjää ja sen johtajaa uhkavaatimusten ja väkivallan käytöllä uhkailun kautta on järjetöntä ja äärimmäisen vaarallista, kirjeessä lukee.

Venäläisiä sotilasajoneuvoja junakuljetuksessa Valko-Venäjällä tammikuun puolivälissä.

Kirjeessä painotetaan, että hyökkäys Ukrainaan johtaisi kolmeen asiaan: 1) asettaisi koko Venäjän olemassaolon kyseenalaiseksi, 2) tekisi Venäjästä ja Ukrainasta ikuisiksi ajoiksi verivihollisia ja 3) johtaisi tuhansien tai jopa kymmenien tuhansien nuorten miesten menehtymiseen kummallakin puolella rajaa, mikä vaikuttaisi vakavasti kummankin maan väestörakenteeseen.

Lisäksi Ivashov muistuttaa, että Venäjä saisi todennäköisesti vastaansa myös monen Nato-maan sotajoukot, ja moni maa saattaisi julistaa sodan Venäjää vastaan. Sotatoimien ohella Venäjään kohdistuisivat kovat sanktiot. Ivashovin mukaan seurauksena voisi olla jopa kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle jättäminen tai Venäjän ”itsenäisyyden riistäminen”.

– Presidentti ja hallitus eivät voi olla tajuamatta seurauksia. He eivät ole niin typeriä, Ivashov toteaa avoimessa kirjeessä.

Ivashovin upseeriliitto kysyykin, mikä on perimmäinen syy siihen, että jännitettä kasvatetaan sodan kynnykselle. Vastaus on kirjeen mukaan se, että Venäjän johto on tajunnut, ettei se pysty ratkaisemaan maan sisäisiä kriisejä, mikä voisi johtaa kansalaisten kapinaan ja vallanvaihtoon.

Ivashov epäilee, että sodan aloittaminen on kahdesta huonosta vaihtoehdosta nykyjohdolle lopulta mielekkäämpi.

– Emme voi päätyä mihinkään muuhun selitykseen, kirje sanoo.

Kirje päättyy siihen, että liitto vaatii presidentti Putinia luopumaan kaikista sotilaallisista suunnitelmista ja provokaatioista sekä suostumaan rauhanomaiseen vallanvaihtoon eroamalla tehtävästään.

– Venäjän presidentiltä me, Venäjän upseerit, vaadimme, että hän luopuu rikollisesta sodanlietsomispolitiikasta... ja että hän eroaa tehtävästään, kirjeessä lukee.

Lisäksi liitto vetoaa kaikkiin sekä asepalveluksessa että reservissä oleviin sotilaisiin, että he pysyisivät valppaina, vastustaisivat propagandaa, pidättäytyisivät sotatoimista ja sitä kautta estäisivät sisäisen konfliktin.