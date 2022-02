Moni britti pitää kuningatar Elisabetin valtakautta saavutuksena – ”En luopuisi monarkiasta, mutta kyllä siellä on työsarkaa”

Varsinkin nuorten keskuudessa monarkian kannatus on laskenut. Nuoret haluaisivat Britannialle mieluummin vaaleilla valitun johtajan.

Yli 60 prosenttia briteistä kannattaa yhä monarkiaa, mutta varsinkin nuorten keskuudessa kannatus on laskenut, ja he haluavat mieluummin vaaleilla valitun johtajan, kertovat mielipidemittaukset.

Vaikka briteistä moni ei kannata monarkiaa, pitää moni silti kuningatar Elisabetin pitkää vallassaoloa saavutuksena ja kuningatarta maata yhdistävänä hahmona. Uutistoimisto AFP haastatteli kadulla tavallisia brittejä ja kyseli heidän tuntojaan Elisabetin vallassaolon 70-vuotispäivänä.

Opetusalalla työskentelevä 33-vuotias David Newell sanoi päivän ”merkitsevän jotain”.

– Elämme Britanniassa, olen britti ja kyseessä on brittiläinen instituutio, osa maan rakennetta. Joten kyllä sillä on merkitystä. Ja minusta on myös mukavaa saada pari vapaapäivää. En luopuisi monarkiasta, mutta kyllä siellä on työsarkaa, Newell sanoi.

Sijoitusalalla työskentelevän viisikymppisen Bill Hartnessin mielestä Elisabet on esimerkillinen henkilö.

– Hänellä on ollut ylä- ja alamäkiä vuosien aikana, mutta häntä kunnioitetaan paljon ja johtajana hän on rehellinen. Sitä meidän täytyisi saada enemmän johtajiltamme näinä päivinä, koska sitä emme juuri näe muualla, Hartness sanoi.

Eläkkeellä oleva 60-vuotias Helen Chadwick sanoi, ettei hän juuri kannata kuningashuonetta.

– Täytyy sanoa, että en juuri ole monarkian ihailija. Kulttuurini ja taustani on pohjoisesta ja minulla on myös irlantilaisia juuria. Mutta jotain tämä merkitsee kaikille, ja jos tänä päivänä on olemassa yksi henkilö, jossa kiteytyy se mitä tämä maa edustaa, se on varmastikin kuningatar, Chadwick sanoi.

Politiikassa mukana oleva 22-vuotias John Paul kutsui kuningattaren pitkää valtakautta ”todella hienoksi saavutukseksi”.

– Se todella yhdistää maan ja tuo ihmiset yhteen. Kuningatar on hyvin suosittu kaikissa sukupolvissa. Kolme sukupolvea voi katsoa kuningatarta ja kokea jonkinlaista yhteyttä häneen, Paul sanoi.

– Mikä minuun on erityisesti vaikuttanut, on että erityisesti koronapandemian ensimmäisen aallon aikana, kun meillä oli ensimmäinen koronasulku, ihmiset silloinkin katsoivat kuningatarta.