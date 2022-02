Mediat: Venäjä kasaa joukkojaan Ukrainan rajoille – täysimittainen sota voi käynnistyä hetkessä

Tiedustelulähteiden mukaan Putin ei ole vielä tehnyt päätöstä hyökkäyksestä Ukrainaan.

Yhdysvaltojen arvion mukaan Venäjä on kasannut Ukrainan rajoille 70 prosenttia asevoimista, jotka täysimittaiseen sotaan tarvitaan. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN, The New York Times ja uutistoimisto Reuters tiedustelulähteisiin vedoten. Nimettömät lähteet eivät täsmentäneet, mihin arviot perustuvat ja mistä tiedot ovat peräisin.

Arvioiden mukaan venäläisiä sotilaita on Ukrainan rajoilla yli 100 000. Venäjä on keskittänyt joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle syksystä eteenpäin. CNN kertoo, että Venäjä lisää joukkojen määrää Ukrainan vastaisilla rajoilla lähes päivittäin.

Lisäksi Venäjä on lähettänyt sotilaita Valko-Venäjälle Ukrainan pohjoisrajalle. Valko-Venäjälle on lähetetty muun muassa Spetsnaz-erikoisjoukkoja.

Venäjän toimet ovat herättäneet huolta länsimaissa.

CNN:lle ja New York Timesille puhuneiden virkamiesten mukaan on kuitenkin epäselvää, aikooko Venäjän presidentti Vladimir Putin tehdä päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan. Virkamiesten mukaan satelliittikuvat, venäläisjoukkojen viestintä ja kuvat Venäjän kalustosta paljastavat, että Ukrainan rajoilla on riittävästi sotavoimia suurimpaan sotilasoperaatioon Euroopassa vuoden 1945 jälkeen.

Jos Putin päättää aloittaa sodan, seuraukset olisivat Ukrainalle katastrofaalisia. Esimerkiksi pääkaupunki Kiovan valtaamisessa kestäisi CNN:n lähteiden mukaan 48 tuntia. Siviilejä hyökkäyksessä kuolisi arvioiden mukaan 25 000–50 000.

Viranomaiset varoittavat myös massiivisesta pakolaisaallosta, jonka hyökkäys synnyttäisi. Aiemmin NRC-pakolaisjärjestö on kertonut, että sodan vuoksi jopa kaksi miljoonaa ihmistä joutuisi jättämään kotinsa. Joidenkin arvioiden mukaan pakolaisten määrä olisi korkeampi.

New York Times ja uutistoimisto Reuters kertovat, että yhdysvaltalaisviranomaiset eivät usko hyökkäyksen alkavan ennen helmikuun puoliväliä. Tuolloin maa olisi riittävän jäässä raskaan kaluston liikkumiseen. CNN:n mukaan yhdysvaltalaisviranomaiset ovat sanoneet, että sääolosuhteiden kannalta Putinin pitää toimia maaliskuun loppuun mennessä, mikäli hän päättää hyökätä Ukrainaan.

Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley sanoi tammikuun lopulla, että Venäjä voisi aloittaa hyökkäyksen hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Aiemmin helmikuussa yhdysvaltalaisviranomaiset kertoivat, että Venäjä käyttäisi syynä sodan aloittamiseen tekaistua videota. New York Timesin lähteiden mukaan videolla näkyisi lavastettu Ukrainan armeijan hyökkäys Venäjälle tai Itä-Ukrainassa asuvia venäjänkielisiä kohtaan.

Samaan aikaan, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan rajoille, Ukraina on saanut sotilaallista tukea länsimailta. Esimerkiksi Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle muun muassa panssarintorjuntaohjuksia, kuljetuskalustoa ja viestintävälineitä.

Lisäksi Ukraina solmi tammikuussa sopimuksen, jonka myötä maa pääsee Naton haittaohjelmatietoja käsittelevälle sovellusalustalle. Sopimus solmittiin sen jälkeen, kun Ukraina joutui tammikuussa kyberhyökkäyksen kohteeksi.