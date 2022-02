Marokossa käynnissä olevaa pelastusoperaatiota on seurannut valtava joukko ihmisiä koko Pohjois-Afrikan alueella. Myös paikan päälle Ighranen kylään on kerääntynyt tuhansia ihmisiä.

Marokossa pelastusviranomaiset ovat ahkeroineet jo neljän vuorokauden ajan kellon ympäri pelastaakseen syvään kaivoon pudonneen 5-vuotiaan Rayanin. Myöhään perjantai-iltana haastavan ja monimutkaisen pelastusoperaation kerrottiin edenneen kriittiseen pisteeseen, sillä viranomaiset olivat päässeet jo hyvin lähelle kohdettaan.

AFP:n mukaan perjantaina auringon laskiessa pelastajat olivat maan uumenissa kaivamassa kolmimetristä tunnelia, jonka kautta poika olisi tarkoitus saada turvaan.

– Olemme melkein perillä. Olemme työskennelleet pysähtymättä kolme päivää ja väsymys alkaa vaikuttaa, operaation johtajiin kuuluva Abdesalam Makoudi kertoi uutistoimistolle.

Pelastustöitä seurattiin Ighranen kylässä perjantaina herkeämättä.

Pikkupoika putosi tiistaina iltapäivällä 32 metriä syvän tyhjän kaivon pohjalle Chefchaouenin provinssissa sijaitsevassa syrjäisessä Ighranen kylässä. Marokon median mukaan pelastajat onnistuivat toimittamaan Rayanille happea, ruokaa ja juomaa torstaina, mutta lapsen voinnista ei ole tämän jälkeen kerrottu julkisuuteen.

Muun muassa New York Times kertoo pelastusoperaation saaneen suurta huomiota Pohjois-Afrikassa, jossa sitä on seurannut erilaisten suorien lähetysten välityksellä valtava joukko ihmisiä. Myös Ighranen kylään on kerääntynyt tuhansia ihmisiä seuraamaan tilanteen etenemistä.

Paikalla olevan AFP:n toimittajan mukaan jännitys paikan päällä on ollut lähes käsin kosketeltavissa, ja osa väkijoukosta on kannustanut pelastustyöntekijöitä aplodein.

Halkaisijaltaan vain 45 senttimetrin kokoinen kaivo on liian kapea, jotta Rayan voitaisiin pelastaa sen kautta. Myöskään kaivon leventäminen ei tule kyseeseen, sillä sitä pidetään liian riskialttiina keinona.

Näissä olosuhteissa pelastajat päätyivät kaivamaan kaivon viereen toisen, leveämmän kuilun, jonka kautta pojan luokse yritetään päästä. Operaatiota vaikeuttaa kivistä ja hiekasta koostuva maaperä, joka on altis maanvyöryille.

Rayanin äiti kertoi aiemmin paikalliselle medialle, että poika oli ollut tiistaina leikkimässä kotinsa lähellä, kun hän katosi. Perheenjäsenet jalkautuivat etsimään Rayania, mutta huomasivat pian tämän pudonneen kaivoon.

– Pidän edelleen yllä toivoani siitä, että saamme hänet ulos sieltä elossa, äiti kertoi televisiossa kyynelehtien.

Kaivon lähelle on kaivettu toinen kuilu, jonka kautta Rayan yritetään pelastaa turvaan.

Maan pinnalla poikaa on odottamassa joukko lääkintäviranomaisia, ja myös helikopteri on valmiina kiidättämään tämän sairaalaan pikaisesti.

Rayanin tilanne on tuonut monelle mieleen Espanjassa vuonna 2019 nähdyn ja maailmalla tiiviisti seuratun operaation, jossa yritettiin pelastaa niin ikään tyhjään kaivoon pudonnut 2-vuotias Julen Rosello. Hänet saatiin nostettua maan pinnalle 13 päivää jatkuneen operaation päätteeksi, mutta menehtyneenä.