Itävallan viranomaiset vahvistivat kaksi uutta lumivyöryjen aiheuttamaa kuolemaa lauantaina. Aiemmin perjantaina tapahtuneessa lumivyöryssä sai surmansa viisi ihmistä.

Lumivyöryt surmasivat ainakin seitsemän ihmistä Itävallassa Tirolin alueella perjantaina. Kuolleista neljän on kerrottu olleen ruotsalaisia lasketteluturisteja.

Reutersin mukaan paikallinen poliisi kertoi lauantaina, että kaksi itävaltalaista hiihtäjää oli kuollut perjantaina lumivyöryn seurauksena vain muutama tunti sen jälkeen, kun viisi ihmistä oli menehtynyt samalla tavalla toisessa lumivyöryssä. Pelastusviranomaiset löysivät 60-vuotiaan itävaltalaismiehen ja hänen 61-vuotiaan puolisonsa ruumiit lauantain vastaisena yönä.

Sukulaiset olivat ottaneet yhteyttä viranomaisiin perjantai-iltana, kun hiihtämään lähteneestä pariskunnasta ei ollut kuulunut mitään sitten iltapäivällä tapahtuneen viimeisen yhteydenoton. Tuolloin mies oli kertonut päässeensä vaimonsa kanssa Breitegg-vuoren 1 868 metrin korkeuteen yltävälle huipulle.

Aiemmin perjantaina 42-vuotias itävaltalainen hiihto-opas sekä neljä ruotsalaista, samaan ikäluokkaan kuulunutta miestä kuolivat jäätyään lumivyöryn hautaamiksi Sveitsin rajan tuntumassa, Spissin kaupungin lähellä.

Ryhmään kuulunut 43-vuotias ruotsalaismies onnistui hälyttämään puhelimellaan apua ja selvisi vyörystä hengissä.

Aftonbladetin mukaan surmansa saaneet opas ja neljä ruotsalaista raahautuivat lumen mukana noin 350 metrin matkan ja jäivät lopulta täysin sen peittämiksi. Viides ruotsalainen raahautui ainoastaan 250 metriä ja peittyi lumeen vain osittain, minkä vuoksi hän kykeni myös lähettämään puhelimellaan viestin Whatsappin keskusteluryhmän kautta Ruotsissa olevalle kollegalleen.

Tieto miesten jäämisestä lumivyöryn alle välitettiin Itävallan pelastusviranomaisille, jotka käynnistivät helikopterietsinnät. Pelastusoperaatioon osallistui myös Sveitsin viranomaisia.

– Hänen tilansa on melko hyvä, mutta häneltä on todennäköisesti murtunut kylkiluu, kuvaili Landeckin kaupungin poliisitarkastaja Georg Plattner elossa selvinneen ruotsalaisen vointia Dagens Nyheterille.

Viisi lumen hautaamaksi jäänyttä laskettelijaa onnistuttiin pelastamaan Söldenin hiihtokeskuksessa perjantaina.

Perjantaita on kuvailtu säänsä puolesta poikkeuksellisen vaaralliseksi päiväksi Alpeilla. Lumivyöryjen syntymistä on edesauttanut raskaiden lumisateiden jälkeinen lämpimämpi sää.

Tirolin alueella on rekisteröity kahden vuorokauden aikana yli 50 lumivyöryä, kertoi AFP. Yksi lumivyöryistä tapahtui uutistoimiston mukaan kuuluisan Söldenin laskettelukeskuksen rinteillä.

Vyöryn hautaamat viisi ihmistä saatiin kuitenkin pelastettua lumen alta hengissä.

Itävallan Alpeilla tapahtuneissa lumivyöryissä on saanut viime vuosina surmansa keskimäärin 20 ihmistä vuodessa. Kahden viimeisen vuoden aikana luku on jäänyt huomattavasti pienemmäksi koronaviruspandemian seurauksena, sillä se on vähentänyt rinteissä liikkujien määrää.