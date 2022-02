Kansainvälinen avaruusasema syöksyy Maahan vuonna 2031 – kohteena avaruusalusten hautausmaa

Yhdysvaltain avaruushallinto suunnittelee, että Kansainvälinen avaruusasema ISS putoaisi Maahan sen jälkeen, kun sillä ei enää työskennellä.

Kansainvälinen avaruusasema ISS syöksyy Tyyneen valtamereen vuoden 2031 alkupuolella, Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa suunnittelee BBC:n mukaan.

Avaruusasema putoaa paikkaan, joka tunnetaan Point Nemona. Se on kaukaisin paikka maasta Maapallolla ja se tunnetaan avaruusalusten hautausmaana. Esimerkiksi Venäjän avaruusasema Mir putosi sinne vuonna 2001.

ISS rakennettiin vuonna 1998. Projektiin osallistuivat Yhdysvaltojen lisäksi Venäjä, Kanada, Japani ja useita Euroopan maita. Avaruusasemalla on työskennellyt astronautteja 19:stä eri maasta.

Tällä hetkellä kansainvälisen avaruusaseman toiminta on hyväksytty vuoteen 2024 asti. Yhdysvallat toivoo, että se voitaisiin pitää toiminnassa vuoteen 2031 asti. Tämä vaatii kuitenkin kaikkien kansainvälisten kumppanimaiden hyväksynnän, mukaan lukien esimerkiksi Venäjän.

Venäjä on antanut ymmärtää, että myös se on valmis jatkamaan kansainvälisellä avaruusasemalla vuoden 2024 jälkeenkin. Venäjä on kuitenkin varoittanut, etteivät avaruusaseman rakenteet kestä, että siellä työskenneltäisiin vielä vuoden 2030 jälkeen.

– ISS ei kestä ikuisesti, mutta Nasa odottaa, että sillä voidaan operoida turvallisesti vuoden 2030 loppuun asti, Nasan raportissa todetaan CBS Newsin mukaan.

Kun avaruusaseman toiminta loppuu, kolme venäläistä avaruusalusta vetävät sen pois kiertoradalta ja aseman matka kohti Maata alkaa.