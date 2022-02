Juha Saarisen kommentti: Isis on muuttunut – siksi uuden johtajan kuolema ei välttämättä ole kovin merkittävää

Isisin johtajan äskettäinen ”poistuminen taistelukentältä” on merkittävä virstanpylväs Isisin vastaisessa sodassa, mutta sen välittömät strategiset vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Seuraajansa valinta on kuitenkin merkittävä haaste ryhmälle, kirjoittaa jihadismiin erikoistunut tutkija Juha Saarinen.

Aiemmin tällä viikolla presidentti Joe Biden julisti Isisin johtajan ja kalifin Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishin tulleen ”poistetuksi taistelukentältä” Yhdysvaltain erikoisjoukkojen operaatiossa Idlibin maakunnassa.

Edeltäjänsä Abu Bakr al-Bagdadin tavoin, häntä ei saatu elävänä kiinni vaan hänen on uutisoitu räjäyttäneen itsensä ja perheenjäsenensä kiinnijäämisen välttämiseksi. Mielenkiintoisesti, molemmat asuivat alueella, jota hallitsi Isisille vihamielinen Hayat Tahrir al-Sham.

Toisin kuin al-Bagdadi – joka oli karismaattinen ja tunnettu hahmo – al-Quraishin profiili oli päinvastainen, heijastaen Isisin strategisia olosuhteita johtokautensa aikana. Hän toimi täysin salassa, eikä tiettävästi jättänyt jälkeensä ainuttakaan julkista puheenvuoroa.

Al-Quraishin kuoleman vaikutuksia on haastavaa arvioida. Keskeisin kysymys kytkeytyy hänen operatiiviseen roolinsa Isisissä. Hänen johtokaudellaan Isis on on osoittanut elpymisen merkkejä. Viimeisin esimerkki tästä on päiviä kestänyt yllätyshyökkäys vankilaan Syyrian Hasakassa tammikuussa.

Selvää ei kuitenkaan ole, minkälainen rooli al-Quraishilla on ollut Isisin toiminnassa tai mikä hänen johtajuutensa merkitys on ollut sen asteittaiselle elpymiselle Syyriassa ja Irakissa viimeisen kahden vuoden aikana.

Tähän liittyvä mielenkiintoinen elementti on al-Quraishin – ja aiemmin al-Bagdadin – oleskelu HTS:n hallinnoimalla alueella. Tämä ei vaatinut piileskelyä pelkästään kansainvälisilta toimijoilta vaan myös paikallisilta Isisille vihamielisiltä aseellisilta ryhmiltä.

Tämä on osaltaan varmasti vaikeuttanut al-Quraishin tapauksessa operatiivisen roolin ylläpitämisen kannalta keskeistä kykyä lähettää viestejä ja käskyjä Isisin muille johtohahmoille. Tässä kontekstissa kuitenkin tarpeellista huomioida, että Isis on hajauttanut toimintaansa vuodesta 2016 lähtien. Tämän taustalla on ollut ryhmälle epäsuotuisat kehitykset sen toiminta-alueella, merkittävä sotilaallinen paine, ja ryhmän historia kumouksellisen sodankäynnin ja terrorismin harjoittamisessa.

Isisin tämänhetkinen luonne vähentäneekin al-Quraishin kuoleman strategista merkitystä, eikä se itsessään ei heikennä ryhmää merkittävästi. Onkin tärkeää huomioida, että Isis on ollut vastaavassa tilanteessa aiemminkin, ja se on osoittanut resilienssinsä johtajiin kohdistuvia ”dekapitaatioiskuja” vastaan.

Osaltaan tämä resilienssi on nojannut byrokraattiseen lähestymistapaan johtajavalinnassa. Edellisten kertojen tapaan johtajavalinnasta on vastuussa ryhmän sisäinen vaikutusvaltaisista johtohahmoista koostuva neuvosto.

Uuden johtajan valinta on kuitenkin mahdollinen epävakauttava kehitys.

Mikäli ryhmä ei ole pohtinut seuraajaa entiselle johtajalleen tai käytäntöjä uuden johtajan valinnalle tilanteessa, jossa ryhmään kohdistuu reaaliaikaista ja tehokasta sisäistä viestienvaihtoa tehokkaasti häiritsevä sotilaallinen paine, voi al-Quraishin kuolema hyvinkin muodostua lyhyen aikavälin häiriötekijäksi – etenkin mikäli hän pystyi ylläpitämään operatiivista roolia piilopaikastaan käsin.

Seuraajan valinta tulee myös asettamaan merkittäviä haasteita. Jo toisen kalifin menettäminen kahden ja puolen vuoden sisään voi olla epävakauttava kehitys ryhmän sisällä, ja se varmasti korottaa painetta oikeanlaisen johtajan valitsemiseksi.

Mikäli Isisin seuraava johtaja on korkean profiilin karismaattinen johtohahmo al-Bagdadin tavoin, voi se vaikuttaa merkittävästi ryhmän paikalliseen, alueelliseen, ja globaaliin vetovoimaan sekä kykyyn rekrytoida uusia jäseniä. Toisaalta, tällainen johtaja tulee eittämättä lisäämään ryhmään korostuvaa sotilaallista painetta.

Mikäli seuraava johtaja on al-Quraishin tavoin matalamman profiilin jihadisti, voi se vähentää ryhmän johtoon kohdistuvaa sotilaallista painetta väliaikaisesti – etenkin mikäli hänestä on saatavilla vähäisesti tiedustelutietoa. Toisaalta, tällainen johtaja tuskin lisää Isisin vetovoimaa. Yhtälailla on mahdollista, että tällainen johtaja luo jännitteitä ja jakolinjoja ryhmän sisällä.

On myös mahdollista, että tällainen valinta edesauttaa fragmentoitumista ja valtakamppailua Isisin paikallishaarojen keskuudessa. Mikäli keskusjohdon ja paikallishaarojen välinen suhde häiriintyy, voi se johtaa paikallisten ryhmien etääntymiseen yhteisistä tavoitteista. Pahimmillaan se voi johtaa myös siihen, että paikallishaarojen keskuudesta nousee keskusjohdon legitimiteetin haastavia kilpailijoita.

Isisin kannalta tällainen kehityskulku olisi erityisen haitallinen. Ryhmä onkin viime vuosina korostanut omassa viestinnässään etenkin Aasiassa ja Afrikassa toimivien paikallishaarojen menestystä oman visionsa ja vetovoimansa ylläpitämiseksi.

Al-Quraishin kuoleman välittömät strategiset vaikutukset jäänevät vaikutuksiltaan vähäisiksi. Seuraavan johtajan valinta on Isisille merkittävä haaste, ja uuden johtajan valinta voi vaikuttaa keskeisesti siihen, mihin suuntaan ryhmä kehittyy jatkossa paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti.

Todennäköistä on, että seuraava johtaja on kokenut jihadisti, sekä halukas ja motivoitunut jatkamaan taistelua ryhmän monia vihollisia vastaan. Nähtäväksi kuitenkin jää, kehittyykö hänestä al-Bagdadin kaltainen näkyvä ja karismaattinen johtohahmo vai jääkö hän johtokaudeltaan yhtä lyhytaikaiseksi ja profiililtaan yhtä salaperäiseksi kuten edeltäjänsä.