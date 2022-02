Historiallinen silta halutaan purkaa Jeff Bezosin luksusjahdin tieltä Rotterdamissa

Laivanrakentajan suunnitelmat ovat jakaneet mielipiteitä Rotterdamissa.

Rotterdamissa, Alankomaissa, laivanvalmistaja on pyytänyt lupaa purkaa historiallinen Koningshaven-silta, jotta valtava superjahti pystytään siirtää mereen, CNN uutisoi. Paikallismedian mukaan 127 metriä pitkän ja kolmimastoisen aluksen on tilannut Amazon-miljardööri Jeff Bezos.

Jahdin rakentava yritys ei ole vielä hakenut virallista lupaa. Yrityksen olisi maksettava sillan purkamisesta aiheutuvat kulut, jos lupa heltiää.

Koningshaven, josta paikalliset käyttävät nimeä De Hef, on entinen rautatiesilta. The Guardianin mukaan silta valmistui vuonna 1878. Natsit pommittivat sen hajalle toisessa maailmansodassa, mutta se rakennettiin samalle paikalle uudestaan.

Kun rautatieliikenne loppui, silta aiottiin purkaa. Kaupungissa kuitenkin syntyi suuria mielenosoituksia, joissa vaadittiin sillan jättämistä paikoilleen. Näin lopulta myös tapahtui.

Silta on sen jälkeen purettu vain laajojen korjaustöiden takia. Se koottiin takaisin vuonna 2017 ja tuolloin viranomaiset lupasivat, ettei sitä enää koskaan purettaisi, alankomaalainen Rijnmond on uutisoinut.

Koningshaven-silta on yksi Rotterdamin kuuluisista maamerkeistä.

Ajatus sillan purkamisesta on jakanut mielipiteitä Rotterdamissa. New York Timesin mukaan työväenpuoluetta edustava kaupunginvaltuutettu Dennis Tak tukee sillan purkamista, koska kaupunki ei joudu siitä maksamaan ja prosessi tuo työpaikkoja.

– Kaupunkina tämä on hyvä tapa saada osa hänen rahoistaan, Tak sanoi viitaten Bezosiin.

Moni on kuitenkin tyrmistynyt ajatuksesta purkaa historiallinen silta. Rotterdamista kirjan kirjoittanut Siebe Thissen uskoo, että osasyy ihmisten tuohtumukseen on se, että kyse on nimenomaan Jeff Bezosin jahdista.

– Ihmiset kyselevät: ”Miksi juuri tämä tyyppi?” Tämä on työväenluokkainen kaupunki ja he kaikki tietävät, että Jeff Bezos riistää työntekijöitään, joten ihmiset kysyvät: ”Miksi tämän tyypin pitäisi saada purkaa silta veneelleen?”

Torstaihin mennessä yli 600 ihmistä oli ilmoittautunut tapahtumaan, jonka nimi kuului: ”Heitetään kananmunia Jeff Bezosin superjahtia päin.”

– Rotterdamilaiset ovat ylpeitä kaupungistaan eivätkä revi alas ikonisia rakennuksia vain, koska olet superrikas, vitsillä tapahtuman perustanut Pablo Strörmann sanoi.