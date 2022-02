Uusi hiv-muunnos löytyi Alankomaissa – voi johtaa hoitamattomana nopeammin aidsiin

Tutkijoiden mukaan nykyisin käytössä olleet lääkkeet purevat uuteen virusmuunnokseen.

Alankomaissa on havaittu uusi, aiempia muunnoksia vaarallisempi HI-viruksen muunnos, Science-lehdessä julkaistu tutkimus kertoo. Uusi virusmuunnos havaittiin 109 ihmisellä.

Uudesta muunnoksesta, jota kutsutaan VB-variantiksi, aiempaa vaarallisemman tekee sen huomattavasti parempi taudinaiheuttamiskyky. Uuden muunnoksen saaneilla oli 3,5–5,5 kertaa suurempi HI-viruspitoisuus veressä kuin niillä, joiden tartunta oli aiempaa virusmuunnosta. Lisäksi VB-variantin saaneilla immuunikato oli nopeampaa, France24 kertoo.

Tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä arvioitiin olevan riski saada aids vain kahden, kolmen vuoden sisällä diagnoosista ilman hoitoa. Aids on kyseessä, kun hiv-tartunnan saaneella todetaan ainakin yksi oheistauti. Yleensä tartunnan saamisesta on tuolloin kulunut useita vuosia ja hiv-infektio on voinut olla oireettomana jopa vuosikymmenen.

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että hoidon aloittamisen jälkeen VB-variantin saaneiden henkilöiden immuunijärjestelmä toipui samalla tavalla kuin henkilöiden, jotka olivat saaneet jonkin aiemman hiv-muunnoksen.

– Tämä uusi virusvariantti ei ole hälyttävä, totesi Oxfordin yliopiston epidemiologi Chris Wymant AFP:lle.

Wymant johti torstaina julkaistua tutkimusta. Hänen mukaansa variantti todennäköisesti levisi 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa Alankomaissa. Sen aiheuttamat tartunnat todennäköisesti alkoivat vähentyä vuoden 2010 paikkeilla. Koska uudet lääkkeet vaikuttavat toimivan myös tämän variantin kohdalla, tutkijat eivät usko, että Alankomaissa käytetty hiv-hoito olisi vaikuttanut viruksen muuntumiseen.

Tutkijat korostavat varhaisen tartunnan toteamisen ja hoidon aloittamisen tärkeyttä.

– Havaintomme korostavat Maailman terveysjärjestyksen antaman ohjeen tärkeyttä, että ihmiset, joilla on riski saada hiv, käyvät säännöllisesti testeissä varhaisen diagnoosin saamiseksi ja hoidon aloittamiseksi välittömästi diagnoosin jälkeen, totesi tutkimuksessa mukana ollut tutkija Christophe Fraser.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan vuonna 2020 hivin kanssa eli 37,7 miljoonaa ihmistä. Suomessa oli todettu vuoden 2020 loppuun kaiken kaikkiaan mennessä 4 326 hiv-tartuntaa, THL on tilastoinut.