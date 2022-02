– Tuntuu, että minulla on aina ollut niin omat juttuni, etten ole kuulunut oikein mihinkään. Täällä sen sijaan on miljoonia ihmisiä, joilla on omat juttunsa ja jotka ovat ties minkälaisia hörhöjä. Täällä tunnen kuuluvani joukkoon, Hanne Halonen miettii. Kädessään hänellä on isoisänsä vanha heinähanko.