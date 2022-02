Seppo ja Kristiina toteuttivat haaveensa ja muuttivat Fuengirolaan - Suomesta on ikävä kahta asiaa

Kristiina Saaristo on aina haaveillut kirjastonhoitajan ammatista, ja nyt Fuengirolassa hän on päässyt sitä toteuttamaan. Muitakin uusia ammatteja kaksikon on tullut kokeiltua: Baarimikkona työskentelyä, tietovisan vetämistä sekä karaokeisäntänä ja -emäntänä toimimista.