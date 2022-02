Suomesta Espanjaan muuttanut perhe kertoo, mikä kaikki Aurinkorannikossa koukutti

Lassilat menettivät sydämensä Aurinkorannikolle kerrasta. He myivät omakotitalonsa Oulusta ja muuttivat pysyvästi Espanjaan.

– Minusta parasta täällä on se, että aina on niin lämmintä, että voi uida. Ja täällä on paljon kavereita ja pystyy tehdä niin paljon asioita, ettei tarvitse aina vain mököttää kotona, 11-vuotias Irina Lassila luettelee Espanjassa asumisen parhaita puolia.

Aurinko lämmittää Fuengirolan Los Pacosin kaupunginosassa sijaitsevaa padel-kenttää perjantaina iltapäivällä. Suomea kuuluu joka puolelta, ihmiset näyttävät onnellisilta.

Täällä Irinan vanhemmat, Sami ja Kati Lassila, paiskivat padel-palloja neljästä viiteen kertaan viikossa. Irinakin on kokeillut padelia, mutta se ei ollut hänen juttunsa.

– Tykkään voimistelusta ja harrastan partiota ja käyn laulutunneilla, hän kertoo.

Oulusta Espanjaan muuttaneet Lassilat kertovat imeneensä jonkin verran espanjalaisia tapoja arkeensa, mutta kuvailevat kuitenkin olevansa pohjimmiltaan varsin suomalaisia. – Olemme aina pastilli suussa minuutti etuajassa kaikkialla, Sami luonnehtii.

Vanhempien pelien seuraaminen vierestä on hänestä silti hauskaa. Usein samaan aikaan padel-klubilla on myös muiden suomalaisten lapsia, joiden kanssa ulkona remutaan kuin vanhan ajan kyläyhteisössä.

Oulusta Fuengirolaan muuttaneet Lassilat sysäsi alun perin liikkeelle unelma seikkailusta ja uusista kokemuksista. Perhe lähti ensimmäisen kerran Fuengirolaan vuonna 2012, jolloin luokanopettaja Sami tuli kahdeksi vuodeksi opettajaksi Aurinkorannikon suomalaiseen kouluun. Kati oli tuolloin hoitovapaalla.

Aurinkorannikkovuosien jälkeen perhe muutti takaisin Suomeen, mutta kaksi vuotta kotimaassa oli tarpeeksi.

– Todettiin, että nyt äkkiä takaisin Espanjaan, Sami muistelee.

Muita ulkomaille muuttamisesta haaveilevia suomalaisia Lassilat kannustavat lähtemään rohkeasti kohti unelmia, vaikka se vaatiikin hieman organisointikykyä.

Virkavapaata seurasi vielä opintovapaa, jonka aikana Lassilat asustelivat Aurinkorannikolla ja kehittivät bisnesidean Fuengirolaan perustettavasta yksityiskoulusta, Fuengirolan Kotikoulusta.

Moni suomalainen tulee Fuengirolaan eri pituisiksi ajanjaksoiksi, ja Lassilat halusivat tarjota suomalaisille lapsille koulua, jossa voisi opiskella joustavasti vaikkapa vain viikon tai sitten koko lukuvuoden.

Kesäisin Lassilat käyvät aina Suomessa kesämökillä, mutta muutoin koko elämä on nykyään Espanjassa.

Omakotitalon myyminen Suomessa ja pysyvä muutto aurinkoon eivät ole kaduttaneet, vaikka sopeutuminen uuteen maahan onkin tietyiltä osin ollut työlästä.

” Tuntuu, että Suomessa meillä oli hirveän pitkät työpäivät, joiden jälkeen oli ihan väsyksissä eikä ehtinyt tai jaksanut tehdä tai harrastaa mitään.

Muun muassa valo, elämän sosiaalisuus ja spontaanius sekä aktiivinen vapaa-aika ovat saaneet Lassilan perheen rakastumaan Aurinkorannikolla asumiseen. Varsinkin padel on perheelle mieluinen harrastus.

– Tuntuu, että Suomessa meillä oli hirveän pitkät työpäivät, joiden jälkeen oli ihan väsyksissä eikä ehtinyt tai jaksanut tehdä tai harrastaa mitään, Kati Lassila kertoo.

Kati ja Sami luonnehtivat, että Espanjassa tuntuu kuin yhdessä päivässä olisi oikeastaan kaksi päivää, sillä vapaa-ajalla tulee harrastettua paljon ja tavattua ystäviä.

– Energiaa riittää. En tiedä onko se se valo vai mikä, Sami sanoo.

51-vuotias Sami ja 45-vuotias Kati luonnehtivat, että valoisassa ja lämpimässä Espanjassa itsestään jaksaa pitää parempaa huolta kuin Suomessa. Myös sosiaalisuus tuo paljon iloa arkeen.

– Meillä on sellainen padel-porukka, jolla on kolmena päivänä viikossa yhteiset vakiovuorot, ja sitten sillä samalla porukalla järjestämme juhlia: pikkujouluja, kevätkarkeloita ja vaikka mitä. Vuokraamme saunan, loimutamme lohta… kemuissa on aina ihan superhauskaa.

” Ei sitä ole edes tajunnut, että voisi olla näin tasapainoista ja kivaa – että työ ja vapaa-aika olisivat näin kivassa balanssissa.

Myös naapurit ovat ihania.

– Meillä asuu naapurissa espanjalaisia ja norjalaisia. Kun heille tulee hedelmäpuihin hedelmiä tai kun he leipovat jotakin, meillä ovikello soi ja he tuovat niitä meille, Kati kertoo.

Lassilat ovat huomanneet, että Aurinkorannikolle muuttaminen oli lopulta kuin unelma, josta ei edes osannut unelmoida.

– Ei sitä ole edes tajunnut, että voisi olla näin tasapainoista ja kivaa – että työ ja vapaa-aika olisivat näin kivassa balanssissa, Sami sanoo muiden nyökytellessä vieressä.