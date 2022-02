Mika Aaltolan kolumni: Päättämätön Venäjä vaatii tiukkaa asennetta

Venäjä saattaa olla pakko-oireisessa ja refleksinomaisessa tilassa. Sitä riivaavat sisäiset pelot ja haasteet, joita heijastetaan naapureihin, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Strateginen hämäryys on suurvallan keskeisiä toimintamalleja. Se osoittaa mahtia siellä, missä sitä ei odoteta ja missä vastapuoli on heikoimmillaan. Samalla kun se säilyttää toimintavapauden, se voi muuttaa lähestymistapaansa tilanteen mukaan.

Mutta hämäryyden sumu saattaa kätkeä alleen myös heikkouden, strategisen neuvottomuuden. Ehkä Venäjä onkin tässä päättämättömyyden tilassa sen sijaan, että se vain pitäisi korttejaan mahdollisimman lähellä rintaansa, niitä paljastamatta.

Venäjän ja sen kipeästi kaipaaman suurvaltaetuoikeuden välissä on joukko polkuja, joista pitää valita. Venäjällä tietysti on työkaluja ja vankkaa perinnettä myös polkujen tallaamiseen. Mutta Venäjää saattaa pohdituttaa, mikä polku vie eteenpäin ja mikä harhaan.

Venäjän tapauksessa suurvaltaneuvottomuus liittyy amputaatiokipuiluihin ja sen nostalgiseen haikailuun, mikä on jo menetettyä – paljolti omasta syystä. Hyvän esimerkin hapuilusta tarjoaa Ukraina. Venäjä onnistui tahtomattaan kääntämään vasallinsa vereväksi mutta Venäjään vieroksuvaksi kansakunnaksi.

Esimerkkejä suurvaltaneuvottomuudesta on paljon. Brittiläisen imperiumin hajoamisen edessä Lontoo oli neuvoton. Se tuntuu maassa edelleen. Brexit oli oire, edes kuviteltu rohtunen lohtua. Ranska taistelee nyt Afrikassa oman imperiuminsa raunioilla.

Nostalgisia myyttejä pitääkin olla, mutta niiden ei tule olla läkähdyttäviä kangastuksia. Muuten suurvalta ajautuu olemaan aina askelen jäljessä, kompastumaan omiin jalkoihinsa.

Hyvin surullista on, että Venäjä saattaa olla pakko-oireisessa ja refleksinomaisessa tilassa. Sitä riivaavat sisäiset pelot ja haasteet, joita heijastetaan naapureihin. Tämä johtaa sen vieraantumiseen eurooppalaisesta naapurustostaan. Kiinastakaan ei saada kuin väliaikaista lohtua ja tukea. Siellä tiedetään maailman olevan yhä kaksinapaisempi.

” Venäjää riivaavat sisäiset pelot ja haasteet, joita heijastetaan naapureihin. Tämä johtaa sen vieraantumiseen eurooppalaisesta naapurustostaan.

Ukrainan menettämisen lisäksi Venäjä oli lähellä menettää Valko-Venäjä. Venäjä saa sen nyt vain epävakaana ja kovakouraisesti.

Venäjä on myös menettänyt kykynsä tukea omaa kansalaisyhteiskuntaansa. Kuvaavaa on, että monista kansalaisyhteiskunnan toimijoista käytetään sanaa ”ulkomainen agentti”.

Venäjällä olisi potentiaalia paljon parempaan.

Miksi sitten Venäjä näyttää sanelevan tahdin, jos se muka on neuvoton? Se esittelee, siirtelee sekä käyttää tehokasta sotilaallista voimaansa ja muita vaikuttamisen keinojaan. Se polkee rytmiä diplomaattisella tanssilattialla.

Toisaalta vievätkö Venäjällä käytössä olevat keinot sitä eteenpäin tiellä kohti jonkin sortin imperiumin uudelleen kokoamista, tunnustetuksi maailmanmahdiksi kohoamista Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalle?

Venäjä lähetti joukolle eurooppalaisia maita kirjeen, johon vaaditaan vastavuoroisesti yksittäisiä vastauksia. Se valitsi joukon maita hajota ja hallitse -periaatteella. Vastauksien välillä toivotaan näkyvän päivänvaloa, ristiriitaa. Toisaalta onko hajoita ja hallitse -taktiikka nyt toiminut? Ei. Venäjän olisi pitänyt tietää, että sen luoma geopolitiikkauhka yhdistää länttä.

Venäjä on jo vuosien ajan valmistellut geopoliittista paluutaan. Korruptointi, sotkeminen ja härkkiminen onkin ollut tehokasta. Epämääräisillä operaatioilla on saavutettu vastakkaista tehostetta kuin mitä sodanuhalla nyt on. Ne hajottivat länttä lyömällä kiilaa syvälle yhteiskuntiin ja niiden välille. Siirtyminen geopoliittiseen uhkaan onkin mitätöinyt paljon sitä, mitä muilla keinoilla on tavallaan saavutettu.

Venäjä vie tapahtumasarjaa kohti kuilun reunaa. Mutta epäröivä toimija ei kenties halua tehdä hyppyä tuntemattomaan. Ainakaan siellä ei saa antaa häämöttää polkua eteenpäin.